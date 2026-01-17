Renault Duster будут продавать за 900 000 рублей… Но не у нас!

В Москве и Санкт-Петербурге увеличили тарифы на эвакуацию автомобилей.

В Москве с 1 января транспортировка легковых машин с двигателем до 80 л.с. стоит 8500 руб. (было 7600 руб.)., с мотором от 80 до 250 л.с. — 12 450 руб. (было 11 400 руб.). В Петербурге цены выросли до 3800 руб. (было 3600 руб.).

Минцифры запустило сервис проверки такси и его водителя. Теперь можно проверять легальность такси через Госуслуги. Достаточно либо отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля, либо ввести номер машины вручную.

МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав. Расширяется перечень нарушений, при которых кандидата не допустят к сдаче. За использование мобильника, фото-, аудио- и видеотехники, а также другой электронной аппаратуры во время экзамена его результаты будут аннулированы. Кроме того, сократится срок, в течение которого можно сдать практический экзамен после успешной теории. Вместо нынешних шести месяцев кандидату отводят не более 60 дней.

Китайские автомобили составляют основу роста продаж новых легковых автомобилей в России. По данным агентства «Автостат», в прошлом году пятерку самых продаваемых китайских автомобилей возглавил Haval Jolion. За ним следуют Haval M6, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max и Changan Uni-S. Комментируют журналисты «За рулем».

В Индии дебютирует Renault Duster местной сборки. Модель претерпела изменения, в частности, усилен передний бампер, светотехника лишилась Y-образных фонарей, заднюю дверь украсила светодиодная полоса. Двигатели: однолитровый трехцилиндровый мощностью в 100 «лошадей» для переднеприводных версий и 1,2-литровый мощностью 130 л.с. для полноприводных модификаций. В пересчете на рубли индийский Duster будет стоить от 900 000 рублей.

В самом разгаре Гран-при «За рулем». В рамках престижной премии читатели журнала выбирают лучшие автоновинки. Напряженная борьба развернулась в девяти номинациях, охватывающих все сегменты российского авторынка. На сегодня среди легковых автомобилей на победу претендует Lada Iskra. В номинации «Компактные кроссоверы» в лидеры выбился Tenet T7, а среди гибридов больше всего голосов отдано Geely EX5.

Повлиять на итоговый результат может каждый. Достаточно проголосовать по этой ссылке. Это шанс выиграть автомобиль Lada Iskra 11 марта!