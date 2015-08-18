Покупаем Mazda 6: рестайлинг к радости

Красива, спортивна и не просит за услуги лишнего — этих добродетелей Mazda 6 было вполне достаточно, чтобы три года подряд оставаться самой востребованной в своем классе. За первую половину этого года «шестерка» разошлась тиражом без малого в три тысячи экземпляров, опередив ближайшего из соперников почти вдвое. Недавний рестайлинг Mazda 6 практически не изменил ее снаружи, но здорово преобразил внутри.

Mazda6_Kopaonik_Still_009_ru_jpg300_новый размер Mazda 6. Производство: Россия. От 990 000 рублей.

Перечислим лишь часть обновок «шестерки»: светодиодные фары, диван с обогревом, облагороженная передняя панель и едва ли не главная «фенечка» для водителя — кнопка-качалка спортрежима АКП. Впрочем, выбирать нынешнюю Mazda 6 по-прежнему можно глазами. Она выглядит крупнее и дороже иных седанов классом выше. При этом в гамме модели есть версии на любой кошелек: от вполне демократичных с МКП, тканевой обивкой кресел и минимумом электроники до топовых — с кожей и 19-дюймовыми колесами.

Жаль, у нас так и не начались продажи универсала. «Турер» с передним или полным приводом уже пару лет продается в Европе. В России же модель доступна с одним кузовом и всего с парой моторов. При этом главные ее соперники — Ford Mondeo и Volkswagen Passat — успели не просто обновиться, а сменить целое поколение.

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mazda6_Sale_2 Возможные опции, руб.:

для Active : пакет 1 (кожаная отделка, доступ без ключа, электропривод сидений, обогрев дивана) — 109 800 руб.

: пакет 1 (кожаная отделка, доступ без ключа, электропривод сидений, обогрев дивана) — 109 800 руб. для Supreme : пакет 2 (системы контроля разметки, «слепых» зон, торможения) — 60 800 руб.

: пакет 2 (системы контроля разметки, «слепых» зон, торможения) — 60 800 руб. для Supreme Plus: пакет 3 (без отделки кожей, электропривода сидений, обогрева дивана) — экономия 97 700 руб.; пакет 4 (солнцезащитная шторка, стерео Bose) — 35 000 руб.; пакет 5 (пакет 4 + пакет 2) — 129 700 руб.

Active_Supreme_Supreme_Plus Кожу с перфорацией, как светлую (на фото), так и более практичную черную, можно получить на версию Active в пакете 1. Начиная с Supreme она положена «Мазде» по умолчанию.

Антикризисный пакет

Цена остается весомым козырем Mazda 6. Весь год ее не повышали, а в июле все комплектации даже подешевели на 70 000 руб. Комплектации фиксированы и привязаны к силовым агрегатам — в России это, увы, остается традицией для многих фирм. Mazda выступает с двигателями 2,0 л (150 л.с.) и 2,5 л (192 л.с.), 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом». Версия Drive означает наличие базового мотора. Благо его можно выбирать с любой трансмиссией. Результаты продаж говорят, что большинство предпочитает АКП. Она, к слову, полноценная, с гидротрансформатором. Экономить, устанавливая «роботы» или вариаторы, в Mazda пока не собираются.

Drive Простоватый полиуретановый руль, отсутствие HMI-командера на центральном тоннеле и магнитола с монохромным дисплеем — особенности базовой версии Drive.

Жаль, само по себе оснащение Drive не без изъянов. С одной стороны, тут есть даже излишества (запуск без ключа, легкосплавные колеса, электрический «ручник»). С другой — версия лишена модного сенсорного дисплея. Вместо него над центральной консолью закреплена простоватая магнитола с монохромным экранчиком. Да и с боевитыми настройками шасси базовый мотор сочетается не лучшим образом, не то что двигатель 2.5. Почти половина покупателей «шестерки» выбирают этот мотор, невзирая на 90 тыс. рублей доплаты. Впрочем, в масштабах цен Mazda это не так много, как кажется на первый взгляд, — примерно 8%. И эта доплата, поверьте, оправдывает себя до последней копейки.

Продают «шестерку» 2.5 начиная с комплектации Active за 1,2 миллиона. Тачпад над центральной консолью, HMI-commander мультимедиасистемы между креслами, климат-контроль вместо простоватого кондиционера — все это, конечно же, делает салон богаче. В Пакете 1 можно заказать кожу. А вот наружное оформление, увы, не меняется. С обычными галогеновыми фарами и без завитушек диодов Mazda 6 Active выпала из тренда. После рестайлинга модные белые «фонарики» убрали даже из опций. Спорное решение, в пику которому на дорогах уже появились машины с диодными огнями, установленными кустарно. Существует, впрочем, и фирменное: в Supreme Plus (доплата — 200 тыс. руб.). Однако если заказать эту версию с Пакетом 3, выйдет… на сотню тысяч дешевле, этакое антикризисное предложение. Дело в том, что пакет лишает машину кожи, электропривода кресел и «теплого» дивана. Обогрев надо было бы оставить, но уж так решили маркетологи. По совокупности оптимальной следует признать именно эту «подраздетую» Supreme Plus 2.5 за 1,3 миллиона. Учитывая динамику и общий уровень оснащения (диодные фары, проектор приборов, камера заднего вида и так далее) — это едва ли не самое выгодное сегодня предложение в среднем классе. Главные конкуренты — Mondeo 2.0T и Passat в сходном оснащении — заметно дороже.

