Автопром Нидерландов: от DAF до... Volvo и MINI

Нидерланды, как может показаться многим, никогда не были известны своим легковым автомобильным брендом. Но, говоря об отсутствии собственной легковой марки в этой маленькой европейской стране, следует уточнить — лишь в настоящее время. Ведь концерн DAF несколько десятилетий назад был знаменит не только своими грузовыми автомобилями, но и выпускал ряд интересных моделей легковых машин.

Голландский легковой автопром начинался с DAF, закончился с DAF и возродился с ним же. Основанная в 1928 году управляющим пивоварни De Valk Brewery Арнольдом Х. Хьюгенсом как механическая мастерская, компания первоначально занималась ремонтом тележек и машин. Затем в дело вошли братья Ван Дорн. При них-то компания и получила имя DAF (Van Doorne's Aanhangwagen Fabriek) и чуть позже, в 1936 году, стала их семейным предприятием. Изначально ее продукцией были прицепы и полуприцепы. После Второй мировой войны компания смогла использовать нехватку коммерческого транспорта для развития своего успеха и выпустила в 1949 году первый грузовик DAF A30.

Развитие производства грузовиков позволило компании подумать о выходе на рынок легковых авто. Зимой 1954 года Хуберту ван Дорну пришла в голову идея использовать в автомобилях ременный привод, аналогичный тому, что применялся на станках. В 1955 году DAF показала свой первый проект трансмиссии с ременным приводом. В течение следующих трех лет проект был доработан и усовершенствован, и в феврале 1958 года на голландском автосалоне AutoRAI компания продемонстрировала небольшой — всего 630 кг — четырехместный автомобиль с ременной бесступенчатой трансмиссией, двигателем flat-twin объемом 590 куб. см, передней подвеской со стойками McPherson и поперечной листовой рессорой и задней независимой — с рычагами и пружинами.

Реакция публики на новинку была очень позитивной. DAF получил заказы на 4000 автомобилей, и в 1959 году компания начала продавать первый в мире автомобиль с бесступенчатой трансмиссией — небольшой четырехместный DAF 600. Он стал первым из серии моделей, которые будут выпущены в последующие годы, в том числе DAF 33, DAF 44, DAF 55 и DAF 66. Все они оснащались инновационной бесступенчатой трансмиссией Variomatic.

На тот момент DAF был единственным автомобилем с такой системой привода на рынке, который обладал привычной нам плавностью хода и динамикой. При мощности в 20 л.с. он развивал скорость 110 км/ч. В 1961 году последовала модель DAF 750 и ее экспортная версия DAF Daffodil с мотором воздушного охлаждения объемом 746 куб. см. К дизайну моделей легковых автомобилей DAF в 1960-х приложил руку Джованни Микелотти, благодаря которому свет увидели DAF 30 и DAF 31, отличавшиеся от модели 750 деталями экстерьера.

no_copyright_DAF_31_(1965)

Завод в Борне

Затем появилась модель DAF 33 — компактный седан, который начали собирать в 1967 году на новом заводе компании в городе Борн. DAF 33 и внешне, и технически мало чем отличался от модели DAF Daffodil. В 1966 году при участии Микелотти был создан DAF 44.

no_copyright_DAF_44_adv

В 1968 году появился первый легковой автомобиль DAF с двигателем водяного охлаждения — модель 55. Она оснащалась четырехцилиндровым мотором рабочим объемом 1108 куб. см, разработанным на основе агрегата Renault 8 Cleon. Дизайн кузова представлял собой развитие модели 44 с новой передней частью, которую потребовал более длинный двигатель и больший по размеру радиатор. Интерьер 55-й также был улучшен в сторону большего комфорта. Изменилась подвеска: сзади была использована конструкция DeDion, а в передней подвеске место поперечной листовой рессоры заняла балка со стабилизатором поперечной устойчивости. Преемник- DAF 66 получил более «граненый» дизайн. Трансмиссия оставалась традиционной для DAF — вариаторной с резино-тканевыми ремнями.

