Моторные масла: искусство купажа

Использование идентичных основ и пакетов присадок при производстве моторных масел не гарантирует, что конечные продукты – товарные масла – будут иметь одинаковые эксплуатационные характеристики. Почему идентичные по вязкости и классу качества, но разные по основе масла имеют неодинаковый ресурс?

Искусство купажа

Соблюдай технологию

Чтобы ответить на вопрос: «Почему при одинаковых компонентах товарные масла различны?» – необходимо обозначить ключевую точку технологического процесса производства смазочных материалов, в которой, собственно говоря, решается судьба продукта. Таковой является процесс блендинга – смешения основы масла с пакетом присадок. Соблюдение технологии блендинга – одно из наиболее важных звеньев в цепи производства при одинаковых входных параметрах (если гипотетически такое представить). Скорость подачи сырья, температурный режим, технология процесса смешивания («поток», «мешалка»), последовательность подачи компонентов сырья (различных базовых основ, пакетов присадок, загустителей, депрессоров), мониторинг параметров, характеризующих «однородность» получаемой смеси на каждом этапе смешивания, и финишный контроль характеристик полученного продукта – все это влияет на коллоидную стабильность масла, определяет длительность сохранения им заданных свойств как в процессе эксплуатации, так и в процессе хранения. Любое нарушение в технологической цепочке может негативно повлиять на свойства смазочного материала.

К примеру, процесс смешения загущающей присадки, являющейся полимером, с компонентами базовых основ и с пакетами присадок требует точного соблюдения технологического процесса и тщательного контроля параметров смеси. Недостаточное «перемешивание» загущающей присадки в объеме смеси может привести к нестабильной вязкости товарного продукта. А, как известно, вязкость масла является одним из важнейших параметров, определяющих смазывание и надежность работы узла, где применяется смазочный материал. То есть существует вероятность того, что в подшипниках скольжения, а это шатунные и коренные подшипники коленчатого вала, на определенных режимах работы двигателя не будет образовываться масляный клин, разделяющий поверхности трения. Это приведет к ускоренному износу вкладышей и шеек коленчатого вала. Нарушение температурного режима перемешивания компонентов смеси (перегрев колонны) может привести к «пригоранию» загущающей присадки или, например, к перегреву масла, что неблагоприятно скажется в дальнейшем на его рабочих свойствах.

Допущенное нарушение всегда определяется значениями группы параметров, определяемых на каждом этапе смешивания. При несоответствии параметров изначально заданным производитель принимает решение об утилизации произведенного объема масла до выхода с территории производства. Крупному производителю, оперирующему большими объемами выпуска товарных масел, утилизация или переработка продукта, не соответствующего заявленным характеристикам, большого финансового урона не нанесет. Имя и репутация стоят значительно дороже. Будет ли небольшая компания утилизировать масло «неудачного замеса» – вопрос спорный. Ведь для нее загубленная партия – серьезные финансовые потери. Чтобы их восполнить, фирме придется увеличивать отпускную цену на свои продукты. А стоимость литра масла для крупных автопредприятий, закупающих смазочные материалы бочками, имеет решающее значение. То есть вероятность появления некондиционного масла на рынке существует.

Причем для быстрой реализации продукт будет реализовываться по демпинговым ценам. Теперь представим, что перевозчик решил продлить срок службы моторного масла (см. «Рейс» №5-2010 г. «Рецепт долголетия»), провел совместно с компанией «Х» – производителем смазочных материалов – соответствующие исследования, определил оптимальный для своего парка продукт (тип основы, вязкость, класс качества). И тут ему предлагают масло иного производителя «Y» «аналогичных» характеристик по более выгодной цене. Заманчиво? С точки зрения первоначальных вложений – покупки масла – выгода очевидна. А урон, который нанесет двигателю сработавшееся раньше положенного срока масло, перевозчик подсчитает позже. Ведь вероятность того, что приобретенное масло по своим характеристикам будет не соответствовать заявленному на этикетке, как мы показали выше, существует.

