Интересный фургон на тестах «За рулем»: лучше Газели или нет?

Dongfeng К-серии имеет удачную связку агрегатов, но уступает Газели в динамике

Dongfeng К-серии – это легкие коммерческие грузовички, призванные навязать борьбу нашим Газели Некст и Соллерсу Атлант.

Есть три версии. Короткая и с низкой крышей K32, средняя модификация К33 и самая большая версия К39. Последняя отличается двухскатным задним мостом и задним же приводом. К32 и К33 переднеприводные.

В нашем распоряжении именно средний вариант К33. С увеличенной базой и высокой крышей. Цельнометаллический фургон вмещает чуть больше 11 кубометров груза.





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Вне зависимости от версии двигатель один. Это турбодизель объемом 2.2 литра разработки Renault-Nissan. Выдает он 136 л.с. и работает как с шестиступенчатой механикой, так и с семиступенчатым роботом. Наличие двухпедальной версии – редкость для сегмента легких коммерческих фургонов.

На фоне наших Атланта или Газели Некст динамика чуть хуже. Но, в целом, связка мотора и коробки удачная.

Цельнометаллический фургон (2.3, 136 л.с., М6) в России стоит от 3 950 000 рублей.