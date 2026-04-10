Как показал себя популярный доступный седан этой аномальной зимой?

«За рулем» подвел итоги зимней эксплуатации белорусского седана Belgee S50

Belgee S50 − третья модель, выпуск которой наладили на белорусском предприятии Белджи. Как и кроссоверы Х50 и X70, являющиеся по сути моделями Geely (Coolray и Atlas Pro cоответственно), легковой S50 − копия седана Geеly Emgrand.





Внешних отличий от «китайца» - по пальцам пересчитать: у S50 нет светящейся полоски между задними фонарями, собственные шильдики и эмблемы (с колес они и вовсе исчезли). В остальном − тот же трехобъемник среднего класса (длина 4638 мм, колесная база 2650 мм).

Нет отличий и по основным узлам и агрегатам. Под капотом S50 − атмосферник JLC-4G15B рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 122 л.с. Мотор надежный, с цепным приводом ГРМ, переваривает 92-й бензин без последствий для ресурса. В паре с ним работает 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный гидромеханический автомат.

Belgee S50 снабжен полноценным зимним пакетом. В него входят: подогревы руля, передних сидений, зеркал, форсунок омывателя, лобового стекла в зоне покоя дворников. Предусмотрена система дистанционного запуска двигателя.

Belgee S50 предлагают в комплектациях Асtive, Style, Prestige, отличающихся деталями экстерьера и интерьера, а также набором оборудования. Цены лежат в диапазоне 1,9 – 2,31 млн рублей.