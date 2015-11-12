Курсы ФСО: Фокусы электроники

О третьем поколении Ford Focus написано немало. Но мы первые, кто сравнил его ездовые качества с предыдущими моделями с помощью профессионала — сотрудника Федеральной службы охраны РФ

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

Темно-синие машины с номерами серии «е-кх» хорошо знакомы москвичам. Это автомобили Федеральной службы охраны Российской Федерации, которая занимается безопасностью первых лиц государства. Почти десять лет назад основу парка ФСО составили «фокусы» первого поколения: относительно недорогие благодаря отечественной сборке, юркие и маневренные. Затем предшественника вытеснила новая модель, но часть машин отправили на «почетную пенсию» — в Автомотоклуб ФСО, где их используют в качестве тренировочных. На летних курсах безопасного вождения мы уже бывали, настало время пройти зимние.

Просторная территория автодрома в Старой Купавне, где летом работает и ванна для аквапланирования, и участки с разным сцеплением, и сложная система фонтанов, сейчас покрыта ровным слоем укатанного снега. За покрытием ухаживают ежедневно: снег утрамбовывают, нарытую шинами отработку сметают, колеи выравнивают. Ярким пятном выделяется лишь плита динамического заноса, которая в холодное время бездействует — к уникальному устройству относятся с особой бережливостью, оставляя чистым всю зиму и не допуская по нему движения.

АМК ФСО

АМК ФСОВыезд на полигон предваряет краткий теоретический курс
Выезд на полигон предваряет краткий теоретический курс

Первый день обучения решаем пройти на машине Автомотоклуба. Кстати, если планируете тренироваться на своей машине, учтите: курсы обойдутся дешевле, но придется заложить износ техники и шин, что особенно актуально в летнее время.

Итак, мы за рулем «Форда-Фокус» второго поколения, с двухлитровым мотором и «автоматом». Несмотря на пробег под полтораста тысяч, автомобиль в отличном состоянии. Комплектация простенькая, с кассетной (!) магнитолой, из удобств — электропривод стеклоподъемников и кондиционер. Эргономика не вызывает вопросов: относительно высокая посадка в кресле с ненавязчивой поддержкой, удобный руль без изысков...

Ford Focus III

Ford Focus III

На его фоне новый Focus — пришелец из другого сегмента. Водительское сиденье оснащено сервоприводами, в блоке двухзонного климат-контроля есть кнопка обогрева ветрового стекла, под ним — активация электронного парковщика, позволяющего загнать машину на стоянку без помощи рук! Во вписанной в развесистую центральную консоль аудиосистеме есть Bluetooth для связи с телефоном, а ее дисплей отображает даже записанные кириллицей имена. Вычурный по сравнению с прошлой моделью экстерьер впечатляет прихотливой пластикой и неровными зазорами: оно и понятно, подогнать панели столь сложной формы непросто. Зато тут есть ксеноновые фары с полосками светодиодов дневного света и секциями, подсвечивающими дорогу в повороте.

[caption id="" align="aligncenter" width="593" caption="Ford продолжает поиск новаторских дизайнерских решений. Получилось красиво и удобно. Правда, синевы перебор"] [/caption]

На полигоне ближний свет фар обязателен — неровен час, не заметишь в снежной пыли развернувшегося коллегу. Разворотов было немало: тренировочные «форды» оснащены лишь АБС, о стабилизации тут слыхом не слыхивали. И хорошо! Ведь «Фокус» с его острой управляемостью и правильными повадками — отличный тренажер для отработки навыков управления переднеприводным автомобилем.

Первое упражнение двухдневного зимнего курса, как и летом, змейки — с постоянным и «сбитым» шагом. Нужно понять поведение машины на скользком покрытии, постепенно вкатываясь и набирая темп. Рулем надо работать мягко и на небольших углах, чтобы вывернутые передние колеса не подскользнулись. А переборщил со скоростью — заставь себя «распустить» машину и дождись, пока появится сцепление шин с дорогой. И до тех пор ни в коем случае не касайся педали газа! Тяга на управляемых колесах приведет к мгновенному сносу, и инструкторам придется выковыривать конус из-под машины.

АМК ФСО

АМК ФСОВ распоряжении полигона автомобили Ford Focus первого и второго поколений
В распоряжении полигона автомобили Ford Focus первого и второго поколений

Об этом нужно помнить всегда, в том числе и на следующем упражнении. Задача — научиться использовать АБС, главной функцией которой является сохранение управляемости при экстренном торможении. Но и тут надо понимать, что под колесами — почти голый лед, и законы физики никто не отменял. На скорости даже 60 км/ч отворачивать от препятствия приходится в самом начале входного коридора, одновременно с ударом по педали тормоза. Это, кстати, помогает загрузить переднюю ось и улучшить зацеп шин — но все равно руль нельзя перекручивать, иначе машина по прямой уйдет в стенку из конусов. Мягко-мягко, на небольшой угол — только тогда автомобиль примет маневр. Можно воспользоваться «втягивающим рулением» — поворот руля начинается словно через силу, затем убыстряется. Чтобы выработать правильный навык, нужно постоянно контролировать свои действия на протяжении многих повторов.

