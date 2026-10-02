Полноприводный российский кроссовер вывезли на бездорожье — как он себя показал?
Максим Кадаков провел детальный тест-драйв российского кроссовера Jeland J6
Как только в России представили полноприводную версию кроссовера Jeland J6, мы сразу взяли его на тест. Рассказывает главный редактор Максим Кадаков.
Jeland J6 AWD выпускают на заводе АГР в Шушарах (Петербург). У него мотор 1.6 TGDI (150 л.с.) и 7-ступенчатый преселективный робот. Более тяговитый двигатель нивелирует возросшую массу. Расход топлива вырос незначительно, а уверенности за пределами асфальта стало гораздо больше.
Полноприводный Jeland J6 предлагается в топ-комплектации Престиж за 2 899 000 рублей.
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