В рамках поездки на Шанхайский автосалон я свел близкое знакомство с седаном Dongfeng A30 и кроссовером Dongfeng AX7, которые в течение ближайшего года появятся на российском рынке.

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Седан Dongfeng A30

Повод: короткий тест-драйв двух новых «китайцев».

Место действия: Шанхай (Китай).

Впечатления: тест-драйв по-китайски — это езда по размеченной конусами площадке размером со стоянку перед супермаркетом. Однако для первых эмоций и выводов достаточно и этого.

О том, что марки из Поднебесной прогрессируют, говорят все. Но машины до сих пор оставляют неоднозначное впечатление. Седан В-класса Dongfeng A30 — красавцем его не назовешь, но в то же время ни на кого «из известных» он вроде бы не похож. Кроссовер Dongfeng AX7, напротив, выглядит современно и пропорционально, зато неприкрыто отдает стилистикой свежего Hyundai Santa Fe.

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Dongfeng A30

Хватает противоречий и в салоне. Мультимедийный центр, управление вентиляцией (у седана) и климат-контролем (у вседорожника) выполнены на очень хорошем уровне. Кнопки и рукоятки не люфтят, усилия выверены, отклик сенсорного экрана не вызывает раздражения, как у иных куда более именитых марок. То же самое скажу и об остальных органах управления. Но при этом задние пассажиры могут лицезреть безобразно отделанные передние кресла, а, к примеру, у AX7 на виражах безбожно скрипит свернутая шторка багажника.

На ходу Dongfeng AX7 неприятно удивил. Руль очень легкий, с абсолютно отсутствующей обратной связью, а ход педали тормоза до начала срабатывания привода успевает напугать.

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Кроссовер Dongfeng AX7

Компактный А30 проявил больше породы. У него и рулевое колесо «тяжелее», и управление замедлением адекватное. А сколько еще огрехов вылезет, если помучить машины на полноценном тест-драйве? Надеюсь, китайцы используют оставшиеся до выхода на рынок месяцы для работы над промахами.

Перспективы: руководители компании Dongfeng прямо заявили: их не пугает кризис, и они постараются использовать его для завоевания позиций. Обе машины способны в этом помочь. Ключевой фактор успеха — цена. Ну и исправить замеченные недостатки не помешало бы…

Подробности: в июльском номере «За рулем».