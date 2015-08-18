Покупаем Mazda 6: рестайлинг к радости

Mazda6_Kopaonik_Still_009_ru_jpg300_новый размерMazda 6. Производство: Россия. От 990 000 рублей.
Жаль, у нас так и не начались продажи универсала. «Турер» с передним или полным приводом уже пару лет продается в Европе. В России же модель доступна с одним кузовом и всего с парой моторов. При этом главные ее соперники — Ford Mondeo и Volkswagen Passat — успели не просто обновиться, а сменить целое поколение.
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Возможные опции, руб.:
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- для Active: пакет 1 (кожаная отделка, доступ без ключа, электропривод сидений, обогрев дивана) — 109 800 руб.
- для Supreme: пакет 2 (системы контроля разметки, «слепых» зон, торможения) — 60 800 руб.
- для Supreme Plus: пакет 3 (без отделки кожей, электропривода сидений, обогрева дивана) — экономия 97 700 руб.; пакет 4 (солнцезащитная шторка, стерео Bose) — 35 000 руб.; пакет 5 (пакет 4 + пакет 2) — 129 700 руб.
Active_Supreme_Supreme_PlusКожу с перфорацией, как светлую (на фото), так и более практичную черную, можно получить на версию Active в пакете 1. Начиная с Supreme она положена «Мазде» по умолчанию.
Антикризисный пакет
Цена остается весомым козырем Mazda 6. Весь год ее не повышали, а в июле все комплектации даже подешевели на 70 000 руб. Комплектации фиксированы и привязаны к силовым агрегатам — в России это, увы, остается традицией для многих фирм. Mazda выступает с двигателями 2,0 л (150 л.с.) и 2,5 л (192 л.с.), 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом». Версия Drive означает наличие базового мотора. Благо его можно выбирать с любой трансмиссией. Результаты продаж говорят, что большинство предпочитает АКП. Она, к слову, полноценная, с гидротрансформатором. Экономить, устанавливая «роботы» или вариаторы, в Mazda пока не собираются.
DriveПростоватый полиуретановый руль, отсутствие HMI-командера на центральном тоннеле и магнитола с монохромным дисплеем — особенности базовой версии Drive.
Жаль, само по себе оснащение Drive не без изъянов. С одной стороны, тут есть даже излишества (запуск без ключа, легкосплавные колеса, электрический «ручник»). С другой — версия лишена модного сенсорного дисплея. Вместо него над центральной консолью закреплена простоватая магнитола с монохромным экранчиком. Да и с боевитыми настройками шасси базовый мотор сочетается не лучшим образом, не то что двигатель 2.5. Почти половина покупателей «шестерки» выбирают этот мотор, невзирая на 90 тыс. рублей доплаты. Впрочем, в масштабах цен Mazda это не так много, как кажется на первый взгляд, — примерно 8%. И эта доплата, поверьте, оправдывает себя до последней копейки.
Продают «шестерку» 2.5 начиная с комплектации Active за 1,2 миллиона. Тачпад над центральной консолью, HMI-commander мультимедиасистемы между креслами, климат-контроль вместо простоватого кондиционера — все это, конечно же, делает салон богаче. В Пакете 1 можно заказать кожу. А вот наружное оформление, увы, не меняется. С обычными галогеновыми фарами и без завитушек диодов Mazda 6 Active выпала из тренда. После рестайлинга модные белые «фонарики» убрали даже из опций. Спорное решение, в пику которому на дорогах уже появились машины с диодными огнями, установленными кустарно. Существует, впрочем, и фирменное: в Supreme Plus (доплата — 200 тыс. руб.). Однако если заказать эту версию с Пакетом 3, выйдет… на сотню тысяч дешевле, этакое антикризисное предложение. Дело в том, что пакет лишает машину кожи, электропривода кресел и «теплого» дивана. Обогрев надо было бы оставить, но уж так решили маркетологи. По совокупности оптимальной следует признать именно эту «подраздетую» Supreme Plus 2.5 за 1,3 миллиона. Учитывая динамику и общий уровень оснащения (диодные фары, проектор приборов, камера заднего вида и так далее) — это едва ли не самое выгодное сегодня предложение в среднем классе. Главные конкуренты — Mondeo 2.0T и Passat в сходном оснащении — заметно дороже.
Перечень оснащения
Drive: ABS, ESP, 6 подушек безопасности, контроль давления в шинах, обогрев передних сидений, бортовой компьютер, электропривод и обогрев зеркал, электропривод стеклоподъемников, кондиционер, MP3/USB-магнитола, противотуманные фары, диски из легкого сплава с шинами 225/55R17, докатка 185/65R16.
