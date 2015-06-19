Оператив ЗР: Brilliance V3 в погоне за BMW X1

Brilliance V3

Повод: презентация компактного кроссовера Brilliance V3.

Место действия: Шеньян, Китай.

Впечатления: первый китайский автомобиль появился в редакции «За рулем» в 2005 году. Если посчитать, сколько автомобилей прошло через наши руки с тех пор, наверняка хватило бы на солидную автоколонну. Однако массовой машины, которая хотя бы немного приблизилась по соотношению цена/качество к Renault Logan, как не было, так и нет. И вот парадокс: большинство китайских автопроизводителей в партнерах у себя дома состоят в тесном родстве с именитыми автомобильными брендами, а как дело доходит до аутентичного продукта, то не выходит каменный цветок.

Свой первый автомобиль компания Brilliance Auto явила миру в 2000-м году. Через три года было основано совместное предприятие BMW Brilliance Automotive. Этот краткий экскурс в историю говорит о том, что внешность флагманских моделей — седана H530 и кроссовера V5 — скопирована с баварских «трешки» и Х1 не по китайской традиции беспардонного заимствования, а, видимо, по знакомству.

IMG_9066 16-клапанный 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. будут ставить на кроссоверы V3 и V5, а также на седан Н530. Крутящий момент — 220 Нм при 4500 об/мин.

16-клапанный 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. будут ставить на кроссоверы V3 и V5, а также на седан Н530. Крутящий момент — 220 Нм при 4500 об/мин.

Компакт-кроссовер V3, представленный на недавнем Шанхайском автосалоне, трудно заподозрить в плагиате BMW Х1. Дизайн проектировала Pininfarina. Впрочем, от знакомых бээмвэшных ноток не уйти — решетка радиатора напоминает о том, кто в прародителях. Хотя нет, в профиль кроссовер очень походит на Evoque, особенно в районе задних стоек.

Новый наддувный бензиновый 1,5-литровый мотор развивает 150 сил. Двигатель — гордость фирмы, ведь раньше на большинство моделей устанавливали старый японский Mitsubishi 4А92S объемом 1,6 л. Представители технического центра компании неуклонно напоминали, что это они сами все сделали. На их родине есть 136-сильная версия, но для нас будет только самый мощный мотор.

На заводском полигоне на новинке вдоволь поездить не дали, но по субъективным ощущениям все эти 150 «лошадок» переднеприводного кроссовера были не очень сытые: на разгон от 0 до 100 км/ч у меня ушло примерно 12–13 секунд. Может, тому виной 5-ступенчатая корейская АКП? После энергичного нажатия на газ проходили отнюдь не быстрые секунды, прежде чем кроссовер начинал шумно разгоняться.

IMG_9016 Brilliance V3

Brilliance V3

Как итог — машина оставила после себя двоякое чувство. Вроде едет по асфальту тихо, рулится в пределах разумного, пластик салона одуряюще не пахнет, двойная контрастная строчка на козырьке приборов и по периметру сидений тонко, а не в лоб, напоминает о BMW. Но задняя подвеска! Торсионная балка отчаянно громыхала при прохождении бельгийской мостовой. Весьма скромные повороты заставляли китайские шины истошно визжать, один из замков ремня безопасности развалился в ходе короткого тест-драйва, отошел декоративный молдинг на передней пассажирской двери. Китайские специалисты парировали, что, мол, машина эта не новая, а полигонный загнанный конь — товарно-конвейерные, дескать, намного приличнее. Я бы согласился с их доводами, если бы на одометре испытуемого не значилось 1799 км.

когда Brilliance V3, который будет собираться на заводе «Дервейс» в Черкесске, появится на нашем рынке, на нем вовсю будут править бал Nissan Juke, Ford EcoSport, Honda HR-V, Hyundai ix25 и, наконец, наша Lada X-RAY! И это не считая «земляков» Chery, Geely и FAW — все они тоже предлагают кроссоверы на нашем рынке. Приживется ли он или не сможет оставить о себе сколь-нибудь яркий и запоминающийся след?

IMG_9143 Конвейер Brilliance в Шеньяне

Конвейер Brilliance в Шеньяне

с января 2014-го по май 2015 года в России было продано 1 370 автомобилей Brilliance — модели Н230, Н530 и V5.

ЗР, 2015, №8.

PS: Немного позже мы опубликуем короткий видеообзор Brilliance V3.