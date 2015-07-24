Новый Volkswagen Passat: большая восьмерка

Volkswagen Passat восьмого поколения — долгожданный автомобиль. Далеко ли он ушел от предыдущей машины? Чтобы утолить любопытство, мы взяли 150‑сильный Passat 1.4 TSI с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями (наверняка это будет наиболее востребованная версия), а в пару к нему подобрали Passat предыдущего поколения со 152‑сильным 1,8 литровым мотором.

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Volkswagen Passat восьмого поколения на фоне предшественника. Производство Эмден (Германия).

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Кризис кризисом, а многие производители продолжают обновлять модельные ряды, и это в полной мере касается седанов D‑класса. Посвежели Toyota Camry, Hyundai i40 и Mazda 6. Ford запустил новенький Mondeo. Через месяц- другой в строй встанет Skoda Superb новой генерации. А немцы не мешкая выступили с восьмым поколением седана Volkswagen Passat.

Долгожданный автомобиль! Ведь предыдущий Passat B7 был, по сути, модернизированной версией машины с индексом B6 образца далекого 2005 года. Всю свою конвейерную жизнь Passat B7 в своем классе входил в тройку рыночных лидеров и лишь в последние два года вылетел не только из нее, но даже из пятерки лучших. Может ли новый Passat вернуть утраченные позиции? И если да, то благодаря чему? Далеко ли он ушел от предыдущей машины?

Чтобы утолить любопытство, мы взяли для знакомства 150‑сильный Passat 1.4 TSI с семиступенчатым роботом DSG с двумя сцеплениями (наверняка это будет наиболее востребованная версия), а в пару к нему подобрали Passat предыдущего поколения со 152‑сильным 1,8 литровым мотором.

КРАСОТА, ЛЕПОТА

Новичок был в моем распоряжении несколько дней, и всё это время я ловил на себе любопытные взгляды владельцев Пассатов разных лет. Немудрено: седан избавился от одного из главных недостатков всех предыдущих поколений — он перестал быть скучным. Хищный взгляд головной оптики ничуть не помешал сохранить фирменный стиль — анфас Passat узнается сразу.

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А какой профиль! Динамичный силуэт, небольшой передний свес и подсмотренный у автомобилей BMW «изгиб Хофмайстера» в проеме задних дверей.

Еще сильнее цепляет интерьер. Чего стоит одна лишь вставка, соединяющая дефлекторы вентиляции. К месту и традиционные стрелочные часы.

Под стать дизайну и качество материалов. Пластик податлив не только вверху передней панели, но и на центральной консоли. Подгонка панелей такова, что по зазорам можно штангенциркуль проверять.

Посадка? Безупречная. Впрочем, и в предыдущем Пассате к ней не было вопросов. Передние сиденья ergoComfort с широчайшим диапазоном регулировок и комбинированной обивкой надежно держат в своих объятиях. Руль, заимствованный у седьмого Гольфа, не хочется выпускать из рук, а взаиморасположение основных и вспомогательных органов впору занести в учебники по эргономике.

Нам досталась машина в максимальной комплектации Highline. Тут и круговая камера с динамической разметкой, и навигационная система с информацией о трафике, не говоря уже о полном наборе систем активной и пассивной безопасности. А еще топовый Passat отличается электронной панелью с возможностью менять на свой вкус количество выводимой информации.

02 Интерьер Пассата выглядит стильно, но не легкомысленно. Материалы отделки качественные не только на вид, но и на ощупь.

Интерьер Пассата выглядит стильно, но не легкомысленно. Материалы отделки качественные не только на вид, но и на ощупь.

К работе всей электроники нет никаких вопросов. Правда, ее так много, что изучение той или иной системы отвлекало меня от самогó автомобиля!

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО?

Я уже обмолвился, что самым популярным на нашем рынке станет, скорее всего, сочетание среднего по мощности двигателя 1.4 TSI (150 л.с.) с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. Ведь на машинах двух предыдущих поколений наиболее востребованным был близкий по мощности мотор BZB (1,8 л, 152 л.с.).

Честно говоря, выдающейся динамики от 150‑сильного турбодвигателя я не ждал. На старте прыти и впрямь нет, хотя предыдущий Passat 1.8 рвет с самых низов. Но как только малокубатурный мотор новичка переступает рубеж в 1500 об/мин, полуторатонный седан начинает рвать когти.

