Этот японский вариатор можно считать действительно надежным — и вот почему

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях вариатора Subaru CVT Lineartronic





Вариатор Subaru Lineartronic второго поколения самостоятельно выпускается японской компанией с 2011 года и по сей день. Устанавливается практически на все как передне-, так и полноприводные модели концерна (например, Subaru Forester, Impreza, XV, Legacy, Outback) с атмосферными моторами объемом до 2,5 литров и крутящим моментом до 250 Нм.

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Вариатор удивительным образом сочетает в себе сложность конструкции и ее долговечность. Иногда инженерам удается и такое. В целом это один из наиболее крепких вариаторов, может служить до капремонта более 350 тысяч км. Очень чувствителен к чистоте масла.

Продукты износа, словно в классическом автомате, в основном поставляют фрикционы блокировки гидротрансформатора. А от грязи в первую очередь пострадают соленоиды гидроблока. Цепь традиционно не любит не только грязного масла, но и холодного, и усиленно изнашивается при больших нагрузках на непрогретый вариатор, а также при длительной езде на высокой скорости.