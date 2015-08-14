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Brilliance V3: бриллиантовый дым
Фирма Brilliance Auto занимает седьмую строчку в рейтинге автомобильных компаний Китая. На какое место она рассчитывает в России после запуска нового кроссовера Brilliance V3?
Brilliance V3 в таком ракурсе смотрится достойно. И салон добротный. Вот только подсветка приборов по-прежнему ядовито-синяя.
Brilliance V3 в таком ракурсе смотрится достойно. И салон добротный. Вот только подсветка приборов по-прежнему ядовито-синяя.
Brilliance V3 в таком ракурсе смотрится достойно. И салон добротный. Вот только подсветка приборов по-прежнему ядовито-синяя.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Первый автомобиль Brilliance явили миру в 2000 году. Через три года основали совместное предприятие BMW Brilliance Automotive, а в 2013‑м Бриллиансы появились в России. И сегодня, когда с нашего рынка уходят монстры вроде концерна General Motors, а прочие снижают объемы выпуска и режут модельный ряд, китайцы пригласили посмотреть на новый компактный кроссовер Brilliance V3, который появится у нас в следующем году — в компании с рестайлинговыми машинами H530 и V5.
Представители завода заявили мне, что в этом году хотят реализовать в России 3000 автомобилей — и это несмотря на то, что Brilliance Auto располагается на 42‑м месте (данные АЕБ) по результатам продаж за пять месяцев этого года, занимая всего 0,1% авторынка России. С января 2014 по май 2015 года продано лишь 1370 автомобилей, в то время как на родине в 2014 году реализовано 801 700 машин. Тем не менее китайцы неустанно повторяли, что Россия им важнее остальных 70 рынков сбыта по всему миру.
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В Шеньяне, где располагается штаб-квартира фирмы Brilliance Auto, такси на базе автомобилей Brilliance — частое явление.
В Шеньяне, где располагается штаб-квартира фирмы Brilliance Auto, такси на базе автомобилей Brilliance — частое явление.
В Шеньяне, где располагается штаб-квартира фирмы Brilliance Auto, такси на базе автомобилей Brilliance — частое явление.
ПЕРЕХОДИМ НА ЛИЧНОСТИ
Представленный на недавнем Шанхайском автосалоне (ЗР, 2015, № 6) кроссовер Brilliance V3 построен на базе переднеприводного седана H230, который продается в России с января этого года. Над дизайном работало ателье Pininfarina, но решетка радиатора напоминает таковые на родственных BMW, а в профиль новичок смахивает на британский Evoque.
Гордость фирмы — новый бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, который выдает 150 сил. Китайцы разрабатывали его самостоятельно (говорят, помощи со стороны не просили). Заявленные характеристики намного интереснее, чем у старого японского Mitsubishi 4А92S объемом 1,6 л, который устанавливали на некоторые прежние модели Brilliance.
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Brilliance V5 выпускается всего год — и вот уже обновление, которое коснулось оптики и формы бамперов. Помимо переднеприводной будет версия 4×4. Коробки — механика и автомат. В России появится не раньше 2016 года.
Brilliance V5 выпускается всего год — и вот уже обновление, которое коснулось оптики и формы бамперов. Помимо переднеприводной будет версия 4×4. Коробки — механика и автомат. В России появится не раньше 2016 года.
Brilliance V5 выпускается всего год — и вот уже обновление, которое коснулось оптики и формы бамперов. Помимо переднеприводной будет версия 4×4. Коробки — механика и автомат. В России появится не раньше 2016 года.
На заводском полигоне поездить вдоволь мне не дали, но во время короткого знакомства с машиной показалось, что эти 150 «лошадок» не очень сытые: на разгон до 100 км/ч уходило 12–13 секунд. Может, в этом повинен пятиступенчатый корейский автомат? После энергичного нажатия на газ он держит паузу: кроссовер начинает свой шумный разгон не сразу. По асфальту Brilliance V3 едет тихо, шустро реагирует на повороты руля. Пластик салона не одуряет запахом, а двойная контрастная строчка на козырьке приборов опять-таки ненавязчиво напоминает о BMW. Но задняя подвеска отчаянно громыхает на «бельгийской мостовой». Во вполне безобидных ситуациях китайские шины истошно визжат и V3 сползает с заданной траектории.
