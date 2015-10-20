Ралли Марокко: Peugeot провалила репетицию «Дакара»

Carlos Sainz at the 2nd stage of Rallye OilLibya, Marocco on Octoberr 6, 2015Карлос Сайнс лидировал на протяжении трех этапов пятидневной гонки.
С тех пор, как компания Peugeot покинула гонки на выносливость, она не балует поклонников автоспорта выступлениями в крупных мировых сериях.
Ставка сделана на выверенные точечные удары. Два года назад это был великий американский подъем на холм — гонка Pikes Peak. Суперболид Peugeot 208 T16, наголову превосходивший соперников по всем показателям, с первой попытки сделал Себастьена Лоэба победителем и обладателем рекорда, который, похоже, еще долго не смогут превзойти.
Затем Peugeot обратила внимание на «Дакар» — с годами из ралли-рейдов ушли все заводы, а фаворитами стали пилоты частных команд. Очень подходящее время вмешаться! Создали очередную супермашину — прототип Peugeot 2008 DKR и выставили на гонку три звездных экипажа. Лучший из них финишировал одиннадцатым…
Машина получила порцию критики, в том числе от самих пилотов — ей не хватало ни скорости, ни надежности. Несмотря на правильные инженерные замыслы (легкий багги заведомо получает преимущество при движении по пескам), она вышла валкая и плохо держала скоростные повороты. Репутации Peugeot был нанесен ущерб, и фирма вновь взялась за работу. Новый прототип назвали 2008 DKR 16. Конструкторы постарались устранить все недостатки и добавили новых достоинств. Машина стала шире и длиннее, центр тяжести — ниже, развесовка по осям — лучше, передний и задний свесы — еще меньше, турбодизельный 3-литровый мотор V6 — чуть мощнее. Также модифицировали подвеску и отточили аэродинамику. Заднеприводная компоновка сохранилась, но все равно удивительно, что при таком уровне модернизации машина не очень изменилась внешне.
maroc02a_новый размерНовая (справа) и прошлогодняя версии DKR — отличия видны невооруженным глазом
Первая проба сил состоялась на гонке в Китае, и 11-кратный победитель «Дакара» Стефан Петерансель там выиграл. Но то Китай, а то Ралли Марокко — этап Кубка мира, на котором обычно собираются все ведущие команды, чтобы «протрясти» технику перед «Дакаром». Гонка пятидневная, с большим диапазоном типов покрытия — от каменистых грунтовок до настоящих песчаных дюн.
Петерансель на сей раз остался на скамейке запасных, роль первой скрипки доверили Карлосу Сайнсу — не менее опытному и проверенному. За вторую машину посадили новичка ралли-рейдов Себастьена Лоэба. Еще в августе было объявлено, что девятикратному чемпиону мира по классическому ралли предстоит выступать на «Дакаре». Однако Лоэбу в Марокко доверили не новую 16-ю модель, а доработанную прошлогоднюю.
Себастьен из-за поломки выбыл из борьбы уже на первом этапе. А на предпоследнем остановился и автомобиль Сайнса — весьма досадный случай, поскольку испанец на тот момент вполне комфортно лидировал. Все лавры вновь ушли в руки пилотов частных команд — немецкой Х-Raid, пользующей Mini All4 Racing, и бельгийской Overdrive, успешно работающей с пикапом Toyota Hilux. Победителем Ралли Марокко, а по сумме очков и всего Кубка мира стал Нассер аль Аттия (Mini) из Катара. Наш Владимир Васильев (Toyota) финишировал вторым и сложил полномочия действующего обладателя кубка, но, скорее всего, по завершении сезона получит статус серебряного призера.
maroc03_новый размерДля Себастьена Лоэба дебют в составе Peugeot выдался безрадостным.
А что Peugeot? Гоночное реноме фирмы немного пошатнулось — могучий завод опять уступил «частникам», а до старта «Дакара» осталось меньше трех месяцев. Причем «Дакар», грубо говоря, вдвое длиннее и сложнее, чем Ралли Марокко. В Peugeot к поражению отнеслись спокойно и деловито, и почти сразу после финиша команда отправилась на десятидневные тесты — роскошь, которую вряд ли могут себе позволить частные коллективы. Им, впрочем, сейчас это и не нужно — что «миники», что «хайлаксы» провели уже по несколько сезонов во внедорожных ралли, инженерные решения тестировали прямо в боевых условиях и определенной степени совершенства достигли.
А мы теперь с нетерпением ждем старта «Дакара», куда Peugeot планирует отправить не три, как год назад, а четыре экипажа. И у нас шире выбор, за кого болеть. Или против кого. Не секрет, что участие сильной заводской команды обычно завершается ее постоянными, предсказуемыми победами и в итоге портит всю интригу. Так что, Peugeot можно лишь спасибо сказать — за то, что не выиграла с первой попытки.
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