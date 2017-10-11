ЗА РУЛЕМ НА НОРДШЛЯЙФЕ — НАШ НОВЫЙ ПРОЕКТ

Северная петля Нюрбургринга— не просто самая длинная и, по единодушному мнению, самая сложная гоночная трасса в мире. Она сама легенда, культовое место для тех, у кого есть хоть капля бензина в крови. Здесь до сих пор проходят заводские испытания новейших болидов, автогонки в различных классах, а в свободное время Нордшляйфе открыта для всех желающих.

Ради возможности проехать 21 километр зажатого двумя стальными рельсами отбойников двухполосного шоссе без ограничения скорости, но со множеством скрытых за поворотами «американских горок» многие пересекают океан, да не одни, а с любимым автомобилем. За несколько дней пребывания на трассе я познакомился с американцами, канадцами и даже одним австралийцем — каждый свой отпуск он проводит здесь, на Нордшляйфе. Больше всего на трассе (не считая, конечно, немцев) голландцев и англичан. Есть и русские: для тех, кто хочет получить удовольствие, две тыщи верст — не крюк!

Вся «желтая серия» Bilstein доводится на Нордшляйфе

В свободное от «туристических заездов» время Нордшляйфе в качестве испытательного полигона используют не только создатели суперкаров вроде Lotus, но и производители массовых брендов, таких, например, как BMW — все модели баварского концерна проходят проверку на Северной петле. Наклейку «Испытано на Нордшляйфе» можно увидеть и на «желтой серии» амортизаторов Bilstein, столь почитаемых европейскими тюнингистами. Наконец, эту трассу для испытаний используют и ведущие спортивные европейские журналы. Последних не так уж много, ведь узенькая, изобилующая поворотами трасса, расположенная в Эйфелевых горах, хоть и позволяет оценить множество параметров автомобиля — от устойчивости и управляемости до стойкости всех узлов и агрегатов к экстремальным нагрузкам, не прощает ошибок. Недаром ее единодушно считают самой увлекательной, но и самой опасной трассой в мире.

Сравнение двух кругов: продольные и поперечные ускорения и обороты двигателя (выбранная передача) в зависимости от времени

В программе наших испытаний — самые разные автомобили: от эксклюзивных суперкаров до заряженных версий гражданских машин и изделий тюнинговых фирм. В тестах используются как субъективные оценки, так и инструментальные замеры. Для каждого автомобиля мы снимаем диаграмму продольных и поперечных ускорений на протяжении нескольких кругов (это обусловлено не только естественным разбросом показаний, но и тем, что заезды проходят в часы открытой трассы, так называемые Touristenfahrt, когда на трассе есть другие, создающие помехи, автомобили). Также с помощью GPS-приемника записываются показания скорости прохождения каждого участка трассы. Это позволяет накопить базу данных по различным автомобилям, чтобы затем сравнивать их между собой и даже устраивать виртуальные соревнования.

Серию материалов открывает статья про элегантные и быстрые купе, новинки уходящего года — полноприводную Alpina B3 biturbo и Alpina B6S.

На нашем новом сайте nurburgring.zr.ru мы разместили результаты наших испытаний, описание автомобилей, трассы, видео и фотозарисовки, и, конечно, видеозаписи быстрых кругов. Здесь можно будет узнать о том, как попасть на трассу, сколько стоят заезды, а также научиться надежно управлять автомобилем в школе водительского мастерства «За рулем».

ВИДЕО: ПРОЕКТ «ЗА РУЛЕМ» НА НОРДШЛЯЙФЕ

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