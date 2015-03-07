Datsun mi-DO: когда развод на пользу

Поначалу фраза «японское качество», которой щедро сдабривали свои пресс-релизы маркетологи Datsun, даже забавляла. Ну, откуда ему взяться, если на одной конвейерной ветке в Тольятти вместе с Datsun теми же руками собираются «Лады». Седан on-DO суть есть глубоко модернизированная Granta, а mi-DO по крайней мере в профиль сильно напоминает «Калину». Но по мере знакомства с брендом приходило новое понимание этих слов. Я бы только переформулировал их в «японс­кий подход к делу». Но обо всем по порядку...

Datsun mi-DO Datsun mi-DO: от 415 000 руб.

Datsun mi-DO: от 415 000 руб.

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Mi-DO отличается от седана не только задней частью кузова. У хэтчбека оригинальный передний бампер и головная оптика с модными линзами. А вот козырем новинки по праву можно считать автоматическую коробку передач, ведь седан on-DO до сих пор предлагается только с 5-ступенчатой «механикой». Такие машины с АКП появятся до конца года, а у хэтч­бека подобная версия уже есть (в качестве опции, оцененной в 40 000 руб.).

К слову, японцы используют проверенный «автомат» Jatco, от которого отказались на ВАЗе в пользу более доступного «робота». В Datsun пока не планируют подобную замену, но, полагаю, последнее слово за покупателем.

Говоря о седане on-DO, предс­тавители фирмы акцентируют внимание на цене — до 400 000 руб. Даже в нынешней непрос­той экономической ситуации седан в базовой версии Access стоит от 359 000 руб. (благодаря высокой степени локализации: 60–80% в зависимости от модификации). А вот mi-DO поднял планку и оце­ни­вается минимум в 415 000 руб. (с МКП).

Дело в том, что хэтчбек позиционируют выше, и потому базовой для седана версии, а вмес­те с ней и 82-сильного восьмиклапанника хэтчбеку попросту не досталась. То есть mi-DO в начальном исполнении Trust полагаются окрашенные в цвет кузова бамперы, подуш­ки безопасности водителя и пас­сажира, подогрев передних си­дений и безальтернативный 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л.с. От 82-сильного он отличается главным образом облегченной шатунно-поршневой группой.

Datsun mi-DO От седана on-DO интерьер хэтчбека отличает лишь хромированное обрамление центральных воздуховодов

От седана on-DO интерьер хэтчбека отличает лишь хромированное обрамление центральных воздуховодов

На деле моторчик весьма бодрый и особенно порадовал в связке с четырехдиапазонным «автоматом», который даже на крейсерских 100 км/ч позволяет двигателю держать умеренные обороты, не досаждая седокам излишним шумом. В переходных режимах работает плавно. Более того, инженеры Datsun изменили настройки, в результате чего исчезло характерное для «Калины» дерганье между 3-й и 4-й ступенями. Жаль, «автомат» лишен ручного управления и спортрежима, зато есть функция овердрайва (отключения повышающей передачи). В таком виде это, пожалуй, одно из лучших предложений в классе, и 40 000 руб. уже кажутся оправданными, особенно на фоне немногочисленных конкурентов.

Вообще брендовая связка Lada/Datsun взаимодействует интересно. Инженеры японской марки постоянно модернизируют свой продукт, работают над повышением комфорта, ведь статус «иномарки» и чуть большую цену нужно подкреп­лять делом. А вазовцы все эти наработки со временем перенимают. Так было с седаном on-DO и наверняка будет с mi-DO, ведь для своего хэтчбека инженеры Datsun тоже приготовили ряд улучшений. К примеру, дополнительный компенсатор выпускной системы для более стабильной и тихой работы двигателя на холостых или иные кресла с регулировкой по высоте (для топовой версии Dream). Их отличают удлиненная подушка сиденья и более развитая боковая поддержка. Такое кресло лучше распределяет нагрузку и действительно удобнее, особенно в дальней дороге.

Datsun mi-DO У седана складывающиеся в соотношении 40/60 задние сиденья лишь в топовой версии Dream, а у хэтчбека Datsun mi-DO — стандартное оснащение

У седана складывающиеся в соотношении 40/60 задние сиденья лишь в топовой версии Dream, а у хэтчбека — стандартное оснащение

Конструктивных различий в подвесках между седаном и хэтчбеком нет. Их изначально проектировали универсальными, да и разница в весе автомобилей не существенна — порядка 15 кг, хотя в техданных почему-то указана одинаковая снаряженная масса. Mi-DO оснащают газонаполненными амортизаторами, с которыми автомобиль неплохо управляется и не досаж­дает чрезмерными кренами и раскачкой. Правда, тестовый экземпляр показался излишне «прыгучим», но этот недостаток списали на низкую температуру за бортом — почти минус 20 градусов (знакомство с автомобилем проходило в Пермс­ком крае). А вот с запотеванием стекол справились дедовским методом — просто приоткрыли окна.

Datsun mi-DO Datsun mi-DO. Багажный отсек вмещает те же 240 л, что и соплатформенная Lada Kalina

Багажный отсек вмещает те же 240 л, что и соплатформенная Lada Kalina

Итог

Константин Васильев

Тяжело найти общий язык с тормозной системой — чересчур задемпфированная педаль мешает нащупать необходимую порцию замедления. Из недос­татков можно также отметить слабоватые новые пластиковые ограничители дверей — с ними дверь почти беспрепятственно распахивалась на максимальный угол. На тесной парковке придется быть осторожным. Впрочем, эти недостатки не критичны, и с ними вполне можно мириться. А придираюсь я, потому что вижу, что специалисты из Datsun действительно прислушиваются к критике и как минимум обещали подумать над решением озвученных проблем. В конце концов это лишний повод еще сильнее развести соплатформенные модели. И пусть Lada снова догоняет.редактор:

− Помню «Гранту» из первой партии, купленную для редакции. Настоящий полуфабрикат. Недостатки не оправдывала даже отмазка типа «Что вы хотите за такие деньги!». Современный Datsun в подобных оправданиях не нуждается. А главное, специалис­ты японской марки продолжают совершенствовать свой продукт, словно локомотив вытягивая за собой линейку соплатформенного бренда. Молодцы! И надеюсь, им удастся отстоять «автомат» Jatco — он хорош.