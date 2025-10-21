#
Hongqi HS5: сравниваем два поколения

Hongqi HS5: пережил зиму и отлично себя чувствует

При модернизации Hongqi HS5 инженеры из Поднебесной шли путем рациональной эволюции. Внешность кроссовера изменили кардинально. Что касается двигателя, то его сделали мощнее, добавив три десятка «лошадей».

Что касается подвески, то тут главенствовал принцип «От добра добра не ищут». Другими словами, «технари» сделали лишь точечные улучшения. Действительно, зачем менять то, что себя прекрасно зарекомендовало?!

В том, что Hongqi HS5 справляется с нашими непростыми дорожно-климатическими условиями, мы убедились в техцентре «За рулем».

Кроссоверы двух поколений беспристрастно исследовал эксперт Илья Хлебушкин.

«За рулем»
«За рулем»
21.10.2025 
«За рулем»
