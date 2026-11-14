Новый надежный кроссовер Honda появился в России с ценой дешевых «китайцев»

Новые Honda Vezel предлагаются под заказ в России с ценами от 2,17 млн рублей

Кроссовер Honda Vezel, пожалуй, единственная модель, которую в Россию по параллельным схемам поставляют сразу из двух стран – Японии и Китая. Различить версии несложно: у японской руль справа, у китайской слева. Цены при заказе стартуют ориентировочно с 2,17 млн рублей.

Honda Vezel

Самое доступное предложение обнаружилось во Владивостоке: праворульную машину в максимальной комплектации G с полным приводом готовы привезти за 2 170 000 рублей. В оснащение входят кожаный мульти-руль, обогревы лобового стекла, боковых зеркал и передних сидений, электронный стояночный тормоз, светодиодная оптика и литые диски.

Леворульный вариант с передним приводом из Благовещенска оценили в 2 195 000 рублей. В Кемерово такой же заказ обойдется в 2 200 000, во Владивостоке – в 2 300 000, в Иркутске – в 2 500 000, а в Томске – в 2 539 000 рублей.

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Правда, суммы из объявлений почти никогда не становятся окончательными. Конечная цена складывается из курса валют на день сделки, фактических расходов на оформление документов и логистику, утильсбора, комиссии брокера и еще целого ряда обстоятельств.

Honda Vezel

Готовые машины тоже попадаются. В Уссурийске праворульный полноприводный Vezel продают за 2 320 000 рублей, а леворульный переднеприводный экземпляр в Хабаровске выставлен за 2 330 000.

Для ориентира: официально представленный в России Geely Coolray стоит минимум 2 774 990 рублей, Haval Jolion в двухпедальных версиях – от 2 499 000. Выходит, привезенный по альтернативной схеме кроссовер нередко оказывается дешевле машин, которые продаются у дилеров.

В Красноярске за китайскую версию просят минимум 2 450 000 рублей, в Иркутске уже привезенный автомобиль с левым рулем обойдется не меньше чем в 2 520 000. Приобрести новый Vezel можно также в Находке, Ангарске, Чите, Екатеринбурге, Абакане, Улан-Удэ, Пензе и Благовещенске – там цены доходят до 2 900 000 рублей.

Интерьер Honda Vezel

Леворульные кроссоверы с китайского рынка оснащают 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 118 сил, который работает в паре с вариатором. Привод у них, как правило, полный.

У праворульных Vezel обычно передний привод, мотор того же объема выдает 124 силы, а трансмиссия – такой же вариатор.

Кстати, ранее модель попала в рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии местного подразделения американского аналитического агентства J.D. Power. В своем сегменте она показала наименьшее количество проблем на сотню машин.

О ценах на вернувшийся в Россию кроссовер Kia «За рулем» уже рассказывал.

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