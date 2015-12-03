Как правильно читать тесты зимних шин

Во время сезонной замены шин у автолюбителей значительно возрастает интерес к опубликованным тестам резины как к инструменту выбора наиболее подходящих по цене и качеству покрышек. Специалисты Continental решили рассказать, как правильно интерпретировать результаты тестов применительно к конкретным запросам клиентов и на какие характеристики стоит обратить особое внимание.

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Кто тестирует?

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Зимние тесты шин требуют наличия сложной измерительной аппаратуры, шиномонтажных инструментов и полигона в соответствующей климатической зоне с подготовленными трассами и испытательными участками. А также несколько одинаковых автомобилей, транспорта для перевозки комплектов шин, ну и, конечно, команды испытателей и специалистов. Другими словами, полноценные шинные тесты под силу лишь крупным солидным изданиям, фирмам и организациям.

В России на регулярной основе шины тестируют два авторитетных автомобильных издания — журнал «За рулем» и газета «Авторевю». Результаты российских испытаний в мировом автомобильном сообществе считаются точными и достоверными, часто цитируются в зарубежных источниках.

Среди европейской прессы особым доверием пользуются результаты тестов от немецкой автомобильной прессы, в частности журналов AutoBild, auto motor und sport, Auto Zeitung, а также крупнейшей немецкой автомобильной общественной организации ADAC. Регулярно тестирует шины британский журнал Auto Express. Из-за специфического климата особый интерес вызывают испытания скандинавских журналов, среди которых финский Tuulilasi, и шведские — Vi Bilagare, Teknikens Värld.

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Как тестируют?

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Зимние тесты считаются наиболее сложными, потому что в испытаниях приходится учитывать и отражать множество факторов, в частности:

Тип поверхности: лед, снег, снежная каша, мокрый асфальт, сухой асфальт.

Поведение автомобиля: тормозные характеристики, разгонная динамика, управляемость, время прохождения круга или трассы, поперечное сцепление.

Комфорт: плавность хода, уровень шума.

Электронные вспомогательные системы: тесты с ABS, ESP и т.д., если система отключается — проводятся заезды как с активированной электроникой, так и без нее.

Из чего складывается рейтинг шин?

За каждое из тестовых испытаний шине начисляются баллы по определенной методике, которая у многих организаций чаще всего своя. В итоге эти баллы суммируются, и по результатам выводятся окончательные результаты, определяющие место шины в рейтинге.

Итак, оценка шины отражает результат взаимодействия конкретных факторов: модели покрышки, ее типоразмера, погодных условий, состояние дорожного покрытия, физических и профессиональных данных водителя-испытателя, работы измерительной аппаратуры, а также методики подсчета баллов.

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Если изменить один или несколько факторов, результат может быть другим.

Вместе с тем результаты таких тестов являются в высокой степени достоверными, поскольку наглядно представляют возможности шины и сравнение ее с конкурентами в конкретных условиях. Несмотря на то, что итог испытания и расстановка шин в рейтинге при изменении некоторых параметров могут быть иными, общий баланс характеристик шины, ее сильные и слабые качества, как правило, кардинально не меняются.

Как подобрать для себя зимнюю шину по результатам тестов?

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Постарайтесь ознакомиться с несколькими тестами одной шины от разных изданий и организаций, чтобы наглядно увидеть, как она себя ведет при изменении методик и условий испытаний. Обращайте внимание не только на общую оценку, но и на результаты каждого отдельного испытания. Отмечайте наиболее значимые для себя. К примеру, если шина заработала высокие баллы, главным образом, за поведение на мокром и сухом асфальте, а в вашем регионе зимой преобладает снежный накат, значит эти оценки для вас неактуальны. Ищите в тесте шины с лучшими результатами на снегу и льду. Немаловажным является сочетание цена-качество. Если шина по оценкам в испытаниях очень близка к лидеру, но существенно дешевле, она может стать наиболее выгодной покупкой. Учитывайте погодные условия при испытаниях, совпадают ли они со средними в вашем регионе. Например, шипованные шины в тесте показали результаты на льду ниже ожидаемых, но в день испытаний температура была около —30 градусов и шипы не могли эффективно прокалывать лед. Если в вашей местности средняя температура зимой около —10 градусов, шипы будут работать намного лучше. Посмотрите на конфигурацию дорог в вашей местности. Скажем, если у вас преобладают прямые дороги с подъемами и спусками, тогда тяговые и тормозные свойства шин для вас приоритетнее характеристик поперечного сцепления. И наоборот, в местности с извилистыми дорогами и крутыми поворотами поперечное сцепление может выйти на первый план. Изучите субъективные впечатления испытателей. Нередко шина, обладающая хорошей обратной связью, но со средними характеристиками, окажется более безопасной, чем цепкая модель, которая теряет сцепление с поверхностью позже, но слишком резко. Ряд экспертов активно используют понятие «прогрессивность шины» — оно означает способность резины при маневре постепенно терять сцепление, предоставляя водителю возможность распознать опасную ситуацию и предотвратить ее.

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Обратите внимание! Результаты, показанные в тестах, практически всегда достигаются на новых шинах (иногда после необходимой обкатки) с максимальной глубиной протектора и хорошим состоянием резины и шипов. По мере износа и старения резины характеристики шины будут ухудшаться. Это также относится к б/у шинам, покупая которые вы не можете рассчитывать на заявленные в тестах свойства и особенности резины.

Дмитрий Краев, специалист по работе с клиентами ООО «Континенталь Тайрс Рус».