Range Rover Evoque: первый тест

Если есть имиджевый дизайн, то почему бы не создать имиджевый автомобиль, решили в Land Rover и создали baby-Range. Evoque открывает для Land Rover новую целевую аудиторию: британцы рассчитывают с запуском продаж новой модели увеличить мировые продажи в три раза.

Стремительный и в то же время внушительный силуэт, большие колеса, интересные штрихи. На дороге машина ни на что не похожа, и в то же время не остается сомнений — это именно Land Rover. Такое же ощущение и от Британии, где проходил первый ездовой тест серийных машин: во всем чувствуется, что это Европа, но какая-то самобытная и очень стильная.

Бэби-Рейндж — еще один автомобиль, который отличается от концепта только штрихами, кстати в стеклянной крыше Evoque, в отличие от концепта LRX отсутствуют ребра жесткости, закрывающие вид на небо.

Бэби-Рейндж — еще один автомобиль, который отличается от концепта только штрихами, кстати в стеклянной крыше Evoque, в отличие от концепта LRX отсутствуют ребра жесткости, закрывающие вид на небо.Бэби-Рейндж — еще один автомобиль, который отличается от концепта только штрихами, кстати в стеклянной крыше Evoque, в отличие от концепта LRX отсутствуют ребра жесткости, закрывающие вид на небо.
Бэби-Рейндж — еще один автомобиль, который отличается от концепта только штрихами, кстати в стеклянной крыше Evoque, в отличие от концепта LRX отсутствуют ребра жесткости, закрывающие вид на небо.

Пятидверка или трехдверка, вот в чем главный вопрос. Когда машины стоят рядом, ловишь себя на мысли, что длинная версия смотрится гармоничней, но эгоистичное «купе» оригинальней и интересней. В последнем огромные двери, которые на боковом уклоне тяжело распахнуть даже мужчине — первое время захлопнуть их удавалось только со второго раза.

Range Rover Evoque

Range Rover EvoqueRange Rover Evoque
Range Rover Evoque

Внутри все на высшем уровне — качественные, хорошо подобранные материалы и безупречная отделка. Но для начала покупателю надо определиться с пакетом: Pure (модный для молодежи), Dynamic (спортивный) или Prestige (солидная отделка), дальше предлагается 16 фиксированных вариантов оформления интерьера. Так что любой Evoque будет очень индивидуален, что и надо имиджевой модели.

Посадка за рулем Evoque лишена фирменной черты Land Rover — командирской посадки, как это реализовано во всем семействе британских вседорожников. Для того, чтобы увидеть кромку капота, приходится поднимать кресло чуть ли не в крайнее положение. При этом сами кресла очень удобные и хорошо фиксируют седока, правда электрорегулировки — опция.

В режиме dynamic шкалы окрашиваются в алый цвет

В режиме dynamic шкалы окрашиваются в алый цветВ режиме dynamic шкалы окрашиваются в алый цвет
В режиме dynamic шкалы окрашиваются в алый цвет

Панель приборов — традиционная стрелочная (тахометр справа), но если в Range Rover новая жидкокристическая панель воспринимается как модное и не очень оправданное для легендарного внедорожника веяние, то здесь хотелось бы увидеть именно такую, современную. В зависимости от выбранного режима, на дисплей между основными колодцами выводится множество вспомогательной информации, вплоть до дублирующих указаний навигации.

По самой Англии мы передвигались, доверившись исключительно ей: инфографика на высоте, а возможности Dual-View делают многофункциональный дисплей удобным гаджетом. Правда, на праворульной машине пользоваться им показалось не очень удобно, во всяком случае у меня левая рука перекрывала часть карты, а с места водителя казалось, что дисплей развернут в сторону пассажира. Надеюсь, в нашем, леворульном исполнении эти минусы исчезнут.

Пятидверный Range Rover Evoque

Пятидверный Range Rover EvoqueПятидверный Range Rover Evoque
Пятидверный Range Rover Evoque

Меломанам доступны два вида высококлассной аудиосистемы Meridian, 380-ваттная с 13 динамиками и 825-ваттная с 19 динамиками!

Range Rover Evoque в версии Dynamic plus оснащен спортивными ковшами

Range Rover Evoque в версии Dynamic plus оснащен спортивными ковшамиRange Rover Evoque в версии Dynamic plus оснащен спортивными ковшами
Range Rover Evoque в версии Dynamic plus оснащен спортивными ковшами

Ну а что современный дизайн и кузов купе предлагает задним пассажирам? На удивление, там оказалось вполне просторно, в том числе — по запасу для коленей. Немного смущают высокая оконная линия и отсутствие потолочных ручек: на узких уэльских дорожках болтаешься, а держаться приходится за подголовник переднего кресла и подлокотник. Пойти на компромисс пришлось ради размещения боковых шторок безопасности и панорамной стеклянной крыши. Кстати, крыша — просто огромная и вместе со светлым салоном создает атмосферу кабриолета. Доступ на второй ряд частично электрифицирован, откидывается кресло привычным рычажком, а сдвигается клавишей электропривода.

