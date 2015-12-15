Самосвалы DAF CF: проверено Россией

По опыту перевозчиков, самосвалы DAF CF больше подходят для аккуратной эксплуатации без перегрузов — на экстремально тяжелые условия работы они не рассчитаны.

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Самосвалов марки DAF в России мало — в строительном сегменте эта фирма вчистую проигрывает соперникам из числа прочих участников большой европейской семерки. Около трех сотен машин на всю страну — такова неумолимая статистика. При том что саму марку DAF наши перевозчики уважают, и в последние годы ее дилерская сеть, несмотря на кризисы, росла как на дрожжах. А флагманский DAF XF — один из самых распространенных в России магистральных грузовиков. Но «бюджетник» DAF CF, на шасси которого монтируют технику строительного сегмента, по количеству зарегистрированных машин уступает флагману примерно всемеро и, в основном, представлен тоже седельными тягачами.

Преуспеть в продаже самосвалов голландцы не смогли: дело это непростое, и завоевать рынок наскоком — то есть просто предложив нашим перевозчикам тот же автомобиль, что продается в Европе, — не получится. Сливки снимают фирмы, имеющие специально предназначенные для России версии самосвальных шасси — с избыточным запасом прочности рамы, подвесок и мостов. То есть рассчитанные на постоянную работу с перегрузом в условиях разбитых дорог. А если у фирмы еще и завод в России построен, где эти усиленные шасси собирают, и даже кабины к ним изготавливают по полному циклу, то это уже заявка на лидерство в строительном сегменте.

Увы, ничего подобного у голландцев не было и нет. А до 2011 года не было даже российского представительства и официального импортера — только дилерская вольница. Поэтому ни о какой географической специализации в конструкторских разработках не шло и речи. Возможно, в будущем нам предложат самосвалы DAF в исполнении Heavy Duty, но пока поговорим о тех машинах, что есть в продаже, которые реально покупают и которыми в ряде случаев перевозчики вполне довольны.

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