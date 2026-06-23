Популярный отечественный фургон обновился и стал намного удобнее

Эксперт Виноградов рассказал об изменениях в обновленном фургоне Соллерс SF5

Соллерс SF5 это глубоко модернизированный Атлант. Цельнометаллический фургон получил новое лицо, обновленный интерьер кабины и, самое главное, автоматическую коробку.

Шестистуступенчатый автомат Aisin работает вместе с дизельным двигателем объемом 2.7 литра мощностью 150 л.с. Коробка передач пока поставляется из Китая, но уже анонсирована ее российская сборка. Наверняка она появится и на других моделях Соллерса. В том числе и на УАЗах.

Стоит Соллерс SF5 L3H2 (2.7Д, 150 л.с., А6) от 3 986 000 рублей.