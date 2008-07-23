ГОНКА ЗА КАЧЕСТВОМ

Команда работала с полной отдачей. Поверьте, провести комплексные, объемные (авто проходят в среднем 9000 км) испытания товарных машин в столь сжатые сроки непросто. Мы старались быть максимально объективными, а машины – не замарать репутации.

Теперь мы знаем о машинах (и, наверное, они о нас) очень и очень много. Ведь мы жили бок о бок, причем в не самых простых условиях, по 12 часов в сутки, не считая времени на диагностику, мойки, смену шин…

Наши испытания – не гонка в прямом понимании, и не соревнование на скорость. Условия, в которых работают автомобили, максимально приближены к реальным. Дорога – копия типичного российского шоссе с выбоинами и камнями, трещинами и даже небольшим трамплином. В этом году мы добавили еще и 6 часов булыжника. Хорошая утренняя встряска – на это испытания машины уходили в 7-00. Езда на максимальной скорости – нагрузка для моторов и трансмиссий, возможность в короткие сроки набрать максимальный пробег. Утверждаю: это серьезный, но отнюдь не «варварский» режим. Нормальный автомобиль выдерживает такой без труда и последствий. Вот и машины, участвовавшие в первом тесте в 2005-м, проходили за прошедшие годы 70-100 тысяч км и по-прежнему исправны.

Наша «гонка» – гонка за качеством.И лидеров в ней стало больше. Подробный отчет о тесте – в 9-м номере. Но главный «секрет» раскрою – все машины дошли до финиша! Ни одна не потеряла время даже на незначительные ремонты! Между прочим, впервые за все время проведения теста «60 часов за рулем». Сенсации не получилось и… в этом главный положительный итог нашей работы. В нашем автопроме тоже что-то меняется, хотя и не так быстро и радикально, как хотелось бы.

Спасибо всем, кто проявлял и еще проявит интерес к нашей работе, следил за ходом гонки, искренне горячился, одобрял нашу работу или спорил с нами. Ждем вас на страницах 9-го сентябрьского номера и… на «60 часах» следующего года! Мы уже начинаем готовится…

Здесь ссылки на репортажи с полигона:

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ФИНИШ

Сергей Стиллавин о "60 часах За рулем"

Источник: www.izvestia.ru