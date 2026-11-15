В ГД внесут проект закона о беспилотном транспорте

На следующей неделе кабмин внесет в ГД РФ законопроект о беспилотном транспорте

На следующей неделе российское правительство внесет в нижнюю палату парламента законопроект, который задаст правовые рамки для эксплуатации беспилотных машин. Об этом сообщают «Известия».

Ключевые требования к таким транспортным средствам - наличие средств киберзащиты и бортовых регистраторов («черных ящиков»), которые помогут установить виновного при аварии.

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Как пояснил изданию вице-премьер Андрей Никитин, отрасль больше не может оставаться в формате точечных испытаний - беспилотники должны выйти на дороги массово. Для этого, по его словам, требуется четкая нормативная база: правила допуска техники к движению, распределение ответственности за безопасность, порядок удаленного сопровождения, а также регламент работы с данными и ПО.

«Задача - обеспечить технологиям возможность масштабирования по всей стране, но без послаблений в части безопасности», - приводит его слова газета.

О том, какое будущее прочат бензиновым двигателям, «За рулем» уже рассказывал.

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