«Автотор» обновит модель, стремительно набравшую популярность
25 октября
Электромобиль Amberauto A5 производства...
Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition
25 октября
Toyota Corolla Cross получила версию для настоящих покорителей бездорожья
Toyota представит спецверсию Corolla Cross...
Omoda C4
25 октября
Полное переосмысление понятия «кроссовер»: представлена новая модель Omoda
На саммите клиентов брендов Omoda и Jaecoo...

Внедорожники превращаются в гибриды и учатся плавать

«Разборка недели»: новый мотор для Нивы, гибридный TANK и водоплавающий внедорожник.

В этом выпуске:

Можно ли купить российский кроссовер по цене, опубликованной на сайте?
  • NIVA TRAVEL обзавелась новым 1,8-литровым мотором, который первым проверил обозреватель Александр Виноградов.
  • TANK 500 Hi-Charge – премьерный тест-драйв от заместителя главного редактора журнала «За рулем» Никиты Гудкова.
  • EXLANTIX ET готовится к русским морозам – рассказывает и показывает Илья Хлебушкин.
  • JETOUR G700 – рамный внедорожник стал водоплавающим. Информация с портала Авто Mail.
  • BMW 7-й серии – ретротест от Сергея Канунникова, который с ностальгией вспоминает «лихие» девяностые.

Смотрите «Разборку недели» на всех видеоплощадках «За рулем»!

25.10.2025 
