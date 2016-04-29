Заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в Правилах дорожного движения сейчас нет понятия «средняя скорость», в соответствии с которым можно привлекать автовладельцев за это нарушение. А значит, все выписанные штрафы — незаконны.
Это был тот еще квест, ведь для близкого знакомства с новичком в модельной гамме Chevrolet (а мы же помним, да, что новинок в РФ у американцев давненько не случалось?) — кроссовером Traverse, мы отправились в окрестности Санкт-Петербурга. Теперь я все знаю не только про Кронштадт, но и про вместительность 5,2-метрового полноприводного исполина.
Тем, кто знает эту дорогу, но давно по ней не ездил, будет трудно поверить, что в основном покрытие на ней заменили, так что «перетряхивать» подвеску, вернувшись в Москву, теперь необязательно. Больше 80% дороги в хорошем состоянии.
Автопром Нидерландов: от DAF до... Volvo и MINI
История автопрома Нидерландов с появления первой легковушки DAF до наших дней чем-то напоминает путь отечественных АВТОВАЗа и ГАЗа. В ней были собственные интересные и оригинальные разработки, инновации в технологиях и безопасности, международное сотрудничество, расцвет, упадок и надежда на возрождение. Пример DAF иллюстрирует это как нельзя лучше.
Нидерланды, как может показаться многим, никогда не были известны своим легковым автомобильным брендом. Но, говоря об отсутствии собственной легковой марки в этой маленькой европейской стране, следует уточнить — лишь в настоящее время. Ведь концерн DAF несколько десятилетий назад был знаменит не только своими грузовыми автомобилями, но и выпускал ряд интересных моделей легковых машин.
Голландский легковой автопром начинался с DAF, закончился с DAF и возродился с ним же. Основанная в 1928 году управляющим пивоварни De Valk Brewery Арнольдом Х. Хьюгенсом как механическая мастерская, компания первоначально занималась ремонтом тележек и машин. Затем в дело вошли братья Ван Дорн. При них-то компания и получила имя DAF (Van Doorne's Aanhangwagen Fabriek) и чуть позже, в 1936 году, стала их семейным предприятием. Изначально ее продукцией были прицепы и полуприцепы. После Второй мировой войны компания смогла использовать нехватку коммерческого транспорта для развития своего успеха и выпустила в 1949 году первый грузовик DAF A30.
Развитие производства грузовиков позволило компании подумать о выходе на рынок легковых авто. Зимой 1954 года Хуберту ван Дорну пришла в голову идея использовать в автомобилях ременный привод, аналогичный тому, что применялся на станках. В 1955 году DAF показала свой первый проект трансмиссии с ременным приводом. В течение следующих трех лет проект был доработан и усовершенствован, и в феврале 1958 года на голландском автосалоне AutoRAI компания продемонстрировала небольшой — всего 630 кг — четырехместный автомобиль с ременной бесступенчатой трансмиссией, двигателем flat-twin объемом 590 куб. см, передней подвеской со стойками McPherson и поперечной листовой рессорой и задней независимой — с рычагами и пружинами.
Реакция публики на новинку была очень позитивной. DAF получил заказы на 4000 автомобилей, и в 1959 году компания начала продавать первый в мире автомобиль с бесступенчатой трансмиссией — небольшой четырехместный DAF 600. Он стал первым из серии моделей, которые будут выпущены в последующие годы, в том числе DAF 33, DAF 44, DAF 55 и DAF 66. Все они оснащались инновационной бесступенчатой трансмиссией Variomatic.
На тот момент DAF был единственным автомобилем с такой системой привода на рынке, который обладал привычной нам плавностью хода и динамикой. При мощности в 20 л.с. он развивал скорость 110 км/ч. В 1961 году последовала модель DAF 750 и ее экспортная версия DAF Daffodil с мотором воздушного охлаждения объемом 746 куб. см. К дизайну моделей легковых автомобилей DAF в 1960-х приложил руку Джованни Микелотти, благодаря которому свет увидели DAF 30 и DAF 31, отличавшиеся от модели 750 деталями экстерьера.
Затем появилась модель DAF 33 — компактный седан, который начали собирать в 1967 году на новом заводе компании в городе Борн. DAF 33 и внешне, и технически мало чем отличался от модели DAF Daffodil. В 1966 году при участии Микелотти был создан DAF 44.
В 1968 году появился первый легковой автомобиль DAF с двигателем водяного охлаждения — модель 55. Она оснащалась четырехцилиндровым мотором рабочим объемом 1108 куб. см, разработанным на основе агрегата Renault 8 Cleon. Дизайн кузова представлял собой развитие модели 44 с новой передней частью, которую потребовал более длинный двигатель и больший по размеру радиатор. Интерьер 55-й также был улучшен в сторону большего комфорта. Изменилась подвеска: сзади была использована конструкция DeDion, а в передней подвеске место поперечной листовой рессоры заняла балка со стабилизатором поперечной устойчивости. Преемник- DAF 66 получил более «граненый» дизайн. Трансмиссия оставалась традиционной для DAF — вариаторной с резино-тканевыми ремнями.
Тогда же к легковому производству DAF стали проявлять интерес в Volvo, и спустя несколько лет, в 1975 году, завод в Борне перешел в собственность шведов.
Эпоха Volvo
Под властью шведов завод начал выпускать модель DAF 66 и с бейджиком Volvo 66. Автомобиль оснащался новой травмобезопасной рулевой колонкой, подголовниками и большими бамперами. Производство этой модели продлилось с 1975 по 1980 год.
В 1976 году появилась модель Volvo 300, полностью разработанная DAF и оснащавшаяся фирменной коробкой передач Variomatic. Volvo 300-й серии, проданный в количестве более чем 1,3 млн единиц, был заднеприводным, с заднерасположенной вариаторной трансмиссией, подвеской DeDion и 1,4-литровым двигателем Renault. Позднее появились версия с мотором Renault объемом 1,7 л и 2,0-литровым агрегатом, позаимствованным у Volvo 240. В этот же период на заводе в Борне стали собирать версию с механической трансмиссией М45. В 1984 году появилась дизельная Volvo 343 с мотором D16 объемом 1,6 л, представлявшим собой атмосферный дизель Renault F. Установка «механики» и дизельного двигателя в сочетании с выдающейся безопасностью помогли подстегнуть продажи, и 300-я серия Volvo стала одной из самых популярных машин десятилетия.
Следующей важной вехой в истории завода в Борне стал выпуск первой переднеприводной модели Volvo — 440/460 (1988–1996 годы). Автомобиль, ставший начальной моделью в линейке марки, был разработан Яном Вильсгардом на базе спортивного купе Volvo 480. Обладавший хорошей управляемостью 440-й получил линейку четырехцилиндровых двигателей рабочим объемом 1,6; 1,7 и 2,0 литра. Топовая версия Volvo 440 Turbo с 1,7-литровым двигателем Renault, развивавшим 120 л.с., разменивала сотню за 9 секунд и была способна положить стрелку спидометра на отметке в 200 км/ч. В качестве трансмиссии использовались 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат» ZF, а также вариатор Transmatic, получивший стальную цепь вместо традиционного резинового ремня.
Но отнюдь не динамика была основой успеха нидерландской Volvo, а безопасность, долгие годы прочно ассоциировавшаяся с этой маркой. Именно ее Volvo ставила в основу своей рекламной кампании, главными героями которой были испытательные манекены, выходившие из ДТП без малейшей царапины.
На Volvo 440/460 помимо зон деформации появились многочисленные системы безопасности — более заметные и эффективные стоп-сигналы, индикатор сигнализации о перегоревшей лампе в фарах, система предупреждения о незакрытой двери, регулируемые ремни безопасности с преднатяжителями и сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности. Среди оснащения автомобиля присутствовали ABS и система контроля курсовой устойчивости. Все эти опции впоследствии стали стандартом в автоиндустрии. На моделях 1993 года появилась защита от бокового удара (SIPS). Поставлявшиеся в Великобританию автомобили этого семейства в стандарте оснащались дневными ходовыми огнями.