Active (дополнительно): кожаная отделка руля и рычага КП, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, фотохромное зеркало в салоне, электропривод складывания зеркал, HMI-коммандер и 7-дюймовый тачпад, датчик дождя и света, дефлекторы вентиляции для задних пассажиров, Bluetooth.
Supreme (дополнительно): кожаная отделка салона, система бесконтактного доступа, тонированные задние стекла, электропривод передних сидений, обогрев дивана, проекционный экран над панелью приборов, ходовые огни, основные и противотуманные фары со светодиодами, адаптивная система освещения.
Supreme Plus (дополнительно): передний и задний парктроник, камера заднего вида, шины 225/45R19.
InteriorВерьте фотографу — диван просторный не только на снимке, но и в жизни. А удлинители подушки и обогрев делают его еще и очень удобным.
Снаружи и внутри
Mazda стремительна, но не выставляет напоказ агрессивность и хорошо смотрится в любом цвете кузова — как до рестайлинга, так и после. Разве что дорожки диодов в фарах добавили толику таинственности.
Окрашен кузов добротно, без намека на шагрень. На пороги не пожалели прозрачного «антигравия», а двери закрываются с благородным «дорогим» звуком. Клиренс в 16 см — еще один несомненный плюс, особенно если вспомнить, как «лежали на брюхе» прежние легковые «Мазды».
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Внутри же обновленная «шестерка» предстает машиной еще более основательной и продуманной. Самой монументальной частью стала обновленная центральная консоль. В ней можно найти нотки стиля баварских машин: уж если и подражать, то лидерам. Тоннель приподнялся и стал шире, подстаканники обзавелись шторкой, рычаг ручника уступил место клавише. Похорошел и климат-контроль — его кнопки сгруппировали логичнее.
Новые диванные радости
Назвать «Мазду 6» лучшей по части эргономики мешают лишь мелкие недостатки. Сиденье переднего пассажира нельзя приподнять, подлокотники дверей узковаты, а крышка центрального бокса вообще не регулируется. Стоит ли из-за этих недочетов отказываться от покупки? Ведь в прочих «диванных» дисциплинах Mazda остается хорошисткой. Заднее сиденье здесь пусть и не самое просторное в классе, хотя человек ростом 190 см легко усаживается «сам за собой». Расплата за динамичный дизайн — низковатая крыша. В активе «Мазды» остаются щедрый набор плафонов подсветки, удобные крючки для одежды, глубокие карманы на спинках сидений, а рестайлинг подарил ей обогреваемый диван и солнцезащитную шторку.
Что хорошо:
- эффектная внешность
- небольшая (1,37–1,4 тонны) для среднего класса масса
- обогрев дивана
- широкий проем для крупногабаритов
- дополнительные точки фиксации дверей в проеме
- электрошторка
- черный кожзам кресел диссонирует со светлой обивкой
- отсутствие задних воздуховодов в Drive
- сиденье пассажира не регулируется по высоте
- спинка дивана складывается только из багажника
- нет пневмоопор капота
За рулем. Всё ли здесь как вы хотели?
Пластик центрального тоннеля, который прежде был закреплен не очень жестко, теперь нареканий не вызывает. Появился второй кругляш HMI-коммандера между креслами, как у «трешки». На кнопки стеклоподъемников надели «коронки», снабдив их подсветкой. Так они и заметней, и смотрятся богаче. Ну и новый цифровой проектор приборов «шестерке», конечно же, пригодился.
Za_rulem_новый размерПроекционный экран приборов заметено упрощает их считывание. Помимо данных спидометра и «круиза» сюда можно вывести информацию о работе системы контроля разметки
В удобстве посадки водителя инженерам и улучшать ничего не пришлось. На версиях с кожей и электроприводом регулируется даже угол наклона переднего края подушки. Но если уж решили придираться, то не будем замалчивать, что кнопки регулировок находятся в «слепой» зоне слева от руля, клавиша центрального замка не самая удобная, дверные ручки-выемки лишены должной ухватистости, а пульт управления зеркалами — подсветки. Впрочем, гармонию общения с Mazda 6 эти мелочи почти не портят.
Обзорность назад и по бокам осталась не лучшей. Подоконная линия высоковата — в тесном повороте можно не заметить иной столбик, а зеркала не позволяют заглянуть за пухлые арки. Да и диаметр разворота «не по классу» — 12 метров. В идеале «Мазде» не помешала бы система кругового обзора, но есть только камера заднего вида и парктроники в бамперах.
