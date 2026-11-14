Реакция больше не нужна: запатентована система, которая сама стартует на гонках

General Motors запатентовала автостарт для дрэг-гонок по зеленому сигналу

Компания General Motors получила патент на систему, которая избавляет пилота от необходимости реагировать на сигнал стартового светофора. Заявку подали в январе 2025 года, а документ оформили в начале ноября. Суть простая: электроника сама отпускает тормоза в тот момент, когда на дрэг-стрипе вспыхивает зеленый.

Как это работает на деле? Фронтальные камеры следят за «елочкой» – тем самым стартовым светофором с красными, оранжевыми и зелеными огнями. Распознав его, система предлагает водителю активировать launch control: выжать тормоз и утопить педаль газа в пол. Дальше машина наращивает крутящий момент, удерживая тормоза, и сбрасывает их ровно на зеленом. Причем софт разбирается в разных схемах светофора с неодинаковыми интервалами, так что старт окажется точным на любой трассе.

Система, которая сама стартует на дрэг-гонках

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Есть, правда, неясность. Когда водителю возвращать газ – непонятно; возможно, электроника сама удержит его до конца дистанции в четверть мили.

Поклонникам классического дрэг-рейсинга такое новшество вряд ли понравится. Опытные гонщики привыкли стартовать, предугадывая оранжевый свет, а тут человеческий фактор, по сути, выводится из уравнения: система фактически исключает ошибку реакции.

О том, куда движутся беспилотные технологии, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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