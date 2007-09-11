Франкфурт-2007

Франкфуртский салон продолжает свою работу, а, значит, информация из Германии приходит неустанно. Мы продолжаем в этом материале знакомитьчитателей с самыми интересными премьерами IAA-2007.

ПОДРОБНОСТИ

14.09 14:25

Во второй день работы мотор-шоу тоже было на что посмотреть. Наши корреспонденты продолжают знакомить с самыми интересными автомобилями выставки.

12.09 11:05

Представляем вашему вниманию фотографии с выставки.

11.09 21:55

В первом павильоне выставки расположились компании, занимающиеся тюнингом продукции мирового автопрома. Что же интересного на их стендах?

10.09 21:00

Во второй части обзора мы расскажем о том, что приготовили хозяева автосалона — немцы.

10.09 10:10

С 13 по 23 сентября во Франкфурте пройдет одно из крупнейших мировых авто-шоу. Представляем вашему вниманию некоторые новинки выставки.

НОВОСТИ

18.09 14:05

Компания показала переднеприводную модель Justy.

17.09 15:21

Итальянская компания InterCar представила уникальную модель пикапа, построенного на базе SsangYong Rexton.

14.09 11:50

Наконец-то мы увидели это чудо в металле.

14.09 10:39

Новая концепция интерьера не предусматривает заднего сиденья по умолчанию.

13.09 17:54

KIA представила во Франкфурте новый концепт-кар, длина которого составляет 4324 мм.

13.09 15:17

Toyota iQ во Франкфурте

Компания Toyota представила на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар по имени iQ, который был разработан в европейской студии ED2 на юге Франции.

13.09 15:12

На автосалоне во Франкфурте прошла презентация BMW 1-ой серии в кузове купе.

13.09 12:36

Во Франкфурте компания представила самую мощную и быструю модель в линейке.

13.09 11:18

На автосалоне во Франкфурте немецкие тюнеры показывают вседорожник WideStar построенный на базе Mercedes GL.

13.09 11:04

На автосалоне во Франкфурте корейская компания представила перспективный концепт-кар, который со временем должен занять свое место в нише роскошных седанов бизнес-класса.

12.09 17:22

Немецкое тюнинг-ателье представило во Франкфурте три новинки.

12.09 14:48

На автосалоне во Франкфурте немецкие тюнеры показали новый заряженный автомобиль — один из самых мощных за всю историю компании.

12.09 12:08

Теперь вместо «шестисотого» впору будет хвастаться «четырехсотым», который гораздо круче.

12.09 12:01

Новинка создавалась при участии самого успешного пилота Ferrari за всю ее историю — Михаэля Шумахера.

12.09 11:20

Концерн представил новинки для всех: олигархов, коммерсантов и простого народа.

11.09 17:47

Обновленный вседорожник появится в феврале 2008 года

11.09 17:06

Новый концепт-кар демонстрируется на стенде французского автопроизводителя.

11.09 09:55

На моторшоу во Франкфурте немцы представят концепт малогабаритного городского автомобиля.

11.09 09:50

Появились первые данные о немецкой премьере.

11.09 09:49

Во Франкфурте показали пикап на базе Dacia Logan.