Какими техническими решениями удивляла в свое время Таврия?

«За рулем» рассказал историю появления и особенности ЗАЗ-1102 Таврия

Как и иные сенсационные советские новинки второй половины 1980-х – ВАЗ-2108, Москвич-2141, а потом и Ока, новая Таврия ЗАЗ-1102 стала для неизбалованных советских автолюбителей шоком. Но Таврии была и самой многострадальной, поскольку создавали машину и вели ее к производству почти два десятилетия – с конца 1960-х.

Предсерийную партию Таврий сделали в конце 1986-го в подарок очередному ХХVII сьезду КПСС. Серийное производство ЗАЗ-1102 понемногу начали в ноябре 1987-го. Но несколько лет вели параллельно с ЗАЗ-968М.