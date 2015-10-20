Ралли Марокко: Peugeot провалила репетицию «Дакара»

Очередная попытка заводской команды Peugeot одержать победу потерпела локальный крах — «частники» оказались сильнее.

Carlos Sainz at the 2nd stage of Rallye OilLibya, Marocco on Octoberr 6, 2015 Карлос Сайнс лидировал на протяжении трех этапов пятидневной гонки.

Карлос Сайнс лидировал на протяжении трех этапов пятидневной гонки.

С тех пор, как компания Peugeot покинула гонки на выносливость, она не балует поклонников автоспорта выступлениями в крупных мировых сериях.

Ставка сделана на выверенные точечные удары. Два года назад это был великий американский подъем на холм — гонка Pikes Peak. Суперболид Peugeot 208 T16, наголову превосходивший соперников по всем показателям, с первой попытки сделал Себастьена Лоэба победителем и обладателем рекорда, который, похоже, еще долго не смогут превзойти.

Затем Peugeot обратила внимание на «Дакар» — с годами из ралли-рейдов ушли все заводы, а фаворитами стали пилоты частных команд. Очень подходящее время вмешаться! Создали очередную супермашину — прототип Peugeot 2008 DKR и выставили на гонку три звездных экипажа. Лучший из них финишировал одиннадцатым…

Машина получила порцию критики, в том числе от самих пилотов — ей не хватало ни скорости, ни надежности. Несмотря на правильные инженерные замыслы (легкий багги заведомо получает преимущество при движении по пескам), она вышла валкая и плохо держала скоростные повороты. Репутации Peugeot был нанесен ущерб, и фирма вновь взялась за работу. Новый прототип назвали 2008 DKR 16. Конструкторы постарались устранить все недостатки и добавили новых достоинств. Машина стала шире и длиннее, центр тяжести — ниже, развесовка по осям — лучше, передний и задний свесы — еще меньше, турбодизельный 3-литровый мотор V6 — чуть мощнее. Также модифицировали подвеску и отточили аэродинамику. Заднеприводная компоновка сохранилась, но все равно удивительно, что при таком уровне модернизации машина не очень изменилась внешне.

maroc02a_новый размер Новая (справа) и прошлогодняя версии DKR — отличия видны невооруженным глазом

Новая (справа) и прошлогодняя версии DKR — отличия видны невооруженным глазом

Первая проба сил состоялась на гонке в Китае, и 11-кратный победитель «Дакара» Стефан Петерансель там выиграл. Но то Китай, а то Ралли Марокко — этап Кубка мира, на котором обычно собираются все ведущие команды, чтобы «протрясти» технику перед «Дакаром». Гонка пятидневная, с большим диапазоном типов покрытия — от каменистых грунтовок до настоящих песчаных дюн.

Петерансель на сей раз остался на скамейке запасных, роль первой скрипки доверили Карлосу Сайнсу — не менее опытному и проверенному. За вторую машину посадили новичка ралли-рейдов Себастьена Лоэба. Еще в августе было объявлено, что девятикратному чемпиону мира по классическому ралли предстоит выступать на «Дакаре». Однако Лоэбу в Марокко доверили не новую 16-ю модель, а доработанную прошлогоднюю.

Себастьен из-за поломки выбыл из борьбы уже на первом этапе. А на предпоследнем остановился и автомобиль Сайнса — весьма досадный случай, поскольку испанец на тот момент вполне комфортно лидировал. Все лавры вновь ушли в руки пилотов частных команд — немецкой Х-Raid, пользующей Mini All4 Racing, и бельгийской Overdrive, успешно работающей с пикапом Toyota Hilux. Победителем Ралли Марокко, а по сумме очков и всего Кубка мира стал Нассер аль Аттия (Mini) из Катара. Наш Владимир Васильев (Toyota) финишировал вторым и сложил полномочия действующего обладателя кубка, но, скорее всего, по завершении сезона получит статус серебряного призера.

maroc03_новый размер Для Себастьена Лоэба дебют в составе Peugeot выдался безрадостным.

Для Себастьена Лоэба дебют в составе Peugeot выдался безрадостным.

А что Peugeot? Гоночное реноме фирмы немного пошатнулось — могучий завод опять уступил «частникам», а до старта «Дакара» осталось меньше трех месяцев. Причем «Дакар», грубо говоря, вдвое длиннее и сложнее, чем Ралли Марокко. В Peugeot к поражению отнеслись спокойно и деловито, и почти сразу после финиша команда отправилась на десятидневные тесты — роскошь, которую вряд ли могут себе позволить частные коллективы. Им, впрочем, сейчас это и не нужно — что «миники», что «хайлаксы» провели уже по несколько сезонов во внедорожных ралли, инженерные решения тестировали прямо в боевых условиях и определенной степени совершенства достигли.

А мы теперь с нетерпением ждем старта «Дакара», куда Peugeot планирует отправить не три, как год назад, а четыре экипажа. И у нас шире выбор, за кого болеть. Или против кого. Не секрет, что участие сильной заводской команды обычно завершается ее постоянными, предсказуемыми победами и в итоге портит всю интригу. Так что, Peugeot можно лишь спасибо сказать — за то, что не выиграла с первой попытки.