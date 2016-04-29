Автопром Нидерландов: от DAF до... Volvo и MINI

История автопрома Нидерландов с появления первой легковушки DAF до наших дней чем-то напоминает путь отечественных АВТОВАЗа и ГАЗа. В ней были собственные интересные и оригинальные разработки, инновации в технологиях и безопасности, международное сотрудничество, расцвет, упадок и надежда на возрождение. Пример DAF иллюстрирует это как нельзя лучше.

Нидерланды, как может показаться многим, никогда не были известны своим легковым автомобильным брендом. Но, говоря об отсутствии собственной легковой марки в этой маленькой европейской стране, следует уточнить — лишь в настоящее время. Ведь концерн DAF несколько десятилетий назад был знаменит не только своими грузовыми автомобилями, но и выпускал ряд интересных моделей легковых машин.

Голландский легковой автопром начинался с DAF, закончился с DAF и возродился с ним же. Основанная в 1928 году управляющим пивоварни De Valk Brewery Арнольдом Х. Хьюгенсом как механическая мастерская, компания первоначально занималась ремонтом тележек и машин. Затем в дело вошли братья Ван Дорн. При них-то компания и получила имя DAF (Van Doorne's Aanhangwagen Fabriek) и чуть позже, в 1936 году, стала их семейным предприятием. Изначально ее продукцией были прицепы и полуприцепы. После Второй мировой войны компания смогла использовать нехватку коммерческого транспорта для развития своего успеха и выпустила в 1949 году первый грузовик DAF A30.

Первый легковой DAF

Развитие производства грузовиков позволило компании подумать о выходе на рынок легковых авто. Зимой 1954 года Хуберту ван Дорну пришла в голову идея использовать в автомобилях ременный привод, аналогичный тому, что применялся на станках. В 1955 году DAF показала свой первый проект трансмиссии с ременным приводом. В течение следующих трех лет проект был доработан и усовершенствован, и в феврале 1958 года на голландском автосалоне AutoRAI компания продемонстрировала небольшой — всего 630 кг — четырехместный автомобиль с ременной бесступенчатой трансмиссией, двигателем flat-twin объемом 590 куб. см, передней подвеской со стойками McPherson и поперечной листовой рессорой и задней независимой — с рычагами и пружинами.

Реакция публики на новинку была очень позитивной. DAF получил заказы на 4000 автомобилей, и в 1959 году компания начала продавать первый в мире автомобиль с бесступенчатой трансмиссией — небольшой четырехместный DAF 600. Он стал первым из серии моделей, которые будут выпущены в последующие годы, в том числе DAF 33, DAF 44, DAF 55 и DAF 66. Все они оснащались инновационной бесступенчатой трансмиссией Variomatic.