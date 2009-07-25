Ответ на задачу IV «Экзамена на дому»

Новый Audi A6 — первые эмоции за рулем (ВИДЕО)

Во время тест-драйва нового поколения Audi A6 несколько раз с трудом сдерживали себя от возгласа «wow!». Этот седан научился настолько угождать вашим прихотям, что даже заглушенный системой start/stop мотор успевает запуститься в пробке быстрее, чем вы коснетесь педали газа. А что еще умеет этот умник? Давайте разбираться!