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Круглая отличница
Mazda 6 успела поучаствовать в краш-тестах и в США, и в Европе. В Новом Свете били седан, в Старом — универсал. Все машины отлично справились с испытаниями, будь то лобовые удары с разной степенью перекрытия, «столбовой тест» или «прием» болванки на крышу. Без шести подушек и программируемых зон деформации спасти жизни водителя и пассажиров было бы невозможно.
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«Мазда 6» располагает щедрым арсеналом средств, которые помогают избежать аварии. О системах контроля «слепых» зон, полосы движения, автоматического торможения мы уже не раз рассказывали. Особенно понравилось автоматическое управление светом: адаптивные фары сами включают дальний свет и меняют интенсивность его пучка, а также направление луча при повороте.
Что хорошо:
- функциональный 7-дюймовый дисплей
- HMI-коммандер
- удобные боксы между креслами
- работа контроля света и «слепых» зон
- подушка без регулировки наклона переднего края
- у пульта регулировки зеркал нет подсветки
- USB-разъемы ютятся между спинками кресел
- камера заднего вида присутствует только на дорогих версиях
- уплотнители не полностью защищают пороги
По дорогам. Когда жить веселей
Обновленная Mazda 6 подкупает управляемостью «с перчинкой». Если согласны на МКП и не жалеете оборотов, вас наверняка порадует даже базовый мотор.
Поначалу Mazda 2.0 AT предстает довольно неспешной барышней. С места-то она умеет стартовать бодро, но уже к 50 км/ч следует за газом с ленцой. Отчасти ситуацию спасает спортрежим АКП, но машину все равно нужно часто «подкармливать» высокими оборотами.
За рулем версии с «механикой» сразу получилось ехать гораздо шустрее. И хотя по паспорту автомобиль всего на секунду быстрее в спурте до сотни, держать обороты двигателя в задорном диапазоне заметно проще, а передачи включаются с завидной четкостью.
2015_Mazda6_action_22_SDN__jpg300 (1)_новый размерДаже во время провокационных торможений в вираже Mazda наверняка порадует цепкостью. Но неровных дорог она не любит — могут быть потери в точности управления.
600 кг? Берем
Дисциплина, где любая «шестерка» выступает отличницей без оговорок, — работа подвески. Оптимальный баланс комфорта и управляемости — это как раз про нее, особенно если речь о правильных (225/55R17) шинах. На большинство ямок автомобиль отзывается только легкими шлепками колес, а коварные стыки эстакад не вытрясают душу. Лишь поначалу на руле не ощущаешь ожидаемой остроты. Однако чем быстрее едешь, тем полнее взаимопонимание с машиной. Учтите, что на изобилующих неровностями виражах машина не будет столь же стабильна, как на гладком асфальте.
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Что с шумоизоляцией? В прежние времена мы давали Mazda 6 не больше трех баллов, теперь — твердые четыре. Двери, крыша и пол после рестайлинга получили новые звукопоглощающие материалы. Недочеты проявляются лишь на шершавом асфальте — тут колесным аркам все же не помешал бы слой добротного ворса — и при резких разгонах: ближе к 5000 об/мин любой мотор голосист.
Зато отдельное спасибо вы наверняка скажете инженерам за плоское днище. От этого выиграла не только аэродинамика. На грунтовке гладкое «подбрюшье» — тоже козырь. И заметьте, автомобиль не сильно проседает при загрузке. «Мазду» снабдили такими амортизаторами и пружинами, что общий запас грузоподъемности вместо обычных для легковушек 500 кг составил 600 кг. И это тоже одно из важных конкурентных преимуществ.
Что хорошо:
- спортрежим АКП и акселератора
- экономичность моторов
- четкая МКП
- плоское днище
- бойкая динамика 2.5 AT
- азартная управляемость
- нет штатных брызговиков колес
- управление скоростью на 2.0 AT
- может питаться AИ-95, но любит AИ-98
- большой (12 м) диаметр разворота
- недостаточная шумоизоляция передних арок
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ИтогMazda 6 c годами хорошеет. Благородство стиля, материалы отделки и прибавка в комфорте наглядное тому подтверждение. Даже с 2,0-литровым мотором седан вполне шустрый благодаря новой кнопке-«качалке» спортрежима АКП. И все же версия с двигателем 2.5 оптимальна: удобство управления скоростью и гармония с боевитым шасси вполне оправдывают разницу в стоимости. По совокупности качеств «шестерку» можно причислить к лучшим машинам среднего класса.
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