Brilliance V3: бриллиантовый дым

Фирма Brilliance Auto занимает седьмую строчку в рейтинге автомобильных компаний Китая. На какое место она рассчитывает в России после запуска нового кроссовера Brilliance V3?

02 Brilliance zr08–15_новый размер Brilliance V3 в таком ракурсе смотрится достойно. И салон добротный. Вот только подсветка приборов по-прежнему ядовито-синяя.

Brilliance V3 в таком ракурсе смотрится достойно. И салон добротный. Вот только подсветка приборов по-прежнему ядовито-синяя.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Первый автомобиль Brilliance явили миру в 2000 году. Через три года основали совместное предприятие BMW Brilliance Automotive, а в 2013‑м Бриллиансы появились в России. И сегодня, когда с нашего рынка уходят монстры вроде концерна General Motors, а прочие снижают объемы выпуска и режут модельный ряд, китайцы пригласили посмотреть на новый компактный кроссовер Brilliance V3, который появится у нас в следующем году — в компании с рестайлинговыми машинами H530 и V5.

Представители завода заявили мне, что в этом году хотят реализовать в России 3000 автомобилей — и это несмотря на то, что Brilliance Auto располагается на 42‑м месте (данные АЕБ) по результатам продаж за пять месяцев этого года, занимая всего 0,1% авторынка России. С января 2014 по май 2015 года продано лишь 1370 автомобилей, в то время как на родине в 2014 году реализовано 801 700 машин. Тем не менее китайцы неустанно повторяли, что Россия им важнее остальных 70 рынков сбыта по всему миру.

00 Brilliance zr08–15_новый размер В Шеньяне, где располагается штаб-квартира фирмы Brilliance Auto, такси на базе автомобилей Brilliance — частое явление.

В Шеньяне, где располагается штаб-квартира фирмы Brilliance Auto, такси на базе автомобилей Brilliance — частое явление.

ПЕРЕХОДИМ НА ЛИЧНОСТИ

Представленный на недавнем Шанхайском автосалоне (ЗР, 2015, № 6) кроссовер Brilliance V3 построен на базе переднеприводного седана H230, который продается в России с января этого года. Над дизайном работало ателье Pininfarina, но решетка радиатора напоминает таковые на родственных BMW, а в профиль новичок смахивает на британский Evoque.

Гордость фирмы — новый бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, который выдает 150 сил. Китайцы разрабатывали его самостоятельно (говорят, помощи со стороны не просили). Заявленные характеристики намного интереснее, чем у старого японского Mitsubishi 4А92S объемом 1,6 л, который устанавливали на некоторые прежние модели Brilliance.