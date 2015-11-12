Курсы ФСО: Фокусы электроники

Темно-синие машины с номерами серии «е-кх» хорошо знакомы москвичам. Это автомобили Федеральной службы охраны Российской Федерации, которая занимается безопасностью первых лиц государства. Почти десять лет назад основу парка ФСО составили «фокусы» первого поколения: относительно недорогие благодаря отечественной сборке, юркие и маневренные. Затем предшественника вытеснила новая модель, но часть машин отправили на «почетную пенсию» — в Автомотоклуб ФСО, где их используют в качестве тренировочных. На летних курсах безопасного вождения мы уже бывали, настало время пройти зимние.

Просторная территория автодрома в Старой Купавне, где летом работает и ванна для аквапланирования, и участки с разным сцеплением, и сложная система фонтанов, сейчас покрыта ровным слоем укатанного снега. За покрытием ухаживают ежедневно: снег утрамбовывают, нарытую шинами отработку сметают, колеи выравнивают. Ярким пятном выделяется лишь плита динамического заноса, которая в холодное время бездействует — к уникальному устройству относятся с особой бережливостью, оставляя чистым всю зиму и не допуская по нему движения.

АМК ФСО Выезд на полигон предваряет краткий теоретический курс

Первый день обучения решаем пройти на машине Автомотоклуба. Кстати, если планируете тренироваться на своей машине, учтите: курсы обойдутся дешевле, но придется заложить износ техники и шин, что особенно актуально в летнее время.

Итак, мы за рулем «Форда-Фокус» второго поколения, с двухлитровым мотором и «автоматом». Несмотря на пробег под полтораста тысяч, автомобиль в отличном состоянии. Комплектация простенькая, с кассетной (!) магнитолой, из удобств — электропривод стеклоподъемников и кондиционер. Эргономика не вызывает вопросов: относительно высокая посадка в кресле с ненавязчивой поддержкой, удобный руль без изысков...

Ford Focus III

На его фоне новый Focus — пришелец из другого сегмента. Водительское сиденье оснащено сервоприводами, в блоке двухзонного климат-контроля есть кнопка обогрева ветрового стекла, под ним — активация электронного парковщика, позволяющего загнать машину на стоянку без помощи рук! Во вписанной в развесистую центральную консоль аудиосистеме есть Bluetooth для связи с телефоном, а ее дисплей отображает даже записанные кириллицей имена. Вычурный по сравнению с прошлой моделью экстерьер впечатляет прихотливой пластикой и неровными зазорами: оно и понятно, подогнать панели столь сложной формы непросто. Зато тут есть ксеноновые фары с полосками светодиодов дневного света и секциями, подсвечивающими дорогу в повороте.

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На полигоне ближний свет фар обязателен — неровен час, не заметишь в снежной пыли развернувшегося коллегу. Разворотов было немало: тренировочные «форды» оснащены лишь АБС, о стабилизации тут слыхом не слыхивали. И хорошо! Ведь «Фокус» с его острой управляемостью и правильными повадками — отличный тренажер для отработки навыков управления переднеприводным автомобилем.

Первое упражнение двухдневного зимнего курса, как и летом, змейки — с постоянным и «сбитым» шагом. Нужно понять поведение машины на скользком покрытии, постепенно вкатываясь и набирая темп. Рулем надо работать мягко и на небольших углах, чтобы вывернутые передние колеса не подскользнулись. А переборщил со скоростью — заставь себя «распустить» машину и дождись, пока появится сцепление шин с дорогой. И до тех пор ни в коем случае не касайся педали газа! Тяга на управляемых колесах приведет к мгновенному сносу, и инструкторам придется выковыривать конус из-под машины.

АМК ФСО В распоряжении полигона автомобили Ford Focus первого и второго поколений

Об этом нужно помнить всегда, в том числе и на следующем упражнении. Задача — научиться использовать АБС, главной функцией которой является сохранение управляемости при экстренном торможении. Но и тут надо понимать, что под колесами — почти голый лед, и законы физики никто не отменял. На скорости даже 60 км/ч отворачивать от препятствия приходится в самом начале входного коридора, одновременно с ударом по педали тормоза. Это, кстати, помогает загрузить переднюю ось и улучшить зацеп шин — но все равно руль нельзя перекручивать, иначе машина по прямой уйдет в стенку из конусов. Мягко-мягко, на небольшой угол — только тогда автомобиль примет маневр. Можно воспользоваться «втягивающим рулением» — поворот руля начинается словно через силу, затем убыстряется. Чтобы выработать правильный навык, нужно постоянно контролировать свои действия на протяжении многих повторов.

Вариация на тему этого упражнения — «лосиный тест», когда по соседней полосе нужно объехать воображаемый грузовик и вернуться в свой ряд. Сложность в том, что при первом перестроении под сброс газа автомобиль обязательно уйдет в занос, и тут отрабатывается методика опережающего руления. Небольшой угол допустимо поддерживать, чтобы протянуть машину вдоль длинного препятствия. Но затем необходимо вернуться в первоначальную разметку и не допустить «хлыста», обратного заноса. Все действия по стабилизации — исключительно за счет руления, иначе не удастся погасить скорость в сложной ситуации. Либо неумелое нажатие на акселератор приведет к пробуксовке и сносу передка, а вместе с ошибочным рулением — к «разматыванию» автомобиля.

Ford Focus