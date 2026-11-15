На 10% экономичнее: Honda готовит масштабное обновление CR-V

Honda раскрыла подробности о CR-V седьмого поколения

Японцы готовят CR-V седьмого поколения. Машина появится в 2027-м, а техническая начинка изменится куда серьезнее, чем можно ждать от планового обновления: в основе окажется новая глобальная платформа Honda.

Как минимум на одном рынке бензиновых версий у новинки не будет вовсе – только гибрид. Внешность тоже пересмотрят, хотя целиком автомобиль производитель еще не показывал.

Актуальное поколение Honda CR-V

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Ключевая деталь – двухмоторная система Honda Hybrid пятого поколения. Двигатель внутреннего сгорания инженеры настроили так, чтобы он чаще выходил на самый выгодный режим, а сам гибридный блок меньше энергии тратил на собственное движение. Плюс к этому – электрический полный привод: по задумке, он точнее раздает тягу и быстрее откликается на изменения под колесами.

Достанется работе и «тележка». Новая платформа Honda сделает кузов жестче и при этом легче – расчет на лучшую устойчивость и более послушное управление. Модульная схема заодно позволяет унифицировать больше узлов с другими моделями марки.

Расход топлива, планы Honda и продажи CR-V в США

Отдельная цель – расход топлива. Honda говорит, что гибридный CR-V окажется более чем на 10% экономичнее нынешнего. Правда, конкретики не последовало: ни мощность установки, ни цифры по официальному циклу не названы.

Все это часть большой гибридной программы. С 2027 года концерн начнет раскатывать новое поколение технологии, а до конца 2030 финансового года собирается вывести на рынки 15 новых гибридных моделей. Производство под это расширяют в Северной Америке – в частности, выпуск гибридных систем на заводе в Огайо хотят поднять на 250%.

CR-V для Honda – модель-опора. Всего с начала выпуска продано свыше 7,5 млн экземпляров. В США кроссовер держит первое место среди автомобилей марки с 2017 года; по итогам 2026-го там рассчитывают разменять 400 тыс. машин – треть год кряду. Больше половины американских продаж модели уже приходится на гибриды.

Полный отказ от бензиновых моторов у нового CR-V пока подтвержден лишь для США и Канады. Что будет в других странах, Honda не уточняет.

О том, какие перспективы остаются у бензиновых двигателей, «За рулем» уже рассказывал.

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