В купе багажник объемом 550 л, куда с запасом поместились два чемодана и дорожная сумка, а чтоб вещи не болтались, есть удобная фиксирующая сетка с карабинами. Пятая дверь оснащена электроприводом (опция).

Задние места пятидверного Range Rover Evoque

Задние места пятидверного Range Rover EvoqueЗадние места пятидверного Range Rover Evoque
Задние места пятидверного Range Rover Evoque

Острые языки (правда, знакомые с Evoque только виртуально) утверждают, что это тот же Freelander, только гламурный. Проверим, так ли это... Несмотря на одну с «Фрилом» платформу «LR-MS», подвеска Evoque практически вся разработана заново.

Range Rover Evoque

Range Rover EvoqueRange Rover Evoque
Range Rover Evoque

С обычной пружинной подвеской автомобиль довольно четко передает профиль дороги, комфорт принесен в угоду управляемости, а 19-дюймовые низкопрофильные колеса — не лучший выбор для дорог с дефектами. Пожалуй, Freelander комфортней, но его реакции не столь четкие — в первую очередь, из-за высокого центра тяжести и более длинноходной подвески. Для младшего Range Rover недоступна пневмоподвеска, зато, кроме традиционной пружинной, есть версия Magneride. С последней автомобиль становится собранней, машина лучше слушается руля, улучшается управляемость, при этом машина не теряет в комфорте.

Кстати, шумоизоляция отменна. И на дизельной, и на бензиновой версиях звук мотора не досаждает, при этом дизель на небольших «рабочих» оборотах еще и тише. Покупателям предложены два дизеля и один бензиновый мотор. Если нужна динамика, выбирайте бензиновый: с ним машина, если и не спорткар, то настоящий боец, разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с. Конек модернизированного турбодизеля объемом 2,2 л — крутящий момент, с внушительными 420 Н•м (при 1750 об/мин) ему и понижающей не надо. Коробок две — шестиступенчатая механика и шестиступенчатый автомат, последний ставится на мощный дизель в 190 л.с. и бензиновую версию 240 л.с.

Электроусилитель работает без нареканий, с приятным сопротивлением и хорошей обратной связью, правда, сам руль, в отличие от старшего «рейнджа», оснащен только механической регулировкой. Зато «ручник» — современный, электромеханический.

Range Rover Evoque

Range Rover EvoqueRange Rover Evoque
Range Rover Evoque

При движении обзорность назад, конечно, не эталон, в угоду дизайну проем сужен, но спасают большие зеркала с контролем мертвых зон, а при парковке выручат четыре камеры, которые работают даже под водой.

Из-за перечисленных выше особенностей складывается впечатление, что Range Rover Evoque — модный спортивный кроссовер с дорогой отделкой. Но способен ли он без потерь удержаться за своими собратьями вне дорог? Способен! Просвет RR Evoque составляет 212 мм, что больше, чем у LR Freeander, углы въезда/съезда равны 25º и 22º, а глубина преодолеваемого брода может достигать полуметра.

Range Rover Evoque преодолевает брод

Range Rover Evoque преодолевает бродRange Rover Evoque преодолевает брод
Range Rover Evoque преодолевает брод

Полным приводом заведует доработанная муфта Haldex последнего поколения, хорошо известная по модели Freelander. Есть и фирменный режим Terrain Response. Правда, здесь он выбирается не шайбой, а кнопками, что менее удобно, т.к. выбор не всегда очевиден, а подсветку клавиш на солнце не видно, хотя режим дублируют приборы.

Система Terrain Response лишилась барашка-селектора

Система Terrain Response лишилась барашка-селектораСистема Terrain Response лишилась барашка-селектора
Система Terrain Response лишилась барашка-селектора

Попытка вывесить Range Rover Evoque

Попытка вывесить Range Rover EvoqueПопытка вывесить Range Rover Evoque
Попытка вывесить Range Rover Evoque

Так что внедорожные способности Range Rover Evoque — более чем достаточные для гламурного кроссовера. Хозяина этого авто скорее остановит здравый смысл, нежели способности автомобиля. А я рад, что у нас не будет самых бюджетных вариантов с передним приводом: все-таки Land Rover — это в первую очередь «марка-проходимец», коих осталось немного.

Range Rover Evoque в тоннеле Edge Hill

Range Rover Evoque в тоннеле Edge HillRange Rover Evoque в тоннеле Edge Hill
Range Rover Evoque в тоннеле Edge Hill

Ну и главное — цена удовольствия? От 1,6 млн. рублей. Но список опций легко увеличивает цену до двух миллионов и выше. А выбрать есть из чего: восемь видов колес, стеклянная крыша, богатая отделка. Причем, многие опции не получится выбрать отдельно. К примеру, 18-дюймовые колеса не сочетаются с системой контроля за давлением воздуха в шинах — она доступна только, начиная с 19-дюймовых. Большим LCD-дисплеем комплектуют исключительно вариант с дорогой аудиосистемой, а раздельные задние кресла доступны только в ограниченном количестве пакетов. Но учитывая, что в России уже сегодня сделано более 2000 предзаказов, успех машине обеспечен.

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Range Rover Evoque: первый тест
Range Rover Evoque: первый тест
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