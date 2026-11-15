Холодильник и 30-дюймовый экран: новый кроссовер Chery вышел на рынок

Стартовали продажи обновленного Chery Fulwin T11 с ценами от 2,35 млн рублей

В Китае стартовали продажи обновленного Chery Fulwin T11 2027 модельного года – того самого полноразмерного кроссовера, который с августа 2026-го официально предлагается в России под именем Esteo Exlantix ET8. Покупателям доступны четыре комплектации с задним или полным приводом. За базовую версию гибрида просят 189,9 тысячи юаней – примерно 2,35 млн рублей без учета скидок.

Две начальные модификации Plus и Max идут только с задним приводом. Их стоимость – 189,9 и 209,9 тысячи юаней (около 2,35 и 2,6 миллиона рублей). На старте действует временная скидка, которая опускает ценник до 179,9-199,9 тысячи юаней, то есть примерно до 2,23-2,47 миллиона рублей.

Полноприводные Max AWD и Ultra AWD оценили в 229,9 и 249,9 тысячи юаней соответственно (2,85-3,1 миллиона рублей). С учетом той же акции диапазон смещается до 219,9-239,9 тысячи юаней (2,72-2,97 миллиона рублей).

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Конструктивно Fulwin T11 опирается на модульную архитектуру E0X – ту же, что лежит в основе Exlantix ET и ES. На домашнем рынке модель дебютировала в октябре 2025 года, а спустя десять месяцев добралась до России как Exlantix ET8 под маркой Esteo. Нынешняя премьера – плановое обновление уже выпускающейся машины.

Что изменилось снаружи и в электронике

Кузов переделывать не стали. Характерная передняя часть с оптикой, соединенной диодной полосой, осталась на месте, как и привычные ручки дверей и массивный воздухозаборник в нижней части бампера.

Узнать машину 2027 года можно по двум деталям: с нижней части кузова убрали хромированные накладки, а палитра пополнилась двумя эксклюзивными оттенками – бордовым и оранжевым. В остальном силуэт прежний.

Зато электроника шагнула вперед. Над лобовым стеклом появился новый сенсорный LiDAR, различающий объекты на дистанции до 300 метров. Комплекс «умного» вождения обновили до версии Falcon 700 – теперь он умеет ездить по городу с автопилотом (NOA).

Салон и оснащение

Посадочная формула не поменялась: шесть мест по схеме 2+2+2. Зато в отделке появилась новая черно-оранжевая гамма. Перед водителем – цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, по центру – внушительный 30-дюймовый монитор с разрешением 6К, за его работу отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8255.

Пассажирам второго ряда достался отдельный экран поменьше – 17,3 дюйма с разрешением 3К. Правда, в базовой комплектации его не поставить.

Из штатного оборудования стоит выделить аудиосистему с 23 динамиками и активным шумоподавлением, беспроводную зарядку смартфона на 50 Вт, трехзонный климат-контроль и атмосферную подсветку на 256 цветов. Безопасность обеспечивают 11 подушек.

Любителям дальних поездок пригодится встроенный холодильник объемом 9,2 литра – он доступен в топовой версии и держит температуру от – 18 до +50 градусов.

Габариты и шасси

Размеры остались прежними: 5205 х 1998 х 1800 мм при колесной базе 3120 мм. Углы въезда и съезда – по 18 градусов.

Подвеска полностью независимая, с адаптивными амортизаторами CDC: настройки демпфирования меняются в реальном времени для каждого колеса отдельно.

Багажник вмещает от 798 до 1590 литров в зависимости от конфигурации салона. Топливный бак рассчитан на 67 литров бензина.

Гибрид, мощность и запас хода

Силовая установка построена по последовательной схеме. Роль генератора выполняет 1,5-литровый ДВС мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента.

В заднеприводных версиях трудится один электромотор, причем с разной отдачей: у базовой – 265 л.с. и 324 Нм, у следующей за ней – 272 л.с. и 332 Нм. Разгон до сотни занимает 9,3 секунды, тяговая батарея – на 33,68 кВт·ч.

Полноприводные модификации получили дополнительный двигатель на передней оси. Суммарно такая система выдает 476 л.с. и 642 Нм, а до 100 км/ч машина ускоряется за 5,4 секунды. Аккумулятор здесь крупнее – 39,92 кВт·ч.

Независимо от версии электрический пробег заявлен на уровне 220 км, а максимальный запас хода по циклу CLTC достигает 1400 км.

Версия для России

Напомним, у нас кроссовер официально продается с августа 2026-го как Esteo Exlantix ET8. Предлагается единственная комплектация «Топ» по цене 7 690 000 рублей, однако действующие акции позволяют снизить ее до 6 790 000 рублей.

Российская машина, как и китайский T11, оснащена последовательным гибридом: под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор, работающий генератором, а за движение отвечают два электродвигателя с суммарной отдачей 469 л.с. и 634 Нм.

До сотни такой кроссовер разгоняется за те же 5,4 секунды. Тяговая батарея емкостью 40 кВт·ч обеспечивает запас хода до 1100 км по циклу WLTP.

О другом китайском кроссовере, который в ближайшее время получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!