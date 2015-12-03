Как правильно читать тесты зимних шин

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Кто тестирует?
Зимние тесты шин требуют наличия сложной измерительной аппаратуры, шиномонтажных инструментов и полигона в соответствующей климатической зоне с подготовленными трассами и испытательными участками. А также несколько одинаковых автомобилей, транспорта для перевозки комплектов шин, ну и, конечно, команды испытателей и специалистов. Другими словами, полноценные шинные тесты под силу лишь крупным солидным изданиям, фирмам и организациям.
В России на регулярной основе шины тестируют два авторитетных автомобильных издания — журнал «За рулем» и газета «Авторевю». Результаты российских испытаний в мировом автомобильном сообществе считаются точными и достоверными, часто цитируются в зарубежных источниках.
Среди европейской прессы особым доверием пользуются результаты тестов от немецкой автомобильной прессы, в частности журналов AutoBild, auto motor und sport, Auto Zeitung, а также крупнейшей немецкой автомобильной общественной организации ADAC. Регулярно тестирует шины британский журнал Auto Express. Из-за специфического климата особый интерес вызывают испытания скандинавских журналов, среди которых финский Tuulilasi, и шведские — Vi Bilagare, Teknikens Värld.
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Как тестируют?
Зимние тесты считаются наиболее сложными, потому что в испытаниях приходится учитывать и отражать множество факторов, в частности:
- Тип поверхности: лед, снег, снежная каша, мокрый асфальт, сухой асфальт.
- Поведение автомобиля: тормозные характеристики, разгонная динамика, управляемость, время прохождения круга или трассы, поперечное сцепление.
- Комфорт: плавность хода, уровень шума.
- Электронные вспомогательные системы: тесты с ABS, ESP и т.д., если система отключается — проводятся заезды как с активированной электроникой, так и без нее.
Из чего складывается рейтинг шин?
За каждое из тестовых испытаний шине начисляются баллы по определенной методике, которая у многих организаций чаще всего своя. В итоге эти баллы суммируются, и по результатам выводятся окончательные результаты, определяющие место шины в рейтинге.
Итак, оценка шины отражает результат взаимодействия конкретных факторов: модели покрышки, ее типоразмера, погодных условий, состояние дорожного покрытия, физических и профессиональных данных водителя-испытателя, работы измерительной аппаратуры, а также методики подсчета баллов.
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Если изменить один или несколько факторов, результат может быть другим.
Вместе с тем результаты таких тестов являются в высокой степени достоверными, поскольку наглядно представляют возможности шины и сравнение ее с конкурентами в конкретных условиях. Несмотря на то, что итог испытания и расстановка шин в рейтинге при изменении некоторых параметров могут быть иными, общий баланс характеристик шины, ее сильные и слабые качества, как правило, кардинально не меняются.
Как подобрать для себя зимнюю шину по результатам тестов?
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- Постарайтесь ознакомиться с несколькими тестами одной шины от разных изданий и организаций, чтобы наглядно увидеть, как она себя ведет при изменении методик и условий испытаний.
- Обращайте внимание не только на общую оценку, но и на результаты каждого отдельного испытания. Отмечайте наиболее значимые для себя. К примеру, если шина заработала высокие баллы, главным образом, за поведение на мокром и сухом асфальте, а в вашем регионе зимой преобладает снежный накат, значит эти оценки для вас неактуальны. Ищите в тесте шины с лучшими результатами на снегу и льду.
- Немаловажным является сочетание цена-качество. Если шина по оценкам в испытаниях очень близка к лидеру, но существенно дешевле, она может стать наиболее выгодной покупкой.
- Учитывайте погодные условия при испытаниях, совпадают ли они со средними в вашем регионе. Например, шипованные шины в тесте показали результаты на льду ниже ожидаемых, но в день испытаний температура была около —30 градусов и шипы не могли эффективно прокалывать лед. Если в вашей местности средняя температура зимой около —10 градусов, шипы будут работать намного лучше.
- Посмотрите на конфигурацию дорог в вашей местности. Скажем, если у вас преобладают прямые дороги с подъемами и спусками, тогда тяговые и тормозные свойства шин для вас приоритетнее характеристик поперечного сцепления. И наоборот, в местности с извилистыми дорогами и крутыми поворотами поперечное сцепление может выйти на первый план.
- Изучите субъективные впечатления испытателей. Нередко шина, обладающая хорошей обратной связью, но со средними характеристиками, окажется более безопасной, чем цепкая модель, которая теряет сцепление с поверхностью позже, но слишком резко. Ряд экспертов активно используют понятие «прогрессивность шины» — оно означает способность резины при маневре постепенно терять сцепление, предоставляя водителю возможность распознать опасную ситуацию и предотвратить ее.
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Обратите внимание! Результаты, показанные в тестах, практически всегда достигаются на новых шинах (иногда после необходимой обкатки) с максимальной глубиной протектора и хорошим состоянием резины и шипов. По мере износа и старения резины характеристики шины будут ухудшаться. Это также относится к б/у шинам, покупая которые вы не можете рассчитывать на заявленные в тестах свойства и особенности резины.
Дмитрий Краев, специалист по работе с клиентами ООО «Континенталь Тайрс Рус».
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