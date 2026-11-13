В России начали выпускать популярную модель Tank

Калининградский завод «Автотор» приступил к сборке внедорожников Tank 400

На конвейере завода «Автотор» в Калининградской области стартовала сборка рамных внедорожников Tank 400.

Со старта производства модель будет производиться в единственной комплектации «Премиум», а сборка будет идти на базе сваренных и окрашенных кузовов, уточняют в пресс-службе предприятия.

Среднеразмерный внедорожник Tank 400 стал уже третьей моделью китайского бренда, запущенной в производство в 2026 году – ранее запустился «младший» Tank 300, а также полноразмерный Tank 500.

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Напомним, помимо Tank калининградское предприятие сейчас производит две модели Rox Motor, пять моделей Changan и две – его суббренда Deepal, четыре модели Jetour и две Soueast (обе марки принадлежат Chery), а также три модели SWM и три BAIC. Некоторые уже существенно локализованы, другие – собираются «отверткой». Кроме того, «Автотор» производит китайские машины под тремя собственными брендами – Eonyx, Амберавто и Ambertruck.

Ранее «За рулем» рассказывал, что пикапы Ambertruck Work завод больше не собирает, но планирует обновлять линейку.