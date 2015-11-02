Ford EcoSport: приключения бразильца в России

Интересный субкомпактный кроссовер Ford EcoSport, который мы выбрали в соперники перспективной новинке Suzuki Vitara и проверенному бойцу «паркетного фронта» Skoda Yeti, продается у нас всего второй год, но, судя по итогам продаж, сдался под напором курса рубля. Между тем урожденный «бразилец» за 12 лет разошелся в Латинской Америке тиражом свыше 700 000 экземпляров. Чему автомобиль обязан такой популярностью и велики ли его шансы на успех на российской почве?

Ford EcoSport вместе с Suzuki Vitara и Skoda Yeti стал участником «большой битвы паркетников». Полный отчет о поединке субкомпактных кроссоверов уже можно прочитать в ноябрьском номере журнала «За рулем» — статья называется «Заложники эпохи». Видеообзор, подготовленный в ходе теста, который проходил на Дмитровском автополигоне, вы найдете у нас на сайте в ближайшее время.

Ford_EcoSport41 Ford EcoSport, 2,0 л, бензин, 140 л.с., 6-ступенчатая механика, Titanium Plus, 1 334 000 руб.

Ford EcoSport, 2,0 л, бензин, 140 л.с., 6-ступенчатая механика, Titanium Plus, 1 334 000 руб.

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Ford EcoSport продается у нас всего второй год, хотя по сути автомобиль разменял уже второй десяток. Автомобиль на базе хорошо знакомого российским потребителям компактвэна Ford Fusion создали в 2003 году в бразильском отделении «Форда». За последующие годы автомобиль разошелся в Латинской Америке тиражом более чем 700 тысяч.

В основу нового поколения EcoSport (2012 г.) положили удлиненную базу «Фиесты». Еще через год кроссовер снабдили турбомоторами и отправили покорять Европу. А летом 2014-го Ford организовал сборку «Экоспорта» в Набережных Челнах.

Чтобы приспособить «бразильца» к условиям России, его «утеплили», установив электроотопитель салона, обогрев лобового стекла и дополнительные воздуховоды к ногам пассажиров дивана. На крышу нанесли оцинкованное покрытие, базовый бензиновый двигатель перевели на 92-й бензин, а также перетряхнули подвеску, снабдив ее усиленными амортизаторами и пружинами.

Все это обеспечило «Экоспорту» теплый прием. Но очень скоро интересный во всех отношениях автомобиль пал жертвой курса рубля: базовая цена взлетела с земных 700 тысяч рублей до космического миллиона. Всевозможные акции пока не помогают.

Ford_EcoSport40 Ford EcoSport

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EcoSport выделяется среди разнообразного племени компактных кроссоверов нарочито брутальным дизайном и висящей на задней двери запаской — по нынешним меркам атавизм. Она же, кстати, источник дополнительных неудобств.

У распашной двери нет промежуточной фиксации, и на забитой парковке ее запросто можно распахнуть о стоящий рядом автомобиль. В возне с грязным кожухом, случись прокол, тоже приятного мало.

Внутри Ford верен себе. Плотно спрофилированное кресло надежно удерживает в поворотах, а руль с достаточным диапазоном регулировки по вылету сам ложится в руки. Ну и огромная передняя панель, уходящая далеко за горизонт. О вкусах можно спорить, но сидеть в Форде удобно. Спереди.

Сзади места куда меньше — сказывается родство с маленькой Фиестой. Вдвоем куда ни шло, но высоким людям места для ног уже мало. Втроем же некомфортно во всех отношениях. В машине за миллион с лишним нет потолочных ручек. Удручает и обзор: окно багажной двери маленькое, а массивные передние стойки создают неприличные «мертвые» зоны спереди.

Ford_EcoSport24 Ford EcoSport

Ford EcoSport

Рулится EcoSport классно! Он уверенно стоит на траектории, радуя четкими и быстрыми реакциями. Электроусилитель настроен отлично, даря полноценную обратную связь.

Не тушуется Ford и на разбитом асфальте — стоически перемалывает все неровности и задорно пританцовывает на больших поперечных волнах.

Да и вне асфальта EcoSport хорош. Он адекватно держится на укатанном гравии, благо при пробуксовке передка электронно-управляемая муфта мгновенно подключает заднюю ось. Солидный клиренс и внушительные углы въезда и съезда служат добрую службу на пересеченной местности. Нужно лишь поставить защиту двигателя — так спокойнее.

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Азартному шасси не хватает азартного мотора. Самый мощный в гамме 2,0-литровый 140-сильный двигатель не впечатляет: его ровной тяги хватает для уверенной езды, но не более. Зато вопит знатно — громче остальных.

Расстроил механизм переключения 6-ступенчатой механической коробки MMT6. Избирательность так себе, да и ход рычага велик. Это удивительно, ведь у пятиступки таких проблем нет.

Между прочим, именно коробка во многом виновна в скромных продажах. Конечно, дело не в механизме переключений, а в стратегии. Машине с полным приводом почему-то положен только двухлитровый мотор в паре с механикой. Ни тебе автомата, ни робота. И не будет! Почему? Убедительного ответа от фордовцев мы не услышали. Странное решение, ведь EcoSport позиционируется как «горожанин».