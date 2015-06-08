Lexus: NX или RX?

Вы уже выбрали автомобиль, определились с комплектацией и даже пришли в шоу-рум. Не спешите: среди моделей той же марки можно обнаружить еще более выгодный вариант. Итак, вы решили купить Lexus RX.

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Lexus RX270 Expert, от 2 396 000 руб.

«Рэкс» в особом представлении не нуждается. Сегодня почти треть проданных в мире «Лексусов» это именно RX. Нынешняя же модель отметит в этом году 6 лет. Она может показаться консервативной, но у нее не отнять дорогой лаконичности облика и со вкусом подобранных материалов отделки. Даже самый скромный мотор в 2,7 л оказывается вполне боевитым, а с 3.5V6 Lexus и вовсе превращается в джинна, щедро услаждающего драйверские амбиции.

RX-351 По простору салона RX предпочтительнее, чем NX

По простору салона RX предпочтительнее, чем NX

Правда, услуги такого волшебника нынче оказались особенно дороги — 2 858 500 руб. RX270 остается способом сэкономить и не пожалеть на первый взгляд о содеянном. Автомобиль версии Prestige отдают за 2 122 000. В целом по оснащению он может дать фору иным породистым «европейцам». За одним исключением — машине положены тканевые сиденья. Многие покупатели премиума на ограничения, конечно же, не согласны.

За устранение недостатка Lexus просит аж 274 000 руб, в качестве оправдания предлагая вместе с кожей еще дюжину сибаритских опций. Привод же у RX270 в любом случае будет передним. Для штурма бордюров и асфальтовых косогоров сгодится, но на большее не рассчитывайте. Получается полный компромиссов автомобиль за 2,4 миллиона. До недавних пор поклонникам кроссоверов Lexus приходилось на это соглашаться.

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Lexus NX200t Executive, от 2 317 000 руб.

С дебютом паркетника NX выбор стал шире. Цена новичка начинается с 1 772 000 руб. И прежде чем вы изучите прайс, внимание наверняка прикует сама машина. Стиль X-Faсe (в случае с Lexus песочных часов или веретена) нынче на пике славы. Удивительно, что создатели «Некса» развили эту идею едва ли не в каждой детали. Получилось крикливо, местами, возможно, оторвано от земной реальности, но если вам мил дизайн этакого звездолета, магнита внимания — это ваш выбор.

2_1 Оформление передней панели — козырь NX

Оформление передней панели — козырь NX

В технике же, как водится, многое прозаичней. Базовый вариант NX200 подразумевает переднеприводную основу от RAV4 c его же 2-литровым мотором и вариатором. АWD заставит расстаться с 1 916 000 руб. А желание получить натуральную кожу и наиболее удобные электрофицированные сиденья подведет вас к отметке в 2 255 000 руб. Дорогой, но достойный внимания вариант для тех, кто согласен с неспешным характером машины.

Мы же рекомендуем примерно за те же деньги купить версию технически куда более интересную. Это NX200t AWD Executive за 2 317 000 руб., что таит в себе новейший мотор с турбонаддувом и полноценный «автомат». С учетом динамики, оснащения и престижности марки такой ценник оказался сегодня вполне конкурентоспособен. На фоне «старшего брата» NX ездит не просто быстрее, а каждый разгон превращает в праздник.

Итог Если вам нравится спокойный стиль Leхus — торопитесь. Судя по внешности нового, уже дебютировавшего в апреле «Рэкса», дизайн а-ля звездолет японцы распространят и на него. Пока же RX 2WD остается достойным выбором тех, кому нужен спокойный городской кроссовер щедрейшего уровня оснащения и комфорта. NX200t AWD на его фоне — молодой повеса-бунтарь и внешне, и по характеру. Правда, несмотря на вполне просторный салон и емкий трюм, роль единственной машины в семье ему лучше не предлагать.

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