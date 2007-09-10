Франкфурт-2007. Часть 2

Mercedes

Покажет новый универсал C-класса. Объем багажного отделения новинки увеличили до 1500 л., что на 146 л. больше, чем у предыдущего поколения штудтгардских универсалов этого класса. В базовой комплектации новинка оснащается шестиступенчатой «механикой», «автомат» же предлагается как опция. Конкурентами модели на рынках Европы станут Audi Avant, Volvo V50 и Saab 9–5 Combi.

Рядом с новым семейным автомобилем будет и 457-сильный С63 от AMG. Придворное тюнинг-ателье «Мерседеса» представит свое видение «семьянина» параллельно с «гражданской» моделью.

Ну и, конечно, стоит обратить внимание на концепт F700. Компания засекретила практически всю информацию об этой франкфуртской премьере — нет даже фотографий, но известно, что это — седан и, что под его капотом «спрятан» 1,8-литровый турбодизель мощностью 250 л.с.

В завершение отметим, что входящая в Mercedes фирма Smart покажет гибридный Smart Micro Hybrid, а Maybach, вероятно, выставит кабриолет.

Audi

На стенде пройдет презентация новой A4. На данный момент в интернете появились только несколько фотографий модели и информации крайне мало, но известно, что автомобиль будет длиннее и шире предшественника и, уже традиционно, станет конкурировать с продукцией Mercedes и BMW.

Как бы «в пику» Mercedes концерн покажет и «заряженный» универсал RS6 Avant с 5,2-литровым V10 мощностью 580 л.с., так что новейшему C63 от AMG придется потесниться.

Другой премьерой станет обновленный флагман A8. Внешне «восьмерку» очень трудно отличить от предшественницы — главные изменения внутри. Не увеличивая вес машины, конструкторам удалось заметно улучшить акустический комфорт путем применения новых звукоизоляционных материалов, рулевое управление стало острее, появились новые системы помощи водителю. Одна из них — Side Assist — помогает водителю видеть машины находящиеся в «мертвых» зонах.

Линейка моторов пополнилась 2,8-литровым V6 мощностью 210 л.с. Он способен разогнать флагман Audi до первой сотни всего за 8 секунд. При этом двигатель очень экономичен — расход топлива около 8 литров на 100 км.

BMW

Баварцы покажут «копейку» в кузове купе. Модель станет самым маленьким кабриолетом в модельном ряду компании. Автомобиль создавался в основном для продажи на рынках США и Канады, так что первыми новинку смогут оценить именно североамериканские ценители марки.

В базовой комплектации под капотом маленькой BMW будет двухлитровый турбодизель мощностью 177 л.с. Самый же «навороченный» вариант (135i) получит трехлитровый битурбированный двигатель в 306 «кобыл».

Но, конечно же, это — не единственная премьера BMW во Франкфурте. Кроме купе 1-й серии, немцы представят обновленную «шестерку» и, вероятно, концепт вседорожника BMW X6.

Кроме того, входящая в состав автоконцерна Mini привезет спортивный John Cooper Works Challengeи утилитарный Clubman.

Opel

Привезет «малыша» Agila. Автомобиль построен на общей с Suzuki Splashплатформе, так что различаются автомобильчики лишь эмблемами, оптикой и бамперами. Линейка двигателей тоже общая — два бензиновых мотора мощностью 65 и 86 л.с. и один 1,3-литровый дизель.

Volkswagen

Покажет журналистам, а затем и широкой публике целых 6 премьер. «Биодизельный» Golf Blue Motion, Golf Plus и Touran, прототип доступного автомобиля, цена на который не превысит 7,5 тыс. евро, кроссовер Tiguanи VW Caddy Maxi.

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