Даже без очной ставки с конкурентами ясно: всех 150‑сильных оппонентов Passat оставит глотать пыль. Во многом потому, что у мотора широкая полка максимального момента (с 1500 до 3000 об/мин), а робот DSG с автоматной скорострельностью отщелкивает передачи. Спортивный режим и подрулевые лепестки ручного переключения я попробовал лишь из любопытства — стандартного режима Drive хватает и для динамичной езды.

07 Интерьер предыдущего Пассата великолепен по части сборки и отделки, но скучноват.

Интерьер предыдущего Пассата великолепен по части сборки и отделки, но скучноват.

Отрадно, что завидная динамика никак не отразилась на расходе топлива. В смешанном режиме с немалой долей напряженного московского трафика средний расход гулял вокруг 9 л/100 км. А на загородной магистрали на каждую сотню у меня уходило чуть больше пяти литров!

Конечно, низкий средний расход в городе отчасти можно объяснить работой системы «старт-стоп». Но ее я вскоре отключил, ибо в пробке она скорее мешала, отрубая двигатель уже на скорости 3–4 км/ч, причем вместе с ним отключался и усилитель руля. Скромному аппетиту способствует то, что при сбросе газа в диапазоне от 1400 до 4000 об/мин во втором и третьем цилиндрах отсекается подача топлива.

11 На заднем диване новинки места достаточно. Разве что высокий туннель осложняет жизнь среднему пассажиру.

На заднем диване новинки места достаточно. Разве что высокий туннель осложняет жизнь среднему пассажиру.

КАК ПО РЕЛЬСАМ

Эта фраза заезжена сильнее, чем рельсы московского метро, но к новому Пассату она применима как ни к кому другому. Предыдущий Passat, построенный на старой платформе PQ46, конечно же, хорош. Усилие на руле, стабильность на прямой и в поворотах — всё тип-топ. Однако новый Passat на тележке MQB (вернее, на ее «крупной» версии B, с усиленными элементами подвески) еще точнее!

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Настройка шасси образцово‑показательная. B8 непоколебим на прямой и столь же уверенно стоит на дуге. Легкий на парковке руль наливается приятной тяжестью пропорционально росту скорости. Система стабилизации включается именно тогда, когда этого ждешь, и работает очень деликатно.

Так и не терпится сравнить Passat с другим драйверским конкурентом — Mondeo — и посмотреть, кто же достойнее. Но пока рядом лишь предшественник. И в чем еще новый Passat его обыгрывает, так это в плавности хода. Средние и крупные ямы отрабатываются без намека на пробой — в этом обе машины хороши. А вот на мелочовке «бэ-восьмой» куда мягче. Мелкие огрехи отдаются лишь едва заметными потряхиваниями да шлепками шин. Здорово!

И УЛЫБКА, БЕЗ СОМНЕНЬЯ?

Я долго пытался найти сколь-нибудь заметные недостатки. И не смог. Больше пяти часов не вылезал из-за руля, а усталости не почувствовал. После целого дня, проведенного за рулем, — легкая улыбка. Но она исчезла, как только заглянул в прайс-лист.

14 Старый Passat тоже не страдает недостатком пространства для задних пассажиров, но высокий туннель и здесь изрядно мешает.

Старый Passat тоже не страдает недостатком пространства для задних пассажиров, но высокий туннель и здесь изрядно мешает.

Passat со 125‑сильным мотором, шестиступенчатой «ручкой» и в базовом исполнении Trendline оценен в 1 270 000 рублей. Конечно, базовая версия оснащена не бедно: легкосплавные колеса, шесть подушек безопасности, электронные системы безопасности (включая систему слежения за усталостью водителя), мультимедиасистема с цветным дисплеем… Но если хочется чуть большего, раскрывай кошелек шире: наш 150‑сильный седан в максимальной комплектации Highline и пакетами опций обойдется без малого в два миллиона!

Виной всему расхваленное мною немецкое качество, которое обеспечивается немецкими рабочими руками. Цены могла бы сбить калужская сборка, но новый Passat, в отличие от предшественника, у нас выпускать не будут — «только из Германии». Так что возвращение хотя бы в пятерку лидеров рынка под большим вопросом. А жаль.

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ПЛЮС: Новый Passat покоряет продуманностью, он идеален во всём… МИНУС: …кроме цены

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