Из варяг в греки

В процессе блендинга масло может быть легировано путем введения в его состав тех или иных компонентов. В этом случае возможно улучшение отдельных его физико-химических параметров. Однако следует помнить, что если изменения направлены на улучшение эксплуатационных свойств масла, то для достижения цели требуется комплексный подход, поскольку изменение одного из параметров, как правило, влечет за собой изменение остальных. Смазочный материал это многофакторная система, где работают такие понятия, как «синергизм» и «антагонизм».

Одним из путей улучшения эксплуатационных характеристик смазочных продуктов является создание на полусинтетической основе посредством использования доработанного пакета присадок товарного масла, идентичного по основным эксплуатационным параметрам, как то: классу качества, вязкости, ресурсу, маслу, созданному на полностью синтетической основе. Возникает резонный вопрос: а действительно ли равноценны данные продукты по своим эксплуатационным характеристикам? Именно этот вопрос чаще всего задают перевозчики, желающие сэкономить на моторном масле. Ведь не секрет, что «полусинтетика» практически всегда стоит дешевле продукта на синтетической основе. В качестве ответа на данный вопрос приведем конкретный пример.

Если взглянуть глазами владельца MAN и Mercedes на моторные масла Rimula R5LM 10w-40 полусинтетического ряда и на полностью синтетическое моторное масло Rimula R6LM 10w-40, то можно отметить, что оба продукта удовлетворяют требованиям автопроизводителей, а именно MAN 3477 и MB 228.51. То есть на бумаге разницы в эксплуатационных свойствах нет. Оба продукта имеют одинаковый допуск. Интервал замены для обоих продуктов согласно руководствам по эксплуатации MAN и Mercedes одинаков. Так стоит ли платить больше за «синтетику», когда масло на «полусинтетике» имеет те же самые характеристики?

Не стоит, если масло меняется вовремя, а автомобиль заправляется качественным топливом соответствующего экологического класса. Но российские условия эксплуатации вносят свои коррективы. Так, топливо с большим содержанием смол и серы приводит к более быстрому окислению присадок. Срок службы масла при этом может сократиться. На сколько? Зависит от химического состава топлива. Точную цифру дадут только дорогостоящие лабораторные исследования. Так вот, наличие большей «концентрации» синтетического компонента обеспечивает лучшее состояние масла после отработки рекомендованного интервала замены: масло менее окисленное, а значит, чище детали двигателя; меньше угар, а значит, меньше отложений в камере сгорания и меньше отложений на днище поршня; меньшее изменение вязкости, а значит, надежное смазывание и оптимальная защита от изнашивания. Между тем «синтетика» эффективнее отводит тепло от нагретых деталей двигателя.

Масло, в состав которого входит большая порция «синтетики», как правило, превышает требования производителя и в меньшей степени зависит от реальных условий эксплуатаций, далеких от тех, которые прописаны производителем двигателя и обозначены определенным номером допуска. Если перевозчик не уверен в качестве заправляемого топлива, то чаша весов при выборе масла склоняется к полностью синтетическим продуктам. С другой стороны, например, если компания имеет собственную автозаправочную станцию и, соответственно, контролирует поступающее на нее топливо, то однозначный выбор синтетического продукта уже является спорным моментом, ведь один из главных факторов порчи масла – некачественная солярка – отсутствует. Исключить его могут и бизнесмены, не имеющие собственных АЗС. В этом случае страховкой будет заправка машин на фирменных точках крупных производителей горюче-смазочных материалов. А чтобы водитель не имел возможности плеснуть в бак из придорожной бочки, оплату топлива лучше перевести на карточную систему. Такие сейчас предлагают практически все крупные игроки топливного рынка.

Важно!

Модернизации рецептур, направленные на улучшение или значительное изменение эксплуатационных свойств смазочного материала, производятся только совместно с производителями техники. Ведь «измененный» продукт должен продолжать удовлетворять требованиям производителя, что подтверждается только после прохождения полного комплекса испытаний конкретного производителя. В письменном одобрении производителя техники указываются условия, при которых данное одобрение действительно: рецептура должна оставаться без изменений.