Фадеева: Volga продолжит работу над созданием новых моделей

Глава марки Volga Фадеева рассказала о планах компании на 2027 год

О планах на 2027 год рассказала руководитель автомобильного бренда Volga Татьяна Фадеева. Уходящий 2026-й она называет для марки отправной точкой – именно с него компания начала всерьез разворачиваться.

«2026 год стал для нас точкой старта: мы запустили производство на территории нижегородского автомобильного кластера, вывели на рынок сразу три модели в востребованных сегментах, а также приняли решение ускорить переход на полный цикл производства, включающий сварку, окраску и сборку», – отметила Фадеева.

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Мощности полного цикла Volga наращивает с августа. И все же рыночный спрос пока выше того, что завод способен дать, – отсюда нехватка отдельных модификаций и комплектаций. Как быстро получится закрыть этот разрыв? Ответ зависит от того, когда все производственные цеха выйдут на плановую мощность: именно с этим в компании связывают расширение присутствия и рост доли рынка.

Следующий этап развития – углубление локализации. Главная точка здесь – прессовое производство, его запуск намечен на второй квартал 2027 года, и после этого Volga сможет штамповать кузовные детали сама. Параллельно идет работа над собственными двигателем и трансмиссией, их серийный выпуск стартует в 2028-м.

Инженерный центр компании, в свою очередь, продолжит создавать новые модели, добавила Фадеева.

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