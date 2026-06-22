Может ли Волга называться Волгой? Тест-драйв нового отечественного седана

Максим Кадаков рассказал об особенностях нового седана Volga C50

Ни для кого не секрет, что новые Волги – это автомобили Geely с другими эмблемами. И Волга C50 – в девичестве Geely Preface. Но, как ни странно, кое-что общее с советско-российскими Волгами у новой машины есть. Это габариты.

Длина 4,8 метра – примерно как у любой Волги начиная с ГАЗ-24. А колесная база совпадает до миллиметра – 2800 мм! Но и только. В остальном это новая эпоха.

Передний привод. Турбомотор: в базе 150 л.с., но на моей машине двигатель 2.0 мощностью 200 л.с. в сочетании с роботизированной коробкой. «Ручки» нет и не будет.