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Открытый в 2002 году научно-технический центр фирмы Brilliance — один из самых крупных в стране. Работает он не только на родную компанию, но и на большую часть автомобильной отрасли Китая.
Открытый в 2002 году научно-технический центр фирмы Brilliance — один из самых крупных в стране. Работает он не только на родную компанию, но и на большую часть автомобильной отрасли Китая.
Открытый в 2002 году научно-технический центр фирмы Brilliance — один из самых крупных в стране. Работает он не только на родную компанию, но и на большую часть автомобильной отрасли Китая.
Один из замков ремня безопасности развалился прямо на тест-драйве. Отошел декоративный молдинг на передней пассажирской двери. Китайцы объяснили это тем, что машина поездившая и предсерийная, а товарно-конвейерные, мол, намного приличнее. Но одометр отсчитал лишь 1799 км — даже обкатка еще не завершилась. Пока неизвестно, сколько у нас будет стоить Brilliance V3. В Китае цена машины со 150‑сильным мотором и автоматической коробкой составляет, в пересчете на рубли, около 930 тысяч. Не так уж дешево, особенно если учесть, что воевать ему придется с кроссоверами Nissan Juke, Ford EcoSport, Honda HR-V, а в ближайшей перспективе — еще и с моделями Hyundai ix25 и Лада XRAY. И это не считая земляков: Chery, Geely и FAW уже предлагают паркетники в России.
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Полуторалитровый 150‑сильный турбомотор приписан кроссоверам V3 и V5, а также седану Н530. Максимальный крутящий момент — 220 Н·м при 4500 об/мин. Для спокойной и размеренной езды его возможностей хватит с лихвой.
Полуторалитровый 150‑сильный турбомотор приписан кроссоверам V3 и V5, а также седану Н530. Максимальный крутящий момент — 220 Н·м при 4500 об/мин. Для спокойной и размеренной езды его возможностей хватит с лихвой.
Полуторалитровый 150‑сильный турбомотор приписан кроссоверам V3 и V5, а также седану Н530. Максимальный крутящий момент — 220 Н·м при 4500 об/мин. Для спокойной и размеренной езды его возможностей хватит с лихвой.
НА БУДУЩЕЕ
Автомобили Brilliance для российского рынка выпускает предприятие Дервейс, имеющее немалый опыт совместной работы с китайцами (здесь же собирают модели Chery, Geely, Lifan). В 2013 году этот завод сделал около 50 тысяч автомобилей разных марок, а в 2014‑м планировалось довести объем выпуска до 55 тысяч. Но вмешался кризис. Продажи китайских машин в 2014 году упали на 20%. Дервейс уже не занимается сборкой автомобилей Luxgen и Haima. Скорее всего, Chery в этом году откажется от сотрудничества с заводом в Черкесске, поскольку всерьез рассчитывает выкупить обанкротившийся ТагАЗ. Если и остальные бренды пересмотрят свои планы, Дервейс серьезно сократит объемы выпуска, что неизбежно приведет к повышению цен.
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Абсолютно чистый масляный щуп двигателя кроссовера Brilliance V5! Оказалось, что это демонстрационный образец, который стоит в заводском шоу-руме.
Абсолютно чистый масляный щуп двигателя кроссовера Brilliance V5! Оказалось, что это демонстрационный образец, который стоит в заводском шоу-руме.
Абсолютно чистый масляный щуп двигателя кроссовера Brilliance V5! Оказалось, что это демонстрационный образец, который стоит в заводском шоу-руме.
У меня сложилось впечатление, что Brilliance Auto несколько переоценивает свои перспективы на рынке России. Помните, как в «Двенадцати стульях» Бендер и Воробьянинов подсчитывали стоимость украшений мадам Петуховой? От грандиозных планов голова кругом шла. Эта глава так и называется — «Бриллиантовый дым». Нечто похожее происходит и с этой китайской компанией (впрочем, не только с ней). Российские покупатели стали разборчивее и уже не так бурно реагируют на каждую новинку. Тем более что ни ездовыми характеристиками, ни особым качеством сборки, ни привлекательной ценой модели Brilliance похвастаться не могут. Или я все-таки не прав?
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