Перечень оснащения

Drive: ABS, ESP, 6 подушек безопасности, контроль давления в шинах, обогрев передних сидений, бортовой компьютер, электропривод и обогрев зеркал, электропривод стеклоподъемников, кондиционер, MP3/USB-магнитола, противотуманные фары, диски из легкого сплава с шинами 225/55R17, докатка 185/65R16.

Active (дополнительно): кожаная отделка руля и рычага КП, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, фотохромное зеркало в салоне, электропривод складывания зеркал, HMI-коммандер и 7-дюймовый тачпад, датчик дождя и света, дефлекторы вентиляции для задних пассажиров, Bluetooth.

Supreme (дополнительно): кожаная отделка салона, система бесконтактного доступа, тонированные задние стекла, электропривод передних сидений, обогрев дивана, проекционный экран над панелью приборов, ходовые огни, основные и противотуманные фары со светодиодами, адаптивная система освещения.

Supreme Plus (дополнительно): передний и задний парктроник, камера заднего вида, шины 225/45R19.

Interior Верьте фотографу — диван просторный не только на снимке, но и в жизни. А удлинители подушки и обогрев делают его еще и очень удобным.

Снаружи и внутри

Mazda стремительна, но не выставляет напоказ агрессивность и хорошо смотрится в любом цвете кузова — как до рестайлинга, так и после. Разве что дорожки диодов в фарах добавили толику таинственности.

Окрашен кузов добротно, без намека на шагрень. На пороги не пожалели прозрачного «антигравия», а двери закрываются с благородным «дорогим» звуком. Клиренс в 16 см — еще один несомненный плюс, особенно если вспомнить, как «лежали на брюхе» прежние легковые «Мазды».

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Внутри же обновленная «шестерка» предстает машиной еще более основательной и продуманной. Самой монументальной частью стала обновленная центральная консоль. В ней можно найти нотки стиля баварских машин: уж если и подражать, то лидерам. Тоннель приподнялся и стал шире, подстаканники обзавелись шторкой, рычаг ручника уступил место клавише. Похорошел и климат-контроль — его кнопки сгруппировали логичнее.

Новые диванные радости

Назвать «Мазду 6» лучшей по части эргономики мешают лишь мелкие недостатки. Сиденье переднего пассажира нельзя приподнять, подлокотники дверей узковаты, а крышка центрального бокса вообще не регулируется. Стоит ли из-за этих недочетов отказываться от покупки? Ведь в прочих «диванных» дисциплинах Mazda остается хорошисткой. Заднее сиденье здесь пусть и не самое просторное в классе, хотя человек ростом 190 см легко усаживается «сам за собой». Расплата за динамичный дизайн — низковатая крыша. В активе «Мазды» остаются щедрый набор плафонов подсветки, удобные крючки для одежды, глубокие карманы на спинках сидений, а рестайлинг подарил ей обогреваемый диван и солнцезащитную шторку.

Что хорошо:

эффектная внешность

небольшая (1,37–1,4 тонны) для среднего класса масса

обогрев дивана

широкий проем для крупногабаритов

дополнительные точки фиксации дверей в проеме

электрошторка

черный кожзам кресел диссонирует со светлой обивкой

отсутствие задних воздуховодов в Drive

сиденье пассажира не регулируется по высоте

спинка дивана складывается только из багажника

нет пневмоопор капота

За рулем. Всё ли здесь как вы хотели?

Пластик центрального тоннеля, который прежде был закреплен не очень жестко, теперь нареканий не вызывает. Появился второй кругляш HMI-коммандера между креслами, как у «трешки». На кнопки стеклоподъемников надели «коронки», снабдив их подсветкой. Так они и заметней, и смотрятся богаче. Ну и новый цифровой проектор приборов «шестерке», конечно же, пригодился.

Za_rulem_новый размер Проекционный экран приборов заметено упрощает их считывание. Помимо данных спидометра и «круиза» сюда можно вывести информацию о работе системы контроля разметки

В удобстве посадки водителя инженерам и улучшать ничего не пришлось. На версиях с кожей и электроприводом регулируется даже угол наклона переднего края подушки. Но если уж решили придираться, то не будем замалчивать, что кнопки регулировок находятся в «слепой» зоне слева от руля, клавиша центрального замка не самая удобная, дверные ручки-выемки лишены должной ухватистости, а пульт управления зеркалами — подсветки. Впрочем, гармонию общения с Mazda 6 эти мелочи почти не портят.

