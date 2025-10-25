Внедорожники превращаются в гибриды и учатся плавать
«Разборка недели»: новый мотор для Нивы, гибридный TANK и водоплавающий внедорожник.
В этом выпуске:
- NIVA TRAVEL обзавелась новым 1,8-литровым мотором, который первым проверил обозреватель Александр Виноградов.
- TANK 500 Hi-Charge – премьерный тест-драйв от заместителя главного редактора журнала «За рулем» Никиты Гудкова.
- EXLANTIX ET готовится к русским морозам – рассказывает и показывает Илья Хлебушкин.
- JETOUR G700 – рамный внедорожник стал водоплавающим. Информация с портала Авто Mail.
- BMW 7-й серии – ретротест от Сергея Канунникова, который с ностальгией вспоминает «лихие» девяностые.
Смотрите «Разборку недели» на всех видеоплощадках «За рулем»!
26
25.10.2025
Поделиться:
Оцените материал:
0