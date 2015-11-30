Слушаем «голос» бензинового Kia Sorento Prime

На российском рынке семиместный Kia Sorento Prime дебютировал с 200‑сильным турбодизелем, а теперь пришел черед версии с бензиновым мотором V6 3.3 мощностью 250 л.с. (его дефорсировали с 270 л.с., чтобы вписать в более выгодные налоговые рамки). Новое блюдо подают с гарниром из полного привода и шестиступенчатого автомата. Пробовать бензиновый Kia Sorento на вкус отправился Максим Гомянин.

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Педаль газа бензиновой машины чувствительнее (особенно в спортрежиме), а разгон напористее: по паспортным данным, в спурте до сотни «бензинка» выигрывает 1,4 секунды. Голос ее V‑образной «шестерки» приятнее, а на холостых — тишина и покой. Над шумоизоляцией корейцы поработали на славу.

Благодаря сбалансированному шасси управлять машиной на асфальте приятно и легко: в поворотах Sorento Prime понятен с первых минут. А на грунтовке он жестковат, подобно дизельному собрату, и это быстро отбивает охоту гонять по проселку. Да и клиренс не внушает оптимизма — всего 187 мм.

02-SORENTO-benzin_zr-12_15 Ходы подвески легковые, защита двигателя — пластик. Серьезное бездорожье противопоказано, но из такой ситуации Sorento выбрался играючи.

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Вместе с тем заблокированная муфта жестко подключает задний мост, позволяя уверенно мчать по рыхлой грунтовке. Диагональное вывешивание тоже не проблема: Sorento легко выбирается из кювета.

Глянул на расход: 15,5 л/100 км. Почти паспортные данные.

У корейских «поваров» получилось весьма аппетитное блюдо. Базовый Sorento Prime доступнее бензиновых конкурентов: за него просят 2 269 900 рублей (столько же стоит и дизельная версия). В обслуживании «кореец» тоже дешевле, и стоимость полиса каско ниже. Плюс пятилетняя гарантия.

Но зачем нужен бензин, когда есть дизель? Престиж! Да и холодной зимой не надо беспокоиться о качестве солярки.

ПЛЮС: Легкий на разгон; просторный салон, полноценные сиденья в третьем ряду МИНУС: Жестковат на грунтовке, а клиренс не внедорожный

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