Полноприводный российский кроссовер вывезли на бездорожье — как он себя показал?

Максим Кадаков провел детальный тест-драйв российского кроссовера Jeland J6





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Как только в России представили полноприводную версию кроссовера Jeland J6, мы сразу взяли его на тест. Рассказывает главный редактор Максим Кадаков.

Jeland J6 AWD выпускают на заводе АГР в Шушарах (Петербург). У него мотор 1.6 TGDI (150 л.с.) и 7-ступенчатый преселективный робот. Более тяговитый двигатель нивелирует возросшую массу. Расход топлива вырос незначительно, а уверенности за пределами асфальта стало гораздо больше.

Полноприводный Jeland J6 предлагается в топ-комплектации Престиж за 2 899 000 рублей.