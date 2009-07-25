Ответ на задачу IV «Экзамена на дому»

Правильный вариант ответа — 13
IV. Безусловно, водитель уже нарушил требование пункта 13.2 Правил, запрещающего выезжать на перекресток, если образовался затор, который вынудит его остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении. Однако повернуть или развернуться, чтобы освободить перекресток, не разрешает знак 4.1.4 «Движение прямо и направо». Сдавать задним ходом на перекрестке также запрещено (пункт 8.12 ПДД). Остается дождаться, когда продвинутся скопившиеся впереди машины. Водителям, движущимся в поперечном направлении, надо помнить, что пункт 13.8 Правил требует уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток.
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