Вариация на тему этого упражнения — «лосиный тест», когда по соседней полосе нужно объехать воображаемый грузовик и вернуться в свой ряд. Сложность в том, что при первом перестроении под сброс газа автомобиль обязательно уйдет в занос, и тут отрабатывается методика опережающего руления. Небольшой угол допустимо поддерживать, чтобы протянуть машину вдоль длинного препятствия. Но затем необходимо вернуться в первоначальную разметку и не допустить «хлыста», обратного заноса. Все действия по стабилизации — исключительно за счет руления, иначе не удастся погасить скорость в сложной ситуации. Либо неумелое нажатие на акселератор приведет к пробуксовке и сносу передка, а вместе с ошибочным рулением — к «разматыванию» автомобиля.

Ford Focus

Ford Focus

Первый день завершился отработкой заноса на скорости под сотню — длинная змейка позволяет научиться использовать скольжение задней оси, чтобы грациозно «перекладывать» машину из одного положения в другое. Выглядит эффектно, но суть в другом: такое упражнение научит «понимать» автомобиль на высоких скоростях и не бояться заносов, а при необходимости использовать их во благо.

Следующее утро наступило раньше ожидаемого. Поскольку на полигон пускают только на «липучках», а пресс-парковый Focus III был обут в шипованные шины, пришлось срочно подыскивать замену. На выручку пришла компания Pirelli, предоставив для теста покрышки SottoZero Serie II размерности 215/50 R17: именно такова размерность у нового «Форда». Причем учтите, что хотя 15-дюймовые колеса от прошлых моделей по точкам крепления подходят и третьему поколению, но на передний тормозной механизм они не налезут — у двухлитровой версии уж точно.

Ford Focus III

Ford Focus III

Этот Focus с сюрпризом: у него неотключаемая система стабилизации. Через глубины маршрутного компьютера можно отключить лишь антипробуксовочную систему, но датчики ESP продолжат бдительно следить за ситуацией и при малейшей опасности активизируют тормозные механизмы. Поэтому поначалу в рации только и слышалось: «Фокус 3, все хорошо, но вам помогла электроника!» Помогла, да — на переставке одернула кузов на первом же колебании, не дав развиться заносу. Что ж, не можешь победить — возглавь! Будем учиться ездить с ее помощью, хотя базовые принципы все те же: минимум движений рулем, аккуратная работа тягой. Если все делать правильно, то система допустит даже небольшие скольжения. Главное двигаться «на прямых колесах», иначе электроника тут же начнет подталкивать автомобиль в ту сторону, куда повернут руль. Причем для начинающих водителей это может стать панацеей: чем сильнее повернут руль, тем активнее система душит неизбежный снос и буквально затаскивает Focus в поворот.

Ford Focus III

Ford Focus III
Но в любом случае, что на машинах с ESP, что без нее, лучше почувствовать предел на специальных курсах в безопасных условиях. Инструкторы АМК ФСО в очередной раз подчеркнули: результатом их тренингов становятся не только приобретенные навыки, но и понимание безопасного темпа движения. Стоит ли это знание 13 000 рублей (при прохождении двухдневного зимнего курса на своей машине; на автомобиле из парка полигона 17 000 рублей) — решайте сами.

В занос на спор

В прошлом году четырехкратный чемпион мира по ралли Юха Канккунен за рулем Bentley Continental Supersports с откидным верхом установил мировой рекорд скорости на льду. Рекордная скорость составила 330,695 км/ч, а автомобиль был обут в зимние нешипованные шины Pirelli SottoZero Serie II размерностью 275/40 R20. Наши шины с индексом скорости V (до 240 км/ч), но в условиях полигона этого более чем достаточно. Под колесами лед, местами прикрытый укатанным снегом, а температура за бортом —18 градусов по Цельсию. Кстати, итальянские шинники рекомендуют эту модель шин уже при +7 градусах и ниже. Они утверждают, что SottoZero II эффективно работают в широком диапазоне температур, благодаря запатентованной технологии двойного состава и асимметричному рисунку протектора. Внутренняя более мягкая часть эффективно выводит воду из пятна контакта, а внешняя обеспечивает высокий уровень сцепления на снегу.

Pirelli SottoZero Serie II

Pirelli SottoZero Serie II

Заезды на полигоне показали: Pirelli SottoZero II  в сочетании с современной системой стабилизации эффективны настолько, что среди инструкторов ФСО даже завязалось негласное пари. Опытные водители один за другим пытались развернуть наш «Фокус», но их усилия так и не увенчались успехом (см. видео). Максимальный угол заноса со скорости порядка 100 км/ч не превысил 90 градусов. Напомним также, что экспериментировать на дорогах общего пользования небезопасно.

Благодарим компанию Pirelli и АМК ФСО России за помощь в подготовке материала

Курсы ФСО: Фокусы электроники
Курсы ФСО: Фокусы электроники
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Ford Focus (2)

Ford 2007 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Наилучшая управляемость из всех знакомых, лично мне, автомобилей. Электронные прибамбасы, ABS, IVD и прочее, вполне достойные.

Недостатки:

Двигатель дохловат и прожорлив. Шумноват.

Комментарий:

Надежность на высоте, не ломается ничего.

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые