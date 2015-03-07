Datsun mi-DO: когда развод на пользу

Поначалу фраза «японское качество», которой щедро сдабривали свои пресс-релизы маркетологи Datsun, даже забавляла. Ну, откуда ему взяться, если на одной конвейерной ветке в Тольятти вместе с Datsun теми же руками собираются «Лады». Седан on-DO суть есть глубоко модернизированная Granta, а mi-DO по крайней мере в профиль сильно напоминает «Калину». Но по мере знакомства с брендом приходило новое понимание этих слов. Я бы только переформулировал их в «японский подход к делу». Но обо всем по порядку...
Datsun mi-DODatsun mi-DO: от 415 000 руб.
Datsun mi-DO: от 415 000 руб.
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Datsun mi-DOОт седана on-DO интерьер хэтчбека отличает лишь хромированное обрамление центральных воздуховодов
От седана on-DO интерьер хэтчбека отличает лишь хромированное обрамление центральных воздуховодовНа деле моторчик весьма бодрый и особенно порадовал в связке с четырехдиапазонным «автоматом», который даже на крейсерских 100 км/ч позволяет двигателю держать умеренные обороты, не досаждая седокам излишним шумом. В переходных режимах работает плавно. Более того, инженеры Datsun изменили настройки, в результате чего исчезло характерное для «Калины» дерганье между 3-й и 4-й ступенями. Жаль, «автомат» лишен ручного управления и спортрежима, зато есть функция овердрайва (отключения повышающей передачи). В таком виде это, пожалуй, одно из лучших предложений в классе, и 40 000 руб. уже кажутся оправданными, особенно на фоне немногочисленных конкурентов. Вообще брендовая связка Lada/Datsun взаимодействует интересно. Инженеры японской марки постоянно модернизируют свой продукт, работают над повышением комфорта, ведь статус «иномарки» и чуть большую цену нужно подкреплять делом. А вазовцы все эти наработки со временем перенимают. Так было с седаном on-DO и наверняка будет с mi-DO, ведь для своего хэтчбека инженеры Datsun тоже приготовили ряд улучшений. К примеру, дополнительный компенсатор выпускной системы для более стабильной и тихой работы двигателя на холостых или иные кресла с регулировкой по высоте (для топовой версии Dream). Их отличают удлиненная подушка сиденья и более развитая боковая поддержка. Такое кресло лучше распределяет нагрузку и действительно удобнее, особенно в дальней дороге.
Datsun mi-DOУ седана складывающиеся в соотношении 40/60 задние сиденья лишь в топовой версии Dream, а у хэтчбека Datsun mi-DO — стандартное оснащение
У седана складывающиеся в соотношении 40/60 задние сиденья лишь в топовой версии Dream, а у хэтчбека — стандартное оснащениеКонструктивных различий в подвесках между седаном и хэтчбеком нет. Их изначально проектировали универсальными, да и разница в весе автомобилей не существенна — порядка 15 кг, хотя в техданных почему-то указана одинаковая снаряженная масса. Mi-DO оснащают газонаполненными амортизаторами, с которыми автомобиль неплохо управляется и не досаждает чрезмерными кренами и раскачкой. Правда, тестовый экземпляр показался излишне «прыгучим», но этот недостаток списали на низкую температуру за бортом — почти минус 20 градусов (знакомство с автомобилем проходило в Пермском крае). А вот с запотеванием стекол справились дедовским методом — просто приоткрыли окна.
Datsun mi-DODatsun mi-DO. Багажный отсек вмещает те же 240 л, что и соплатформенная Lada Kalina
Багажный отсек вмещает те же 240 л, что и соплатформенная Lada KalinaТяжело найти общий язык с тормозной системой — чересчур задемпфированная педаль мешает нащупать необходимую порцию замедления. Из недостатков можно также отметить слабоватые новые пластиковые ограничители дверей — с ними дверь почти беспрепятственно распахивалась на максимальный угол. На тесной парковке придется быть осторожным. Впрочем, эти недостатки не критичны, и с ними вполне можно мириться. А придираюсь я, потому что вижу, что специалисты из Datsun действительно прислушиваются к критике и как минимум обещали подумать над решением озвученных проблем. В конце концов это лишний повод еще сильнее развести соплатформенные модели. И пусть Lada снова догоняет.
Итог
Константин Васильев, редактор: − Помню «Гранту» из первой партии, купленную для редакции. Настоящий полуфабрикат. Недостатки не оправдывала даже отмазка типа «Что вы хотите за такие деньги!». Современный Datsun в подобных оправданиях не нуждается. А главное, специалисты японской марки продолжают совершенствовать свой продукт, словно локомотив вытягивая за собой линейку соплатформенного бренда. Молодцы! И надеюсь, им удастся отстоять «автомат» Jatco — он хорош.
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