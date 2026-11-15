Привычные корейские автомобили могут навсегда уйти из России: названа причина

Эксперт Целиков: продажи корейских автомобилей в России упали на 58% в октябре

За октябрь в России продали 1826 новых легковых автомобилей корейских брендов. Разница с прошлым годом – 58% не в пользу этих марок, подсчитал автоэксперт Сергей Целиков. По его оценке, дальше ситуация будет только ухудшаться.

«После выравнивания таможенных платежей со странами ЕАЭС, которое сейчас начал готовить МПТ ( Минпромторг – прим.), импорт корейских автомобилей может сойти на нет. И их окончательно вытеснит с нашего рынка Китай», – предположил Сергей Целиков.

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Годом ранее октябрьский результат был куда весомее – 4328 машин. Kia просела на 51%, с 1747 до 854 автомобилей, а Hyundai и того сильнее: минус 69%, с 1674 до 512.

У официально представленного в России KGM падение скромнее – 46%, до 446 машин. Зато премиальный Genesis почти сошел на нет: за месяц всего четыре регистрации против 58 годом ранее.

Утильсбор и транзит через Киргизию

Главной причиной обвала Целиков называет планку льготного утильсбора, введенную с 1 декабря 2025 года. Для машин мощнее 160 л. с. льгота перестала работать.

Для покупателя это обернулось подорожанием: по оценке эксперта, корейские легковушки стали малопривлекательными именно по цене, и спрос просел.

Ввоз сократился, а маршрут поставок сместился – теперь машины идут транзитом через Киргизию.

Корейская эпоха: как все было

До 2022 года корейские автомобили держали статус самых продаваемых иномарок в стране. Пик пришелся на 2012-й: 460 тыс. машин при общем объеме рынка 2,65 млн.

В 2018-2021 годах продажи колебались в диапазоне 360-400 тыс. автомобилей, а рыночная доля составляла 24-25%.

«Увы, но сейчас можно констатировать, что «корейская эпоха» ушла с российского рынка безвозвратно. Нам останется только огромный парк эксплуатируемых корейских машин – более 6 млн единиц», – резюмировал Сергей Целиков.

Solaris и вторичный рынок

Отдельно Целиков сообщил о падении продаж новых Solaris по итогам октября. Запасы российско-корейских машин у дилеров, по его словам, постепенно заканчиваются.

Подержанный сегмент, кстати, ведет себя иначе. Портал «Дром» зафиксировал рост продаж корейских автомобилей с пробегом в октябре – покупали чаще и чем в сентябре, и в годовом выражении.

Картина складывается двойственная: новые корейские машины уходят с рынка, а интерес к тем, что уже ездят по стране, только растет.

О том, как корейские модели возвращаются на российский рынок, «За рулем» рассказывал на примере Hyundai Tucson.

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