DAF_Hinterachsantrieb.jpg_no_copyright

Тогда же к легковому производству DAF стали проявлять интерес в Volvo, и спустя несколько лет, в 1975 году, завод в Борне перешел в собственность шведов.

Эпоха Volvo

Под властью шведов завод начал выпускать модель DAF 66 и с бейджиком Volvo 66. Автомобиль оснащался новой травмобезопасной рулевой колонкой, подголовниками и большими бамперами. Производство этой модели продлилось с 1975 по 1980 год.

no_copyright_DAF_66_Marathon_Coupé_1975.jpg_

В 1976 году появилась модель Volvo 300, полностью разработанная DAF и оснащавшаяся фирменной коробкой передач Variomatic. Volvo 300-й серии, проданный в количестве более чем 1,3 млн единиц, был заднеприводным, с заднерасположенной вариаторной трансмиссией, подвеской DeDion и 1,4-литровым двигателем Renault. Позднее появились версия с мотором Renault объемом 1,7 л и 2,0-литровым агрегатом, позаимствованным у Volvo 240. В этот же период на заводе в Борне стали собирать версию с механической трансмиссией М45. В 1984 году появилась дизельная Volvo 343 с мотором D16 объемом 1,6 л, представлявшим собой атмосферный дизель Renault F. Установка «механики» и дизельного двигателя в сочетании с выдающейся безопасностью помогли подстегнуть продажи, и 300-я серия Volvo стала одной из самых популярных машин десятилетия.

no_copyright_Volvo343DL1980

Следующей важной вехой в истории завода в Борне стал выпуск первой переднеприводной модели Volvo — 440/460 (1988–1996 годы). Автомобиль, ставший начальной моделью в линейке марки, был разработан Яном Вильсгардом на базе спортивного купе Volvo 480. Обладавший хорошей управляемостью 440-й получил линейку четырехцилиндровых двигателей рабочим объемом 1,6; 1,7 и 2,0 литра. Топовая версия Volvo 440 Turbo с 1,7-литровым двигателем Renault, развивавшим 120 л.с., разменивала сотню за 9 секунд и была способна положить стрелку спидометра на отметке в 200 км/ч. В качестве трансмиссии использовались 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат» ZF, а также вариатор Transmatic, получивший стальную цепь вместо традиционного резинового ремня.

no_copyright_Volvo_440

Но отнюдь не динамика была основой успеха нидерландской Volvo, а безопасность, долгие годы прочно ассоциировавшаяся с этой маркой. Именно ее Volvo ставила в основу своей рекламной кампании, главными героями которой были испытательные манекены, выходившие из ДТП без малейшей царапины.

На Volvo 440/460 помимо зон деформации появились многочисленные системы безопасности — более заметные и эффективные стоп-сигналы, индикатор сигнализации о перегоревшей лампе в фарах, система предупреждения о незакрытой двери, регулируемые ремни безопасности с преднатяжителями и сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности. Среди оснащения автомобиля присутствовали ABS и система контроля курсовой устойчивости. Все эти опции впоследствии стали стандартом в автоиндустрии. На моделях 1993 года появилась защита от бокового удара (SIPS). Поставлявшиеся в Великобританию автомобили этого семейства в стандарте оснащались дневными ходовыми огнями.

Автомобиль для «яппи» — Volvo 480

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

В 1986 году на заводе в Борне приступили к производству оригинального автомобиля, кузов которого сочетал черты хэтчбека, седана и купе. Собственно, на ряде рынков, например, в Великобритании, Volvo 480 позиционировался как переднеприводное купе. В то время как новинка делила платформу с моделями 460 и 440, ее дизайн был очень нетипичен для Volvo, «квадратность» которого многими и ассоциировалась с безопасностью. Между тем в Volvo заявляли, что 480-я стала первым европейским автомобилем, сумевшим выполнить американский норматив по столкновению на скорости 5 миль в час без ущерба двигателю, светотехнике и системам безопасности.

