Лада Нива Тревел с моторами 1.7 и 1.8: какую проще и дешевле содержать?

«За рулем» сравнил удобство и стоимость ремонта Нивы Тревел с моторами 1.7 и 1.8

Лада Нива Тревел с новым мотором 1.8 или с прежним 1.7? Разбираемся, что проще и дешевле в обслуживаниии ремонте.





С середины 2025 года 1,8-литровый двигатель ВАЗ-11184 (90 л.с.) заменил прежний 1.7 ВАЗ-21214 (83 л.с.). Это не «расточка» старого мотора, а гибридная конструкция: блок цилиндров от 1.8 Evo от Весты и восьмиклапанная головка от ВАЗ-11182 Гранты.

Основной минус в обслуживании Лады Нивы Тревел с мотором 1.8 – появление трудоемкой процедуры регулировки зазоров клапанов. Но в остальном плюсов больше,самый главный из них – простые и удачные тормоза от Лады Весты. А техобслуживание «вдолгую» не дороже.