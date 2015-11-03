Mercedes-Benz GLE Coupe: новый динозавр (ВИДЕО)

В далеком 1997-м этой дорогой прошел дедушка нашего героя: помните «Парк Юрского периода» и дебют Mercedes-Benz ML? С тех пор ML трижды пережил смену поколений и переименование в GLE, но продолжает здравствовать — птицу удачи из рук лучше не отпускать. Площадкой, на которой немцы явили миру GLE Coupe, стал голливудский сиквел про динозавров образца 2015 года.

Mercedes-Benz GLE Coupe1 Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe

СМОТРИ ПОД КОЛЕСА

Моднявый GLE Coupe на 81 мм длиннее и на 60 мм ниже обычного GLE с кузовом универсал. При этом пассажиры второго ряда не ущемлены. Даже с опционным панорамным люком людям, чей рост под два метра, места над головой будет достаточно.

А вот обзорность далека от идеала. Даже при самом низком положении кресла водителя салонное зеркало все равно перекроет значительный сектор обзора. Благо на паркинге страхует система видеокамер: на центральный дисплей можно вывести изображение с «глазков» в боковых зеркалах и увидеть все происходящее под передними и задними колесами.

В ФАМИЛЬНОМ ДУХЕ

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GLE 400 Coupe обладает V-образной бензиновой «шестеркой» с двойным наддувом (333 л.с.). Продавливая педаль акселератора в пол, не удивляйтесь, если Mercedes-Benz на мгновение замрет. Это вполне в фирменном духе. Водителю словно дают возможность одуматься, и только затем машина стремглав бросается вперед! Разгон напористый, но настолько ровный, что моменты переключения «автомата» 9G-Tronic определяю на слух по оборотам двигателя. Оттого, наверное, динамичная езда и не захватывает дух, хотя время спурта до сотни впечатляет — всего 6 секунд! А вот в переходных режимах на малых скоростях, когда приходится толкаться в городе, коробка нет-нет да и наградит неприятным толчком в спину при переключении. Деликатности бы ей.

Наш GLE 400 Coupe оснащен опционной пневмоподвеской Airmatic и адаптивными амортизаторами ADS Plus. Режим движения задается шайбой системы Dynamic Select на центральном туннеле. В положении Comfort автомобиль чересчур валкий. Выбираете Sport, и в поведении «Мерседеса» появляется собранность, но отклики на газ становятся излишне рьяными — совсем не для города. Хорошо, что в режиме Individual можно отдельно задать жесткость амортизаторов, характер работы двигателя и коробки передач, а также усилие на руле.

Mercedes-Benz GLE Coupe10 Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe

Обратная связь на «баранке» что в «Комфорте», что в «Спорте» откровенно синтетическая, но происходящее под колесами чувствуется неплохо. А еще у GLE Coupe более спортивные настройки двигателя, коробки передач и рулевого правления — в частности, руль от упора до упора делает 2,75 оборота против 2,9 у обычного GLE.

ПЛЮСЫ: непререкаемый престиж марки, высочайший уровень комфорта и безопасности МИНУСЫ: спорные, повторяющие баварцев концепции в дизайне, более высокая в сравнении с аналогичным X6 цена, «синтетические» настройки руля, огрехи в работе АКП

Между тем с реализацией идеи «спортивно-активного купе» в Штутгарте, мягко говоря, припозднились. Соседи-баварцы ведь уже полдюжины лет снимают сливки в ими же придуманном классе. BMW X6 тут король. Концепция та же, бээмвэшная: скошенная линия крыши, свежие дизайнерские штрихи и только мощные моторы — четырехцилиндровый дизель, который является базовым для обычного GLE, «купешке» не достался.

А чем отличаются друг от друга извечные соперники? Об этом идет речь в статье «Конец монополии?», которая опубликована в ноябрьском выпуске журнала «За рулем». Наш герой GLE 400 4Matic Coupe проходит проверку не только в городе, но и на гоночном кольце — вместе с заряженными Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe и BMW X6 M.