Экономия до миллиона рублей! Российские перевозчики все чаще выбирают КАМАЗ на сжиженном газе

Максим Кадаков рассказал об особенностях KAMAZ K5 на сжиженном природном газе

Флагманский тягач КАМАЗ-54901 семейства К5 на сжиженном природном газе – это прекрасный инструмент для того, чтобы ежедневно экономить деньги. Рассказывает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.





КАМАЗ К5 на СПГ оснащен двумя криобаками. Метан хранится в них при температуре -162°С. Мощность 13-литрового двигателя КАМАЗ-950.50-460 – 460 л.с. Нет сажевого фильтра, не требуется жидкость AdBlue.

В криогенные баки по 530 литров каждый суммарно закачивается 406 кг сжиженного метана. Реальный запас хода – 1400 км.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Водители довольны. Заправка занимает минут десять, как на дизеле. Но главное – экономия топлива. Сейчас 1 кг сжиженного метана стоит 58 рублей. При пробеге около 20 000 км в месяц можно ежегодно экономить до 1 млн рублей. И никаких очередей на заправках!

По состоянию на начало 2026 года только Газпром и Новатэк имеют сеть из 60 крио-АЗС на основных автомагистралях европейской части России. В 2030 году их будет 115. И это – не считая многочисленных независимых крио-АЗС, которые работают во многих регионах, вплоть до Дальнего Востока. Доехать из Петербурга до Новороссийска, Астрахани или Челябинска – без проблем!

И еще. Метан имеет 4-й класс опасности. Первый класс – водород. Второй – пропан. Третий – бензин. Метан – лишь четвертый!