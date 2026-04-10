МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
22 апреля
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово...

Как показал себя популярный доступный седан этой аномальной зимой?

«За рулем» подвел итоги зимней эксплуатации белорусского седана Belgee S50

Belgee S50  третья модель, выпуск которой наладили на белорусском предприятии Белджи. Как и кроссоверы Х50 и X70, являющиеся по сути моделями Geely (Coolray и Atlas Pro cоответственно), легковой S50  копия седана Geеly Emgrand.


НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Внешних отличий от «китайца» - по пальцам пересчитать: у S50 нет светящейся полоски между задними фонарями, собственные шильдики и эмблемы (с колес они и вовсе исчезли). В остальном  тот же трехобъемник среднего класса (длина 4638 мм, колесная база 2650 мм).

Нет отличий и по основным узлам и агрегатам. Под капотом S50  атмосферник JLC-4G15B рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 122 л.с. Мотор надежный, с цепным приводом ГРМ, переваривает 92-й бензин без последствий для ресурса. В паре с ним работает 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный гидромеханический автомат.

Рекомендуем
Бренд из сердца Европы: от первопроходца до одного из лидеров рынка

Belgee S50 снабжен полноценным зимним пакетом. В него входят: подогревы руля, передних сидений, зеркал, форсунок омывателя, лобового стекла в зоне покоя дворников. Предусмотрена система дистанционного запуска двигателя.

Belgee S50 предлагают в комплектациях Асtive, Style, Prestige, отличающихся деталями экстерьера и интерьера, а также набором оборудования. Цены лежат в диапазоне 1,9 – 2,31 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Сачков Максим
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1847
10.04.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee S50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв