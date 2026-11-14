В России стартовали продажи двух навороченных кроссоверов с полным приводом

Кроссоверы XPENG G6 и G9 с сервисами Яндекса поступили в продажу в России

В России можно купить электромобили XPENG G6 и G9 со встроенными сервисами Яндекса и официальной гарантией. Первые машины покупатели получат уже в ноябре.

Встроенные сервисы Яндекса

На экранах обеих моделей доступны Карты и Навигатор, Видео, Музыка с подкастами и аудиокнигами. Смартфон при этом не нужен: приложения работают прямо в машине.

Вход с Яндекс ID открывает водителю доступ к сохраненным адресам, любимым трекам, плейлистам и аудиокнигам.

Сами сервисы Яндекс обновляет «по воздуху», а поддержка пользователей работает круглосуточно.

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Батарея, мощность и разгон

В Россию G6 и G9 привезли в полноприводных версиях. Обе построены на 800-вольтовой архитектуре, и батарея набирает с 10 до 80 % всего за 12 минут.

Запас хода по циклу WLTP составляет 510 км у G6 и 540 км у G9. Силовая установка выдает 487 и 575 л. с. соответственно, а до 100 км/ч автомобили разгоняются за 4,1 и 4,2 секунды.

Помогает водителю комплекс XPILOT ASSIST: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков и дистанционная парковка. Флагманскому G9 вдобавок досталась двухкамерная пневмоподвеска – жесткость меняется в зависимости от дорожных условий, неровности сглаживаются, а крены кузова в поворотах становятся меньше.

Оснащение, гарантия и цены

В обеих моделях предусмотрены вентиляция передних сидений, зимний пакет с подогревом всех сидений, руля и зоны стеклоочистителей, а также дизайн-пакет «Черный обсидиан». У G9 – два экрана диагональю 14,96 дюйма с разрешением 2,4K каждый, аудиосистема с 20 динамиками и отделка кожей наппа. Массаж всех сидений предлагают в пакетах «Премиум» и «Премиум+».

Гарантия на автомобиль – 5 лет или 120 000 км, на батарею и электродвигатели – 8 лет или 160 000 км. Обслуживание проходит в 23 официальных дилерских центрах в 16 регионах России, а на дороге владельцу помогут.

G6 стоит от 6 990 000 рублей, G9 – от 7 990 000 рублей.

О том, какие электромобили россияне выбирают чаще, «За рулем» уже рассказывал.

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