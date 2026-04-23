Как показал себя популярный полноприводный кроссовер в повседневной эксплуатации?

Подведены итоги длительного теста кроссовера Changan Uni-K

Модель по нынешним временам не новая, но «нарисованный» еще в 2020 году в итальянской дизайн-студии Чангана кроссовер Uni-K до сих пор смотрится актуальнее многих конкурентов.

Мотор – 2.0 турбо на 226 сил, автомат – классический восьмиступенчатый Aisin. Привод – полный, с возможностью превентивной блокировки муфты вручную!

Сильные стороны Uni-K – огромный простор на заднем ряду, плавность хода, акустический комфорт. Недостатки… впрочем, об этом в ролике.

Начальная цена за Uni-K выпуска 2025 года – 4,2 млн рублей. Топовая версия Техно стоит 4,8 млн. Любопытно, что есть скидка 140 тысяч рублей при покупке на маркетплейсах!