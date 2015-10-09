Новый Kia Sorento: за что доплата? (ВИДЕО)

Чтобы разобраться в том, отчего разнятся ценники на продающиеся одновременно в России Kia Sorento и Kia Sorento Prime, пришлось провести сравнение. Для пущей убедительности и наглядности мы решили прихватить с собой видеокамеру. Новичок в линейке корейцев, безусловно, стал респектабельнее, но объяснима ли разница в несколько сотен тысяч рублей между двумя поколениями?

Kia Sorento
Kia Sorento

Kia > Sorento

Фото: «За рулем»
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