Обзорность назад и по бокам осталась не лучшей. Подоконная линия высоковата — в тесном повороте можно не заметить иной столбик, а зеркала не позволяют заглянуть за пухлые арки. Да и диаметр разворота «не по классу» — 12 метров. В идеале «Мазде» не помешала бы система кругового обзора, но есть только камера заднего вида и парктроники в бамперах.

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Круглая отличница

Mazda 6 успела поучаствовать в краш-тестах и в США, и в Европе. В Новом Свете били седан, в Старом — универсал. Все машины отлично справились с испытаниями, будь то лобовые удары с разной степенью перекрытия, «столбовой тест» или «прием» болванки на крышу. Без шести подушек и программируемых зон деформации спасти жизни водителя и пассажиров было бы невозможно.

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«Мазда 6» располагает щедрым арсеналом средств, которые помогают избежать аварии. О системах контроля «слепых» зон, полосы движения, автоматического торможения мы уже не раз рассказывали. Особенно понравилось автоматическое управление светом: адаптивные фары сами включают дальний свет и меняют интенсивность его пучка, а также направление луча при повороте.

Что хорошо:

функциональный 7-дюймовый дисплей

HMI-коммандер

удобные боксы между креслами

работа контроля света и «слепых» зон

подушка без регулировки наклона переднего края

у пульта регулировки зеркал нет подсветки

USB-разъемы ютятся между спинками кресел

камера заднего вида присутствует только на дорогих версиях

уплотнители не полностью защищают пороги

По дорогам. Когда жить веселей

Обновленная Mazda 6 подкупает управляемостью «с перчинкой». Если согласны на МКП и не жалеете оборотов, вас наверняка порадует даже базовый мотор.

Поначалу Mazda 2.0 AT предстает довольно неспешной барышней. С места-то она умеет стартовать бодро, но уже к 50 км/ч следует за газом с ленцой. Отчасти ситуацию спасает спортрежим АКП, но машину все равно нужно часто «подкармливать» высокими оборотами.

За рулем версии с «механикой» сразу получилось ехать гораздо шустрее. И хотя по паспорту автомобиль всего на секунду быстрее в спурте до сотни, держать обороты двигателя в задорном диапазоне заметно проще, а передачи включаются с завидной четкостью.

2015_Mazda6_action_22_SDN__jpg300 (1)_новый размер Даже во время провокационных торможений в вираже Mazda наверняка порадует цепкостью. Но неровных дорог она не любит — могут быть потери в точности управления.

Мотор 2.5 интересен не только большими мощностью и крутящим моментом. Он работает тише и менее чувствителен к качеству топлива. Выигрыш в разгоне до сотни по сравнению с 2.0 AT — почти три секунды. «Автомату» и здесь очень помогает спортрежим.

600 кг? Берем

Дисциплина, где любая «шестерка» выступает отличницей без оговорок, — работа подвески. Оптимальный баланс комфорта и управляемости — это как раз про нее, особенно если речь о правильных (225/55R17) шинах. На большинство ямок автомобиль отзывается только легкими шлепками колес, а коварные стыки эстакад не вытрясают душу. Лишь поначалу на руле не ощущаешь ожидаемой остроты. Однако чем быстрее едешь, тем полнее взаимопонимание с машиной. Учтите, что на изобилующих неровностями виражах машина не будет столь же стабильна, как на гладком асфальте.

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Что с шумоизоляцией? В прежние времена мы давали Mazda 6 не больше трех баллов, теперь — твердые четыре. Двери, крыша и пол после рестайлинга получили новые звукопоглощающие материалы. Недочеты проявляются лишь на шершавом асфальте — тут колесным аркам все же не помешал бы слой добротного ворса — и при резких разгонах: ближе к 5000 об/мин любой мотор голосист.

Зато отдельное спасибо вы наверняка скажете инженерам за плоское днище. От этого выиграла не только аэродинамика. На грунтовке гладкое «подбрюшье» — тоже козырь. И заметьте, автомобиль не сильно проседает при загрузке. «Мазду» снабдили такими амортизаторами и пружинами, что общий запас грузоподъемности вместо обычных для легковушек 500 кг составил 600 кг. И это тоже одно из важных конкурентных преимуществ.

Что хорошо:

спортрежим АКП и акселератора

экономичность моторов

четкая МКП

плоское днище

бойкая динамика 2.5 AT

азартная управляемость

нет штатных брызговиков колес

управление скоростью на 2.0 AT

может питаться AИ-95, но любит AИ-98

большой (12 м) диаметр разворота

недостаточная шумоизоляция передних арок

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