Range Rover Evoque: первый тест

Если есть имиджевый дизайн, то почему бы не создать имиджевый автомобиль, решили в Land Rover и создали baby-Range. Evoque открывает для Land Rover новую целевую аудиторию: британцы рассчитывают с запуском продаж новой модели увеличить мировые продажи в три раза.

Стремительный и в то же время внушительный силуэт, большие колеса, интересные штрихи. На дороге машина ни на что не похожа, и в то же время не остается сомнений — это именно Land Rover. Такое же ощущение и от Британии, где проходил первый ездовой тест серийных машин: во всем чувствуется, что это Европа, но какая-то самобытная и очень стильная.

Бэби-Рейндж - еще один автомобиль, который отличается от концепта только штрихами, кстати в стеклянной крыше Evoque, в отличие от концепта LRX отсутствуют ребра жесткости, закрывающие вид на небо.

Пятидверка или трехдверка, вот в чем главный вопрос. Когда машины стоят рядом, ловишь себя на мысли, что длинная версия смотрится гармоничней, но эгоистичное «купе» оригинальней и интересней. В последнем огромные двери, которые на боковом уклоне тяжело распахнуть даже мужчине — первое время захлопнуть их удавалось только со второго раза.

Range Rover Evoque

Внутри все на высшем уровне — качественные, хорошо подобранные материалы и безупречная отделка. Но для начала покупателю надо определиться с пакетом: Pure (модный для молодежи), Dynamic (спортивный) или Prestige (солидная отделка), дальше предлагается 16 фиксированных вариантов оформления интерьера. Так что любой Evoque будет очень индивидуален, что и надо имиджевой модели.

Посадка за рулем Evoque лишена фирменной черты Land Rover — командирской посадки, как это реализовано во всем семействе британских вседорожников. Для того, чтобы увидеть кромку капота, приходится поднимать кресло чуть ли не в крайнее положение. При этом сами кресла очень удобные и хорошо фиксируют седока, правда электрорегулировки — опция.

В режиме dynamic шкалы окрашиваются в алый цвет

Панель приборов - традиционная стрелочная (тахометр справа), но если в Range Rover новая жидкокристическая панель воспринимается как модное и не очень оправданное для легендарного внедорожника веяние, то здесь хотелось бы увидеть именно такую, современную. В зависимости от выбранного режима, на дисплей между основными колодцами выводится множество вспомогательной информации, вплоть до дублирующих указаний навигации.

По самой Англии мы передвигались, доверившись исключительно ей: инфографика на высоте, а возможности Dual-View делают многофункциональный дисплей удобным гаджетом. Правда, на праворульной машине пользоваться им показалось не очень удобно, во всяком случае у меня левая рука перекрывала часть карты, а с места водителя казалось, что дисплей развернут в сторону пассажира. Надеюсь, в нашем, леворульном исполнении эти минусы исчезнут.

Пятидверный Range Rover Evoque

Меломанам доступны два вида высококлассной аудиосистемы Meridian, 380-ваттная с 13 динамиками и 825-ваттная с 19 динамиками!

Range Rover Evoque в версии Dynamic plus оснащен спортивными ковшами

Ну а что современный дизайн и кузов купе предлагает задним пассажирам? На удивление, там оказалось вполне просторно, в том числе - по запасу для коленей. Немного смущают высокая оконная линия и отсутствие потолочных ручек: на узких уэльских дорожках болтаешься, а держаться приходится за подголовник переднего кресла и подлокотник. Пойти на компромисс пришлось ради размещения боковых шторок безопасности и панорамной стеклянной крыши. Кстати, крыша - просто огромная и вместе со светлым салоном создает атмосферу кабриолета. Доступ на второй ряд частично электрифицирован, откидывается кресло привычным рычажком, а сдвигается клавишей электропривода.

В купе багажник объемом 550 л, куда с запасом поместились два чемодана и дорожная сумка, а чтоб вещи не болтались, есть удобная фиксирующая сетка с карабинами. Пятая дверь оснащена электроприводом (опция).

