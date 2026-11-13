Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы

Дептранс: стоимость столичной парковки снизится на некоторых улицах

В Москве есть несколько категорий граждан, которые могут парковаться на городских улицах на льготных условиях. Такая система создана, чтобы автомобилистам было удобнее оставлять машину в городе.

Не меньше 10% парковочных мест отведено для людей с инвалидностью. Водители, чьи машины внесены в Федеральный реестр инвалидов, могут ставить их на эти места бесплатно.

Резиденты с парковочным разрешением не платят за стоянку на улицах своего района с 20:00 до 08:00. Разрешение на круглосуточную парковку стоит 3 тыс. рублей в год – цена не меняется уже 14 лет. Оформить его можно на mos.ru. Многодетные семьи с таким разрешением паркуются на уличных стоянках бесплатно. Разрешение тоже оформляется на mos.ru и действует весь срок льготного статуса.

Бесплатной является уличная парковка и для водителей электромобилей.

С 18 января 2027 года в зоне от ТТК до МКАД произойдут изменения. На некоторых улицах в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка подешевеет. Сейчас эти стоянки заполнены меньше чем наполовину, и снижение тарифа должно повысить спрос. Пониженный тариф в пределах колец проиндексируют до 50 рублей в час.

Эти меры сделают цену более обоснованной с учетом нагрузки на конкретных улицах и помогут избежать ситуации, когда одни и те же машины стоят весь день на самых востребованных участках.

Султан Жанказиев, доктор технических наук, профессор МАДИ, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения»:

«Главное, что стоит понять про корректировку тарифов: стоимость не меняют только в сторону повышения – там, где спрос на парковку низкий, цену снижают. На перегруженных участках стоимость корректируют, чтобы водители быстрее освобождали места, и в итоге выигрывают те, кто ищет парковку: у них появляется больше шансов найти место, а не кружить по району. Автомобилисты получают понятное правило, а город – меньше заторов.

Это не уникальная московская история, а общемировая практика. По открытым исследованиям, в Лос-Анджелесе с 2012 года в даунтауне действуют гибкие тарифы: там цену и снижали, и повышали в зависимости от спроса, и в итоге использование мест выросло на 15% при среднем тарифе ниже на 10%. В Мехико после установки паркоматов в районе Поланко время поиска свободного места сократилось на 78% – с 13,5 мин. То есть гибкий тариф работает не только на ограничение, но и на удобство для водителей.

При этом важно, что льготы сохраняются. Для резидентов условия не меняются: они по-прежнему могут парковаться бесплатно в своем районе в ночное время, а при желании – оформить круглосуточное разрешение за небольшую годовую плату, которая не повышалась уже много лет. Гибкость тарифа и сохранение льгот здесь не исключают друг друга, а работают вместе».

Кроме того, в ноябре и декабре этого года 13 городских парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО начнут работать как обычные уличные. Причина – повышенный спрос на уличную стоянку в этих районах. Водителям станет удобнее оставлять авто на более 1 тыс. дополнительных парковочных мест на улицах, они смогут не тратить лишнее время на въезд и выезд, а также оформлять и использовать действующие льготы.

Подробности – на Едином транспортном портале.

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