Издательство «За рулем» и компания JVC KENWOOD подвели итоги фотоконкурса «Меломаны „За рулем“. Каждый из его победителей получит ценный приз — автоэлектронику от бренда KENWOOD.

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Все, что требовалось от участников конкурса, — прислать фотографии, которые демонстрировали бы переделки штатной аудиосистемы «под себя». Это могли быть как установленные нештатные головные устройства, так и элементы акустической системы автомобиля — динамики, усилители, сабвуферы.

Победителями фотоконкурса «Меломаны „За рулем“ стали 12 счастливчиков, всем им полагается автоэлектроника KENWOOD. Напомним, согласно условиям конкурса, первых мест было два (все работы конкурсантов, а также результаты голосования доступны в нашем фотоальбоме). Победителями, которые получат в качестве приза мультимедиасистему KENWOOD DDX3015R, стали Владислав Симонов (г. Курган) и Олег Чудинов (г. Красноярск). Второе место поделили сразу четыре работы — приславшим их конкурсантам достанется CD/USB-ресивер KENWOOD KDC-461U. Это Николай Максимов (г. Калуга), Татьяна Мартынова (г. Калуга), Александр Сытник (г. Краснодар) и Алексей Кобзарев (г. Вологда). Наконец, еще шестеро участников, занявших третье место, получают цифровые медиаресиверы KENWOOD KMM-121Y. Третьими стали Александр Платонов (г. Воронеж), Александр Дорошенко (г. Саратов), Александр Комаров (г. Воротынск), Александр Найда (г. Ульяновск), Вадим Агаев (г. Новоалександровск) и Максим Шульга (г. Тольятти).

Поздравляем победителей!