Основной аудиторией спортивного купе-хэтчбека маркетологам Volvo виделись представители нарождавшегося тогда класса «яппи» — состоятельных профессионалов в возрасте от 25 до 40 лет. И действительно, благодаря сочетанию атмосферного двигателя Renault объемом 1,7 литра (в 1988 году появилась версия с механическим нагнетателем) и подвески, к разработке которой приложили руку инженеры Lotus, у Volvo 480 было что предложить своим клиентам по части удовольствия от вождения. Всего к моменту прекращения выпуска модели в 1995 году было продано 76 375 экземпляров Volvo 480, произведенных в Нидерландах. Собственно, голландская история завода в Борне к тому моменту уже закончилась: 15 февраля 1990 года правительство Нидерландов продало свою долю акций партнерам Volvo и Mitsubishi.

Приход японцев и уход Volvo

Официально начавшееся в августе 1991 года партнерство Volvo и Mitsubishi Motors имело своим результатом выпуск модели Volvo S40/V40 в 1995 году. Плод дизайнерского таланта британца Питера Хорбери — Volvo S40 удостоился титула «Самый красивый седан в мире» (Most Beautiful Estate Car in the World).

no_copyright_Volvo_S40_2.0_sedan_(2011-11-17)

Автомобиль получил линейку из семи двигателей, среди которых самым слабым был бензиновый агрегат объемом 1,6 литра, развивавший 100 л.с. Тогда же на заводе NedCar начали собирать и японского собрата-соплатформенника — Mitsubishi Carisma.

no_copyright_Volvo_V40

Начавшиеся в новом тысячелетии проблемы Volvo, приведшие позднее к продаже шведского бренда китайцам, имели своим первым результатом продажу акций NedCar компании Mitsubishi в 2001 году. Став полностью японским, завод приступил к сборке моделей Space Star, «родственных» Colt и Smart Forfour, а также Outlander и соплатформенных с ним Peugeot 4007/Citroen C-Crosser. В начале февраля 2012 года Mitsubishi Motors объявила, что полностью остановит производство своих автомобилей в Нидерландах к концу 2012 года. Результатом объявления о закрытии производства стали волнения и демонстрации протеста полутора тысяч работников завода. На помощь пришло правительство Нидерландов и компания VDL. Они и выкупили предприятие у японцев.

MINI — возрождение в стиле reBorn

Но приобретение NedCar государством не стало вторым рождением легкового автомобиля DAF. Завод оказался вторым домом для другой возрожденной в 2000-х годах марки — MINI. Третье поколение популярного британского бренда обрело второй дом в Борне. К запуску производства была приурочена красивая история с восстановлением на заводе NedCar раритетного Austin Seven 1959 года выпуска, также голландской сборки. Рекламщики BMW нашли один из первых экземпляров автомобиля Austin Seven, которые на протяжении 1959–1966 годов собирали в Голландии на мощностях компании J.J. Molenaar’s Car Companies в Амерсфорте. Тогда из импортированных из Великобритании компонентов было произведено более 4000 машин.

Реставрацию прародителя современных MINI проводила команда мастеров завода в Борне. Дряхлый Austin Seven разобрали «до винтика». Небольшой 4-цилиндровый мотор мощностью 34 л.с. и коробку передач полностью перебрали, а некоторые части кузова и дверные панели пришлось воссоздавать вручную. Всюду, где возможно, были использованы оригинальные детали и их точные копии.

Летом этого года на заводе, когда-то ставшем родиной первого и последнего легкового бренда Нидерландов, вновь заработает конвейер, но сходить с него будут MINI. Марке же DAF останется ее место в истории мировой автомобильной техники и на капотах грузовиков, колесящих по дорогам мира.