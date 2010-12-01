Как доехать до АЗС на пустом баке?
Начнем с того, что подобный прием в практике действительно существовал. Мало того, даже попал на книжные страницы. Вот что писал, например, О. Яременко в книге «Твой друг автомобиль» в далеком 1988 году: «Кстати, если бензин кончился за 10…15 км до бензоколонки, в бак «Москвича» или «Ижа» можно залить до полутора литров воды и дотянуть до заправки. Вода имеет бóльшую плотность, чем бензин, и поэтому, пока остатки бензина в баке есть, в бензопровод будет поступать бензин».
Да, россияне во все времена умудрялись выкручиваться из самых безнадежных ситуаций, оттого настоящие советы бывалых читались не хуже детектива. Но разве сегодня кто-то станет лить воду в бак, коли АЗС на каждом шагу, а тревожный индикатор вспыхнет перед носом задолго до того, как бензонасос сделает последний глоток топлива? Однако же вот цитата из современного форума владельцев машин:
"Я по советам этого форума решил долить в бак воды, чтобы поднять уровень бензина и доехать до заправки. Залил 0,5 л – не заводится. Делать нечего, пошел за бензином с канистрой. Проблемка такая: умудрился обсохнуть посередине Невского, не дотянув до заправки пары километров. По совету долил в бак пол-литра воды. Все равно не завелась…"
Что ответили автору сообщений их изумленные коллеги, легко узнать, набрав цитату в любом поисковике. А вот нас заинтересовало совсем другое: почему эксперимент провалился? И был ли у его автора шанс на успех?
Переливы и недоливы
Физика процесса ясна: ни один бензонасос не высасывает топливо до последней капли, что-то да останется на донышке. А при доливании в такой бензобак воды жидкость немедленно расслоится и более легкий бензин окажется сверху. Для сомневающихся – первый же кадр из фотофиксации наших экспериментов. Вместо топливного бака мы взяли прозрачный аквариум, залили в него бензин и подкрашенную «в цвет океана» воду. В аквариуме все было прекрасно: избыток топлива возвращался через «обратку», а синяя водичка так и покоилась на донышке, не попадая в магистраль.
Но ведь в баке-то все не так! Как минимум потому, что в прозрачном сосуде мы видим, сколько долить воды, чтобы поднять с донышка остатки бензина. Здесь требуется особая точность: недольешь – снова будешь хлебать воздух, перельешь – получишь воду вместо бензина! А как это сделать на реальном авто, если резервуары для горючего разных моделей различаются по архитектуре, как здания Растрелли и Жолтовского?
Но делать нечего, придется поупражняться именно на баках, например на древнем «жигулевском» и современном от Hyundai Getz. Распилим и посмотрим…
Начнем с вертикального вазовского. Тут все просто и очевидно: бензин перестает касаться трубки бензоприемника, когда его остается примерно 400 мл.
А вот в корейском баке все совсем по-другому. Даже опытные зарулевские инженеры с интересом рассматривали закоулки его внутренностей: лабиринты, переборки – сложное сооружение. Но любой плоский бак – штука капризная. Малейший перекос, и его внутренняя жизнь изменится кардинально.
С бубном...
Что же, начинаем колдовать. Определяем, какое количество топлива остается в каждом из баков после того, как «бензин кончился», доливаем водички и смотрим, стало ли лучше.
Как оказалось, приподнять водой бензин не проблема, но воспользоваться плодами своих усилий в реальной ситуации почти невозможно. Во‑первых, вслепую действовать бесполезно. Во‑вторых, остаток топлива в плоском баке превращается в тончайшую лужицу, хлебнуть из которой, не наглотавшись одновременно и воды, никакой насос не сможет. В-третьих, малейший перекос машины сведет все труды на нет: подобная «ловля блох» может сработать разве что в лабораторных условиях.
Впрочем, почему бы не помечтать? Скажем, ясновидящий владелец вазовской «классики» идеально точно угадает требуемый уровень долива воды, затем вручную аккуратненько подкачает топливо в карбюратор, затем пустит мотор… При таком раскладе можно предположить, что пару-тройку километров он проедет.
Известны и более хитрые приемы. Например, опустить в бак полиэтиленовый мешочек с водой: уровень топлива поднимется, а вода в него не попадет. На тех же «жигулях» и прочих древних машинах с баком без переборок и широкой прямой горловиной это, быть может, и сработает, но водителю современного авто не стоит и пытаться: мешочек гарантированно застрянет где-то на полпути, а вытащить его обратно будет нелегко…
Тем, кто все же захочет попробовать «дозаправиться» водой, посоветуем для начала убедиться в наличии сливной пробки в бензобаке. Ибо они вышли из моды вместе с появлением «жигулей».