Задние места пятидверного Range Rover Evoque

Острые языки (правда, знакомые с Evoque только виртуально) утверждают, что это тот же Freelander, только гламурный. Проверим, так ли это... Несмотря на одну с «Фрилом» платформу "LR-MS", подвеска Evoque практически вся разработана заново.

Range Rover Evoque

С обычной пружинной подвеской автомобиль довольно четко передает профиль дороги, комфорт принесен в угоду управляемости, а 19-дюймовые низкопрофильные колеса - не лучший выбор для дорог с дефектами. Пожалуй, Freelander комфортней, но его реакции не столь четкие - в первую очередь, из-за высокого центра тяжести и более длинноходной подвески. Для младшего Range Rover недоступна пневмоподвеска, зато, кроме традиционной пружинной, есть версия Magneride. С последней автомобиль становится собранней, машина лучше слушается руля, улучшается управляемость, при этом машина не теряет в комфорте.

Кстати, шумоизоляция отменна. И на дизельной, и на бензиновой версиях звук мотора не досаждает, при этом дизель на небольших «рабочих» оборотах еще и тише. Покупателям предложены два дизеля и один бензиновый мотор. Если нужна динамика, выбирайте бензиновый: с ним машина, если и не спорткар, то настоящий боец, разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с. Конек модернизированного турбодизеля объемом 2,2 л — крутящий момент, с внушительными 420 Н•м (при 1750 об/мин) ему и понижающей не надо. Коробок две — шестиступенчатая механика и шестиступенчатый автомат, последний ставится на мощный дизель в 190 л.с. и бензиновую версию 240 л.с.

Электроусилитель работает без нареканий, с приятным сопротивлением и хорошей обратной связью, правда, сам руль, в отличие от старшего "рейнджа", оснащен только механической регулировкой. Зато «ручник» - современный, электромеханический.

Range Rover Evoque

При движении обзорность назад, конечно, не эталон, в угоду дизайну проем сужен, но спасают большие зеркала с контролем мертвых зон, а при парковке выручат четыре камеры, которые работают даже под водой.

Из-за перечисленных выше особенностей складывается впечатление, что Range Rover Evoque – модный спортивный кроссовер с дорогой отделкой. Но способен ли он без потерь удержаться за своими собратьями вне дорог? Способен! Просвет RR Evoque составляет 212 мм, что больше, чем у LR Freelander, углы въезда/съезда равны 25º и 22º, а глубина преодолеваемого брода может достигать полуметра.

Range Rover Evoque преодолевает брод

Полным приводом заведует доработанная муфта Haldex последнего поколения, хорошо известная по модели Freelander. Есть и фирменный режим Terrain Response. Правда, здесь он выбирается не шайбой, а кнопками, что менее удобно, т.к. выбор не всегда очевиден, а подсветку клавиш на солнце не видно, хотя режим дублируют приборы.

Система Terrain Response лишилась барашка-селектора

Попытка вывесить Range Rover Evoque

Так что внедорожные способности Range Rover Evoque - более чем достаточные для гламурного кроссовера. Хозяина этого авто скорее остановит здравый смысл, нежели способности автомобиля. А я рад, что у нас не будет самых бюджетных вариантов с передним приводом: все-таки Land Rover - это в первую очередь «марка-проходимец», коих осталось немного.

Range Rover Evoque в тоннеле Edge Hill

Ну и главное - цена удовольствия? От 1,6 млн. рублей. Но список опций легко увеличивает цену до двух миллионов и выше. А выбрать есть из чего: восемь видов колес, стеклянная крыша, богатая отделка. Причем, многие опции не получится выбрать отдельно. К примеру, 18-дюймовые колеса не сочетаются с системой контроля за давлением воздуха в шинах - она доступна только, начиная с 19-дюймовых. Большим LCD-дисплеем комплектуют исключительно вариант с дорогой аудиосистемой, а раздельные задние кресла доступны только в ограниченном количестве пакетов. Но учитывая, что в России уже сегодня сделано более 2000 предзаказов, успех машине обеспечен.