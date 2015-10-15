Даниил Квят о «смелом русском» и трассе в Сочи

На промо-мероприятии, организованном спонсором команды Red Bull Racing компанией Total после Гран-при России в Сочи, Даниил Квят поделился своими впечатлениями о прошедшей гонке — о трассе, опасных моментах, своих и чужих ошибках, соперниках, друзьях и «очень смелом русском».

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Даниил, какое впечатление осталось у тебя от Гран-при России?

Гонка получилась богатой на приключения, в отличие от прошлогодней. Было много событий, аварий, два раза на трассу выезжала машина безопасности. Это сделало гонку интересной и непредсказуемой. Было весело.

Многие сетовали, что конфигурация трассы не очень интересная, и предсказывали, что сочинский этап будет скучным. Почему все вышло по-другому?

Эта трасса не кажется величайшим творением в мире, если просто ехать по ней круг за кругом. Но даже на американских овалах, где 2–3 поворота, гонки часто превращаются в шоу. Трасса в Сочи располагает к интересным гонкам, но в прошлом году после аварии Жюля пилоты аккуратничали. Конечно, есть автодромы, которые вызывают у гонщиков куда больше эмоций: Спа, Монца, Сильверстоун. Но на любой трассе может получиться хорошая гонка, если повезет.

Как ты готовился к этой гонке? У тебя был на нее какой-то особый план?

Особого плана не было, на каждом этапе мы стараемся выступить как можно лучше. Всегда приходится тщательно прорабатывать настройки с инженером и стараться провести уикенд без ошибок.

Автодром принимает Гран-при только второй раз. Сложно было вкатываться и настраивать машину по сравнению с более старыми трассами?

Обычно мы заранее смотрим на конфигурацию и ландшафт автодрома и работаем с ними на симуляторе. Поэтому, когда приезжаем на Гран-при, уже знаем, в каком направлении двигаться. У нас всегда стоит задача за пятницу настроить машину. Если не успеваешь, в субботу и воскресенье приходится тяжело. Когда приезжаем на трассу в первый раз, как в этом году в Мексику, элемент неизвестности чувствуется, но в этом случае все команды в равных условиях.

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В эту пятницу покрытие не очень располагало к настройке…

Они разлили дизельное топливо, полили трассу водой и отправили нас по ней на сликах! (Смеется.) Можно считать это развлекательной частью уикенда. Особенно весело было в 8-м повороте, там было очень сложно удержать машину. Но потом, когда трасса высохла, все стало нормально.

Почему ты не вошел в десятку в квалификации?

Сложно сказать — мой круг показался мне хорошим. Мне не хватило двух десятых до Даниэля, он проехал очень чистый круг. Я не до конца чувствовал машину, поэтому мне не хватило чего-то, чтобы сложить быстрый круг воедино, хотя я остался им доволен. В результате гонка все равно прошла хорошо.

Вы сильно отставали от лидеров по максимальной скорости на прямых?

Мы не считали, какая разница в километрах в час, хотя она определенно есть. Чтобы ее компенсировать, мы можем менять угол атаки антикрыльев, снижая лобовое сопротивление, но есть риск потерять скорость в поворотах.

Когда происходит авария, как у тебя на прошлом Гран-при или у Сайнса на этом, не возникает страха перед стартом?

Возможно, он есть вне трассы. Так было после прошлогодней «Сузуки» и перед Венгрией, невозможно было сконцентрироваться на гонке. Но когда надеваешь шлем, перестаешь об этом думать.

В первом повороте случился завал, ты оказался прямо в центре событий. Успел сообразить, что произошло?

В основном, действуешь на автомате, особенно на первом круге, в первом повороте. Нужно уметь сориентироваться, видеть то, что происходит впереди тебя и вокруг тебя. Передо мной развернуло Нико Хюлькенберга, но удалось от него увернуться.

Ты видел, как его понесло?

Да, я видел, что его сносит. Это был опасный момент, к счастью, столкновения удалось избежать. Когда я увидел, что у него начались проблемы, я принял решение уйти влево.

Когда тебя догнал Масса, ты пытался обороняться?

Я долго контролировал ситуацию, но у меня не сработала кнопка защиты, поэтому упала мощность на прямой. В данной ситуации я уже не смог сопротивляться.

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В эпизоде с участием Райкконена и Боттаса ты на чьей стороне?

Мы все совершаем ошибки. Кими здесь был немного слишком оптимистичен. Это узкий поворот, и не стоило обгонять с такой дистанции. Судьи тоже признали его ошибку. Кими пытался заработать место на подиуме, а когда ты борешься за подиум, получаешь или все, или ничего. Он подарил зрителям очень интересный последний круг.

Есть среди соперников те, кому ты доверяешь в борьбе больше?

Есть такой нюанс. У некоторых пилотов не очень хорошая статистика, нужно это учитывать. Тем, у кого были аварии, сложнее будет доверять при борьбе колесо в колесо. У других, наоборот, большой опыт: например, когда мы боролись с Феттелем в Сильверстоуне, я думал, что у нас будет контакт, но его не произошло. Между нами два раза было 5 сантиметров в течение нескольких секунд.

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У тебя были ошибки в этой гонке?

Ты все время едешь на пределе, поэтому где-то может занести заднее колесо или заблокировать резину на торможении, но это больше помарки, чем ошибки. Они всегда бывают.

Они связаны с твоим стилем пилотирования?

Мне нравится небольшая избыточная поворачиваемость, когда задняя часть машины немного нестабильно себя ведет на входе в поворот, зато в середине поворота не сносит переднюю ось. Есть пилоты, которым, наоборот, нравится стабильность на входе и недостаточная поворачиваемость.

Вы с Риккьярдо сейчас очень близко в чемпионате. Это не сказывается на ситуации в команде?

Все хотят друг друга победить. Мы всегда стремимся оказаться впереди напарника и в квалификации, и в гонке. Но когда идет борьба за титул, это одна ситуация, а когда за 7-е место — другая. Нам нет смысла бороться друг с другом за эти места. У нас с Даниэлем хорошие рабочие взаимоотношения, мы помогаем команде в непростые времена и вместе пытаемся улучшить машину. Сейчас это важнее, чем личное место в чемпионате. Нам сейчас нужен позитив, хорошее настроение, чтобы вернуться на лидирующие позиции. Это отличает нас от Мерседеса, у них совсем другие проблемы.

После Сочи появился мем «Очень смелый русский». У вас в команде его обсуждают?

Я еще не cмотрел видео. Мы пока его не обсуждали, было не до того.