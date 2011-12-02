Все, что вы хотели знать о Lada Granta

Признайтесь: последнее время вы только и слышите про Lada Granta. Но это понятно: каждая новинка АВТОВАЗа — это событие. А с Granta случай особый — никогда еще в Тольятти не укладывались в такие сжатые сроки: от сборки первого прототипа до запуска серийного производства — меньше года. Мы попробовали собрать всю основную информацию о Lada Granta воедино.

Конечно, Granta не создана с чистого листа — в основе платформа от Kalina. Но изменений так много, что считать Granta просто переработкой Kalina язык не повернется. Granta длиннее седана Kalina на целых 22 см, обладает более вместительным багажником (480 л), а большинство кузовных панелей новые.

Руководство АВТОВАЗа прокатилось на первой Granta Руководство АВТОВАЗа прокатилось на первой Granta

Какое место заняла Granta в модельном ряду АВТОВАЗа?

Lada Granta придет на смену сразу трем моделям — «классике», седанам Samara и Kalina, так что три комплектации («Стандарт», «Норма» и «Люкс») — это фактически три разных версии одной модели. «Стандарт» заменит Lada-2107, «Норма» — Samara, а «Люкс» — Kalina. Даже моторы у трех комплектаций разной мощности — 82, 87 и 98 лошадиных сил.

Игорь Комаров рассказал, что ждет Lada Granta в 2012 году Игорь Комаров рассказал, что ждет Lada Granta в 2012 году

Какая Granta придет на смену «классике»?

Базовая Granta в комплектации «Стандарт» оснащается двигателем и трансмиссией от Kalina — это 82-сильный 8-клапанный мотор объемом 1,6 литра и 5-ступенчатая механическая коробка передач. У «стандартной» Granta некрашеные бамперы, дневные ходовые огни, подушка безопасности водителя, 13-е штампованные диски и раскладываемое заднее сиденье.

Цену сначала планировали 220 тысяч рублей, но подушка безопасности, которая изначально не была предусмотрена в базовой версии, подняла цену до 229 тысяч. Но и за эту цену купить «стандарт» уже нельзя. Прием заказов приостановлен, а машины, произведенные со второго квартала 2012 году, незначительно, но подорожают — «стандартная» Lada Granta будет стоить уже 235 тысяч рублей. Хорошая новость: самые дешевые «гранты» в следующем году можно будет заказать с кондиционером. Но усилитель руля «стандартной» Granta не полагается: ей оставят «длинный» руль с 4 оборотами и такой же, как у Kalina, кастор передней подвески.

Как рассказал ЗаРулем.РФ вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Артем Федосов, пока базовая Granta особой популярностью не пользуется. Из заказанных в 2011 году «грант» 84% приходится на комплектацию «Норма». «Стандарт» заказали всего 16% покупателей. Но надо иметь в виду, что пока на рынке присутствует более дешевая Lada 2107 (от 206 тысяч), которую к тому же пока можно купить по программе утилизации (на 50 тысяч дешевле). К середине следующего года «классику» с производства в Ижевске снимут.

У Granta 400 оригинальных деталей У Granta 400 оригинальных деталей

Чем Granta отличается от Kalina?

1. Другая настройка подвески

У версий Granta с усилителем руля изменен кастор (продольный угол наклона оси поворота колеса) — его увеличили на 2о45'. В передней подвеске новая верхняя опора со смещенным креплением стойки и более жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости. На Granta устанавливают новые "короткие" рейки (число оборотов от упора до упора 3,1). В рычагах передней подвески стоят и в кронштейнах растяжек стоят оригинальные шарниры. По характеристикам (углу невозврата) они ближе к зарубежным аналогам.

Главное изменение в конструкции задней подвески — отрицательный угол установки задних колес. Пружины остались от Kalina, но задние амортизаторы настроены по-новому, а в рычагах появились оригинальные сайлент-блоки, которые уменьшат вибрации и смягчат толчки от дороги. Эти изменения должны улучшить устойчивость и управляемость Granta.