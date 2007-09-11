Франкфурт-2007

Франкфуртский салон продолжает свою работу, а, значит, информация из Германии приходит неустанно. Мы продолжаем в этом материале знакомитьчитателей с самыми интересными премьерами IAA-2007.
ПОДРОБНОСТИ
Во второй день работы мотор-шоу тоже было на что посмотреть. Наши корреспонденты продолжают знакомить с самыми интересными автомобилями выставки.
Представляем вашему вниманию фотографии с выставки.
В первом павильоне выставки расположились компании, занимающиеся тюнингом продукции мирового автопрома. Что же интересного на их стендах?
Во второй части обзора мы расскажем о том, что приготовили хозяева автосалона — немцы.
С 13 по 23 сентября во Франкфурте пройдет одно из крупнейших мировых авто-шоу. Представляем вашему вниманию некоторые новинки выставки.
НОВОСТИ
Компания показала переднеприводную модель Justy.
Итальянская компания InterCar представила уникальную модель пикапа, построенного на базе SsangYong Rexton.
Наконец-то мы увидели это чудо в металле.
Новая концепция интерьера не предусматривает заднего сиденья по умолчанию.
KIA представила во Франкфурте новый концепт-кар, длина которого составляет 4324 мм.
Компания Toyota представила на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар по имени iQ, который был разработан в европейской студии ED2 на юге Франции.
На автосалоне во Франкфурте прошла презентация BMW 1-ой серии в кузове купе.
Во Франкфурте компания представила самую мощную и быструю модель в линейке.
На автосалоне во Франкфурте немецкие тюнеры показывают вседорожник WideStar построенный на базе Mercedes GL.
На автосалоне во Франкфурте корейская компания представила перспективный концепт-кар, который со временем должен занять свое место в нише роскошных седанов бизнес-класса.
Немецкое тюнинг-ателье представило во Франкфурте три новинки.
На автосалоне во Франкфурте немецкие тюнеры показали новый заряженный автомобиль — один из самых мощных за всю историю компании.
Теперь вместо «шестисотого» впору будет хвастаться «четырехсотым», который гораздо круче.
Новинка создавалась при участии самого успешного пилота Ferrari за всю ее историю — Михаэля Шумахера.
Концерн представил новинки для всех: олигархов, коммерсантов и простого народа.
Обновленный вседорожник появится в феврале 2008 года
Новый концепт-кар демонстрируется на стенде французского автопроизводителя.
На моторшоу во Франкфурте немцы представят концепт малогабаритного городского автомобиля.
Появились первые данные о немецкой премьере.
Во Франкфурте показали пикап на базе Dacia Logan.
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