В 1986 году на заводе в Борне приступили к производству оригинального автомобиля, кузов которого сочетал черты хэтчбека, седана и купе. Собственно, на ряде рынков, например, в Великобритании, Volvo 480 позиционировался как переднеприводное купе. В то время как новинка делила платформу с моделями 460 и 440, ее дизайн был очень нетипичен для Volvo, «квадратность» которого многими и ассоциировалась с безопасностью. Между тем в Volvo заявляли, что 480-я стала первым европейским автомобилем, сумевшим выполнить американский норматив по столкновению на скорости 5 миль в час без ущерба двигателю, светотехнике и системам безопасности. Основной аудиторией спортивного купе-хэтчбека маркетологам Volvo виделись представители нарождавшегося тогда класса «яппи» — состоятельных профессионалов в возрасте от 25 до 40 лет. И действительно, благодаря сочетанию атмосферного двигателя Renault объемом 1,7 литра (в 1988 году появилась версия с механическим нагнетателем) и подвески, к разработке которой приложили руку инженеры Lotus, у Volvo 480 было что предложить своим клиентам по части удовольствия от вождения. Всего к моменту прекращения выпуска модели в 1995 году было продано 76 375 экземпляров Volvo 480, произведенных в Нидерландах. Собственно, голландская история завода в Борне к тому моменту уже закончилась: 15 февраля 1990 года правительство Нидерландов продало свою долю акций партнерам Volvo и Mitsubishi.
Приход японцев и уход Volvo
Официально начавшееся в августе 1991 года партнерство Volvo и Mitsubishi Motors имело своим результатом выпуск модели Volvo S40/V40 в 1995 году. Плод дизайнерского таланта британца Питера Хорбери — Volvo S40 удостоился титула «Самый красивый седан в мире» (Most Beautiful Estate Car in the World).
Автомобиль получил линейку из семи двигателей, среди которых самым слабым был бензиновый агрегат объемом 1,6 литра, развивавший 100 л.с. Тогда же на заводе NedCar начали собирать и японского собрата-соплатформенника — Mitsubishi Carisma.
Начавшиеся в новом тысячелетии проблемы Volvo, приведшие позднее к продаже шведского бренда китайцам, имели своим первым результатом продажу акций NedCar компании Mitsubishi в 2001 году. Став полностью японским, завод приступил к сборке моделей Space Star, «родственных» Colt и Smart Forfour, а также Outlander и соплатформенных с ним Peugeot 4007/Citroen C-Crosser. В начале февраля 2012 года Mitsubishi Motors объявила, что полностью остановит производство своих автомобилей в Нидерландах к концу 2012 года. Результатом объявления о закрытии производства стали волнения и демонстрации протеста полутора тысяч работников завода. На помощь пришло правительство Нидерландов и компания VDL. Они и выкупили предприятие у японцев.
MINI — возрождение в стиле reBorn
Но приобретение NedCar государством не стало вторым рождением легкового автомобиля DAF. Завод оказался вторым домом для другой возрожденной в 2000-х годах марки — MINI. Третье поколение популярного британского бренда обрело второй дом в Борне. К запуску производства была приурочена красивая история с восстановлением на заводе NedCar раритетного Austin Seven 1959 года выпуска, также голландской сборки. Рекламщики BMW нашли один из первых экземпляров автомобиля Austin Seven, которые на протяжении 1959–1966 годов собирали в Голландии на мощностях компании J.J. Molenaar’s Car Companies в Амерсфорте. Тогда из импортированных из Великобритании компонентов было произведено более 4000 машин. Реставрацию прародителя современных MINI проводила команда мастеров завода в Борне. Дряхлый Austin Seven разобрали «до винтика». Небольшой 4-цилиндровый мотор мощностью 34 л.с. и коробку передач полностью перебрали, а некоторые части кузова и дверные панели пришлось воссоздавать вручную. Всюду, где возможно, были использованы оригинальные детали и их точные копии. Летом этого года на заводе, когда-то ставшем родиной первого и последнего легкового бренда Нидерландов, вновь заработает конвейер, но сходить с него будут MINI. Марке же DAF останется ее место в истории мировой автомобильной техники и на капотах грузовиков, колесящих по дорогам мира.
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