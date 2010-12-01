Как доехать до АЗС на пустом баке?

Правда ли, что, добавив в пустой топливный бак воды, можно дотянуть до бензоколонки? Разрушим (или реабилитируем) древнюю легенду!

Начнем с того, что подобный прием в практике действительно существовал. Мало того, даже попал на книжные страницы. Вот что писал, например, О. Яременко в книге «Твой друг автомобиль» в далеком 1988 году: «Кстати, если бензин кончился за 10…15 км до бензоколонки, в бак «Москвича» или «Ижа» можно залить до полутора литров воды и дотянуть до заправки. Вода имеет бóльшую плотность, чем бензин, и поэтому, пока остатки бензина в баке есть, в бензопровод будет поступать бензин».

Не долей мы воды, бензонасосу «Гетца» пришлось бы хватать воздух. Зато сейчас фильтр бензоприемника находится в слое бензина. Но получится ли тот же фокус с реальным бензобаком?

Да, россияне во все времена умудрялись выкручиваться из самых безнадежных ситуаций, оттого настоящие советы бывалых читались не хуже детектива. Но разве сегодня кто-то станет лить воду в бак, коли АЗС на каждом шагу, а тревожный индикатор вспыхнет перед носом задолго до того, как бензонасос сделает последний глоток топлива? Однако же вот цитата из современного форума владельцев машин:

"Я по советам этого форума решил долить в бак воды, чтобы поднять уровень бензина и доехать до заправки. Залил 0,5 л – не заводится. Делать нечего, пошел за бензином с канистрой. Проблемка такая: умудрился обсохнуть посередине Невского, не дотянув до заправки пары километров. По совету долил в бак пол-литра воды. Все равно не завелась…"

Сколько воды нужно добавить в такие вот баки, чтобы остаток бензина всплыл до нужного уровня? Если талант ясновидения отсутствует, для ответа на вопрос потребуется вскрытие.

Что ответили автору сообщений их изумленные коллеги, легко узнать, набрав цитату в любом поисковике. А вот нас заинтересовало совсем другое: почему эксперимент провалился? И был ли у его автора шанс на успех?

Переливы и недоливы

Физика процесса ясна: ни один бензонасос не высасывает топливо до последней капли, что-то да останется на донышке. А при доливании в такой бензобак воды жидкость немедленно расслоится и более легкий бензин окажется сверху. Для сомневающихся – первый же кадр из фотофиксации наших экспериментов. Вместо топливного бака мы взяли прозрачный аквариум, залили в него бензин и подкрашенную «в цвет океана» воду. В аквариуме все было прекрасно: избыток топлива возвращался через «обратку», а синяя водичка так и покоилась на донышке, не попадая в магистраль.

Но ведь в баке-то все не так! Как минимум потому, что в прозрачном сосуде мы видим, сколько долить воды, чтобы поднять с донышка остатки бензина. Здесь требуется особая точность: недольешь – снова будешь хлебать воздух, перельешь – получишь воду вместо бензина! А как это сделать на реальном авто, если резервуары для горючего разных моделей различаются по архитектуре, как здания Растрелли и Жолтовского?

В «жигулевском» баке бензин высасывается почти полностью: на донышке остается от силы 400 мл. Вот на это количество топлива и можно надеяться, пытаясь приподнять его доливаемой водичкой. Вливаем те же 400 мл, но уже воды – и получаем тоненький слой бензина, омывающий трубку бензопровода. Однако стоит чуть наклонить машину (к примеру, водитель плюхнулся за руль!), как становится ясно: «кинá не будет».

Но делать нечего, придется поупражняться именно на баках, например на древнем «жигулевском» и современном от Hyundai Getz. Распилим и посмотрим…

Начнем с вертикального вазовского. Тут все просто и очевидно: бензин перестает касаться трубки бензоприемника, когда его остается примерно 400 мл.

А вот в корейском баке все совсем по-другому. Даже опытные зарулевские инженеры с интересом рассматривали закоулки его внутренностей: лабиринты, переборки – сложное сооружение. Но любой плоский бак – штука капризная. Малейший перекос, и его внутренняя жизнь изменится кардинально.

С бубном...

Что же, начинаем колдовать. Определяем, какое количество топлива остается в каждом из баков после того, как «бензин кончился», доливаем водички и смотрим, стало ли лучше.

У владельцев «Хёндай-Гетц» «сухой остаток» побольше вазовского: почти 2 л! Чтобы приподнять его, нужно добавить в бак еще минимум литр... и понять, что все это бесполезно. Солидные, казалось бы, 2 л бензина растекаются по огромной внутренней поверхности бака в тончайшую лужицу, едва касающуюся сетки бензоприемника. А при малейшем сотрясении бака хрупкая гармония тут же пропадает. В общем, тоже отбой, не получится.

Как оказалось, приподнять водой бензин не проблема, но воспользоваться плодами своих усилий в реальной ситуации почти невозможно. Во‑первых, вслепую действовать бесполезно. Во‑вторых, остаток топлива в плоском баке превращается в тончайшую лужицу, хлебнуть из которой, не наглотавшись одновременно и воды, никакой насос не сможет. В-третьих, малейший перекос машины сведет все труды на нет: подобная «ловля блох» может сработать разве что в лабораторных условиях.

Впрочем, почему бы не помечтать? Скажем, ясновидящий владелец вазовской «классики» идеально точно угадает требуемый уровень долива воды, затем вручную аккуратненько подкачает топливо в карбюратор, затем пустит мотор… При таком раскладе можно предположить, что пару-тройку километров он проедет.

Известны и более хитрые приемы. Например, опустить в бак полиэтиленовый мешочек с водой: уровень топлива поднимется, а вода в него не попадет. На тех же «жигулях» и прочих древних машинах с баком без переборок и широкой прямой горловиной это, быть может, и сработает, но водителю современного авто не стоит и пытаться: мешочек гарантированно застрянет где-то на полпути, а вытащить его обратно будет нелегко…

Тем, кто все же захочет попробовать «дозаправиться» водой, посоветуем для начала убедиться в наличии сливной пробки в бензобаке. Ибо они вышли из моды вместе с появлением «жигулей».